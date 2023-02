Oppo Find X5 pro et le Google Pixel 7 pro sont des smartphones de dernières générations ayant leurs avantages, inconvénients et spécificités. D’ailleurs, c’est sur ces éléments que vous devez vous baser pour choisir le meilleur d’entre eux.

Ce billet vous aide à trancher entre Oppo Find X5 pro VS Google Pixel 7 pro.

Avantages Google Pixel 7 pro

L’un des plus grands avantages du Pxiel 7 pro est qu’il fonctionne avec le système d’exploitation Android 13. Il s’agit de sa toute dernière version. Toutes les nouvelles fonctionnalités de ce système d’exploitation peuvent donc y être installées. L’utilisateur ne se sentira alors pas limité.

Outre cela, le Pixel 7 pro dispose de la puce mobile Tensor G2. Elle fait partie des plus efficaces du moment. Elle permet à l’appareil d’avoir un indice multitâche assez impressionnant. Cette puce favorise l’amélioration du traitement des photos et des vidéos. En témoigne aujourd’hui son débit moyen d’images. Il est de 125 images par seconde.

Avec cette puce, l’utilisateur a la capacité de supprimer le flou sur les images se trouvant sur Google Photo. La transcription de messages vocaux est aussi possible avec le Pixel 7 pro. Rappelons que ladite puce est accompagnée de 12 Go de RAM.

De plus, grâce à cette dernière, toutes les informations du smartphone ne peuvent être divulguées. Sa connectivité 5G et sa qualité photographique font partie des raisons pour lesquelles vous devriez l’acquérir.

Inconvénients Google Pixel 7 pro

Le Google Pixel 7 pro est moins convaincant en matière d’autonomie. Son autonomie n’est que de 15 h 53 min. De nombreux autres appareils de sa catégorie font mieux que lui. En outre, il prend plus de temps (1 h 45 min) pour se charger totalement. Or, il y en a qui font 37 minutes pour être complètement chargés. Le Google Pixel 7 pro a aussi une tendance à la chauffe.

Spécifications techniques

Le Google Pixel 7 pro a un écran de 6.7 pouces avec une technologie d’affichage OLED. Quant à sa fréquence d’affichage, elle est de 120 Hz. Son DPI est 512 ppp pour une définition de 3120 x 1440 pixels.

Pour sa mémoire interne, on retrouve 128 go, 256 go et 512 go. En matière de performance, la fréquence du processeur du présent smartphone est 2,85 GHz avec une finesse de gravure de 4nm. Son CPU est Octa-Core et sa carte graphique ARM Mali G710. Le processeur est bien évidemment Tensor G2. La version du système d’exploitation est Android 13. Sa batterie Li-Ion a une capacité de 5000 mAh avec une puissance de charge de 30 watts.

Le capteur principal de son appareil photo comporte 50 mégapixels (Mpx), son deuxième capteur 12 Mpx et son troisième capteur 48 Mpx. Le Google Pixel 7 pro ne pèse que 212 grammes avec une épaisseur de 8,9 mm. Il est large de 76,6 m avec une hauteur de 162,9 mm.

Avantages Oppo Find X5 pro

Pour ce qui concerne ses avantages, notez que l’Oppo Find X5 fait plus vite le plein que n’importe quel autre appareil.

En effet, 37 minutes lui suffisent pour faire le plein. Il peut être utilisé pendant 16 h 58 min avant de s’éteindre.

Par ailleurs, ses performances graphiques sont assez intéressantes. Il embarque une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Il fait partie des plus puissants processeurs existants à ce jour. Cela garantit une bonne efficacité énergétique de l’appareil. Il embarque d’autres puces permettant à Oppo Find X5 d’être plus efficace.

Les photos sont mieux traitées. En ce qui concerne les notifications, elles sont mieux triées. Grâce à sa certification IP68, cet appareil est mieux protégé contre les éclaboussures, la poussière et l’eau. Notez que le Find X5 pro a aussi une meilleure résolution avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce smartphone ne rencontre quasiment pas de ralentissement.

Inconvénients Oppo Find X5 pro

Pour ce qui concerne ses inconvénients, notez que cet appareil est un peu plus lourd. Il pèse 218 grammes. Sa puissance n’est pas aussi impressionnante que ça. Pour finir, son grossissement photo n’est que 2x.

Specifications techniques Oppo Find X5 pro

L’écran de ce smartphone a aussi une taille de 6.7 pouces. Sa fréquence d’affichage est 120 Hz sur une dalle AMOLED. Il a un DPI de 525 ppp avec une définition de 3216 x 1440 pixels.

Parlant de ses performances, il a une mémoire RAM de 12 Go avec une fréquence du processeur de 3.00 GHz. Sa finesse de gravure est 4 nm et sa carte graphique, Adreno 730. Il a une batterie Li-Po de 5000 mAh.

La version de son système d’exploitation est Android 12. Les caméras de son appareil photo sont de 50 Mpx, 50 Mpx et 13 Mpx. Son épaisseur est 8.5 mm pour une largeur de 73.9 mm et une hauteur de 163.7 mm.

Différences entre Oppo Find X5 pro VS Google Pixel 7 pro

Il faut noter que chacun de ces appareils fera la joie des utilisateurs. Mais, si vous êtes à la recherche d’un appareil ayant plus d’autonomie, Oppo Find X5 pro devrait faire l’objet de votre choix.

Aller faire la différence des deux téléphone Oppo Find X5 pro VS Google Pixel 7 pro dans un magasin, le toucher , le voir vous permettra de mieux choisir.

Pour ce qui concerne la performance, c’est encore le Find X5 pro qu’il faudra choisir, car son processeur est plus puissant que la puce mobile Tensor G2 de Google Pixel 7 pro. Ces deux appareils vous permettront de capturer de belles images.

