Pixel 7 pro vs s23 ultra : Un avis sur les avantages et inconvénients avec un comparatif complet

Aujourd’hui, la fulgurante évolution de la technologie s’illustre à travers les smartphones dernière génération que proposent les différentes marques. Dans cette multitude de modèles disponibles sur le marché, certains parviennent à se distinguer de par leurs performances et les fonctionnalités remarquables qu’ils possèdent.

Parmi eux s’illustrent notamment le Google Pixel 7 Pro et le Samsung s23 Ultra. Il s’agit de deux smartphones dotés de plusieurs atouts qui pourraient faire d’eux les meilleurs du marché actuellement. Tout de même ils présentent certains points moins intéressants.

Avis Pixel 7 pro Google

Mis en vente en début d’année 2022, ce smartphone s’est très vite fait un nom, en profitant surtout de la notoriété de son fabricant. Avec des performances hors du commun, le Google Pixel 7 Pro est tout comme une évolution du modèle pixel 7. C’est un excellent smartphone d’ailleurs considéré comme le meilleur de l’année 2022. Des performances photographiques à l’affichage de l’écran, passant son design remarquable, ce produit vous fait vivre une expérience bien particulière. Vous pouvez profiter des nombreuses fonctionnalités offertes par ce dernier modèle de Google qui offre une expérience d’utilisation bien particulière.

Avantages Pixel 7 pro Google

Le Google Pixel 7 pro impressionne d’abord de par son design épuré et très joli, bien semblable à celui du modèle pixel 7.

Au dos de l’appareil est bardé d’une bande verticale qui prend toute sa largeur et qui lui donne un design bien particulier. La bande présente sur ce modèle est bien plus affinée que celle qu’affichaient les précédents.

Aussi, les utilisateurs disposent d’un écran bien large avec des bordures pas très arrondies. En termes de connectivité, l’appareil est compatible à la 5 G et offre aussi du Wi-Fi 6 E.

Comme c’est le cas avec d’autres smartphones Google Pixel, la 7 pro possède un système d’exploitation Android 13, c’est-à-dire, la dernière version d’Android. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter des toutes dernières fonctionnalités proposées par le système. Ils profiteront d’abord d’une interface épurée, de beaucoup de fluidité et de plusieurs paramètres de personnalisation.

Le Google Pixel 7 pro est doté d’une puce conçue en collaboration avec Samsung. En effet, il s’agit de la nouvelle puce Tenor G2 gravée en 5 mm qui est accompagnée de 12 Go de mémoire vive, 4 Go de plus que le Pixel 7. Gardez que cette puce est équipée du modèle de sécurité Titan M2 garantissant la confidentialité de toutes les informations du téléphone.

En termes de photographie, vous profitez d’un capteur principal de 50 mégapixels et un autre secondaire téléobjectif doublement stabilisé Sony IMX586 de 48 mégapixels. À cela s’ajoute un 3ème capteur Sony IMX381, 12 mégapixels avec autofocus. Pour le selfie, vous avez droit à un capteur 10,8 mégapixels en mesure de prendre des vues ultra grand-angle. Toutes les conditions sont donc réunies pour des photos exceptionnelles de jour, comme de nuit.

Inconvénients Pixel 7 pro Google

Pour ce qui est des défauts de cet appareil, nous pouvons retenir sa faible autonomie et sa charge qui peut être parfois lente. En effet, le smartphone possède une autonomie moins importante par rapport à celle d’autres appareils de même génération. Concernant la durée de charge, vous devez attendre en moyenne 1 h 45 minutes pour que la charge soit complète. Pendant que d’autres smartphones font 30 minutes de moins pour être pleins.

Avis s23 ultra de Samsung

Produit phare de la marque Samsung, le Galaxy s23 ultra veut se positionner comme le smartphone ultime, c’est-à-dire, celui qu’il faut aux utilisateurs en quête de perfection. Pour certains, il est actuellement considéré comme étant le roi du marché des smartphones. Dans sa conception, la marque coréenne a repris la formule de l’excellent Galaxy s22 ultra, tout en apportant certaines améliorations en plus. Avec des capacités et performances hors-normes, le s23 ultra est tout simplement époustouflant. De la qualité photographique, au design, passant par les technologies intégrées, cet appareil a de quoi voler la vedette à tout autre concurrent.

Avantages s23 ultra

Avec un écran AMOLED LTPO 2 de 6,8 pouces, le Samsung Galaxy s23 ultra offre d’abord une qualité de graphisme impressionnante. De plus, avec le HDR10+, les utilisateurs pourront profiter d’une meilleure gestion de contraste. Niveau design, il s’agit d’une réussite de la marque, malgré la taille tout de même imposante. Le smartphone dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui est désigné comme étant le meilleur du marché. Ce processeur fait des merveilles et confère au téléphone une puissance remarquable.

Les utilisateurs peuvent profiter d’une mémoire ram de 12 Go, sans oublier une bonne autonomie offerte par la batterie de 5000 mAh. Cet appareil intègre un système d’exploitation Android 13, c’est-à-dire, la dernière version, auquel s’ajoute One UI 5.1 (pour le S-Pen). Niveau capacité de stockage, vous avez le choix entre les modèles de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Un des principaux avantages de cet appareil de la marque coréenne, c’est bien évidemment la très bonne qualité des photos. En effet, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, deux téléobjectifs de 10 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Vous avez donc 4 différents capteurs pour des photos hallucinantes. En termes de prises de vues, le Galaxy Samsung s23 ultra est tout simplement un monstre. L’appareil excelle à capturer des images, tout en ressortant les moindres détails des objets, c’est vraiment impressionnant.

Inconvénients s23 ultra

Concernant les côtés moins bons de la Galaxy s23 ultra, nous ressortons d’abord la taille XXL, qui ne ravira certainement pas tout le monde. En effet, même la beauté du design n’arrive pas à effacer ce petit bémol. D’ailleurs même, avec ces dimensions, il n’est pas toujours simple de manipuler le portable à une main. Ensuite, autre côté négatif, c’est la saturation qui est parfois trop appuyée sur les clichés 200 mégapixels. Le dernier détail qui peut aussi faire hésiter certains, c’est le prix qui reste très élevé.

Le Google Pixel 7 pro et le Galaxy s23 ultra sont deux smartphones dernière génération qui intègrent des fonctionnalités remarquables. Le premier est un choix solide pour les utilisateurs qui veulent un smartphone élégant, à prix abordable et performant. Ceux qui souhaitent de la haute qualité, avec des fonctionnalités avancées et sont prêts à y mettre le prix, pourront donc se tourner vers le Samsung.