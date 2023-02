Le monde de la téléphonie attend une nouvelle révolution, la ESim, qui sera implantée avant 2026, selon tous les experts, cela sera une révolution technologique par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Cela va entre autres améliorer la sécurité d’accès

La technologie eSIM sera présente sur tous les smartphones d’ici 2026; Depuis le lancement de sa première version en 2016 par le GSM Association, une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, la technologie eSIM est en plein essor, car elle séduit énormément les fabricants de smartphones et promet d’être très populaire à l’avenir.

Mais même si l’eSIM est encore à ses balbutiements, elle serait déjà adoptée par un nombre important de fabricants. Et pour cause, elle possède le potentiel de changer drastiquement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils mobiles.

Selon le dirigeant de l’opérateur mobile de Transatel, une entreprise de télécommunications dont le siège social est situé à Paris, tous les smartphones devraient migrer vers la technologie eSIM d’ici 2026.

Ses prévisions sont basées sur une étude de marché approfondie et promettent des implications significatives de la technologie pour les consommateurs et les industriels.

La technologie eSIM sera présente sur tous les smartphones d’ici 2026 ! Décryptage ! Dans cet article, nous verrons en détails ce qu’est l’eSIM et examinerons les effets que cette nouvelle technologie aura sur les smartphones à court et à long terme.

La technologie eSIM sera présente sur tous les smartphones d’ici 2026; depuis le lancement de sa première version en 2016 par le GSM Association, une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, la technologie eSIM est en plein essor, car séduit énormément les fabricants de smartphones et promet d’être très populaire à l’avenir. Mais même si l’eSIM est encore à ses balbutiements, elle serait déjà adoptée par un nombre important de fabricants. Et pour cause, elle possède le potentiel de changer drastiquement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils mobiles.

Selon le dirigeant de l’opérateur mobile de Transatel, une entreprise de télécommunications dont le siège social est situé à Paris, tous les smartphones devraient migrer vers la technologie eSIM d’ici 2026. Ses prévisions sont basées sur une étude de marché approfondie et promettent des implications significatives de la technologie pour les consommateurs et les industriels.

La technologie eSIM sera présente sur tous les smartphones d’ici 2026 ! Décryptage ! Dans cet article, nous verrons en détails ce qu’est l’eSIM et examinerons les effets que cette nouvelle technologie aura sur les smartphones à court et à long terme technique “eUICC”

autre article : forfait mobile sans engagement

Qu’est-ce que l’eSIM, la nouvelle génération de carte SIM.

L’eSIM (aussi appelée carte SIM virtuelle ou encore « Electronic Subscriber Identity Module ») est une carte SIM intégrée à un appareil, principalement sur les smartphones de dernière génération, qui permet de se connecter à un réseau cellulaire. La technologie eSIM fonctionne a priori comme les cartes SIM classiques, mais en réalité offre plus de flexibilité.

Un eSIM (Embedded Subscriber Identity Module) sera une carte SIM électronique, qui remplacera la carte SIM physique actuelle en plastique que tous les smartphones utilisent avec un équivalent virtuel incorporé qui ne pourra pas être supprimé. Un eSIM est non-amovible et se trouvera parmi d’autres composants internes du téléphone..

Avec l’eSIM, vous n’avez notamment plus besoin d’insérer une nouvelle SIM à chaque fois que vous décidez de changer d’opérateur. Cette technologie offre aux utilisateurs la possibilité de changer d’opérateur et d’accéder à des plans de données mobiles à partir d’un seul appareil avec la même carte SIM, qui est intégrée à l’appareil. D’ailleurs, il s’agit d’une carte SIM intégrée au moment où l’appareil est fabriqué et ne s’enlève normalement plus.

Selon Transatel, le déploiement de l’eSIM avance très bien, car elle séduit énormément de fabricants. Elle serait même déjà présente sur certains appareils mobiles de nouvelle génération, notamment les iPhones (à partir du modèle XR) et les Google Pixel 2. De nombreuses autres marques ont également annoncé leur intention de prendre en charge la technologie eSIM à l’avenir.

Les appareils dotés d’une eSIM

Aujourd’hui, la plupart des smartphones haut de gamme proposent une option eSIM (par exemple, les iPhones XS et XR). Vous trouverez également des tablettes et des montres intelligentes compatibles avec l’eSIM.

En plus des appareils mobiles, certains PC portables peuvent également être équipés d’une eSIM pour offrir une connectivité sans fil lorsque cela est possible (par exemple certaines versions du Microsoft Surface Pro). Et à l’avenir, comme annoncé par les fabricants eux-mêmes, de plus en plus d’appareils seront compatibles avec la technologie eSIM.

Autre article : Smartphone le plus performant

Les fonctionnalités principales des eSIM

Les eSIM offrent une variété de fonctionnalités utiles, notamment :

– Utilisation de plusieurs numéros pour un seul appareil. Les eSIM offrent aux utilisateurs la possibilité d’utiliser plusieurs numéros à la fois sur un même appareil, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent dédier un numéro à un usage professionnel et l’autre à un usage personnel.

– Connexion sans effort à plusieurs réseaux. Les eSIM permettent aux utilisateurs de se connecter à différents réseaux sans effort, ce qui est particulièrement pratique lorsque l’on voyage à l’étranger et que l’on souhaite rester connecté avec son pays d’origine.

– Connectivité sans fil plus flexible. Les eSIM offrent une connexion sans fil tout comme les SIM traditionnelles. Seulement, avec elles, vous ne serez plus limité à un seul opérateur et pourra changer d’opérateur et d’offres Internet en quelques clics.

– Prise en charge internationale. Les eSIM prennent en charge la connectivité internationale, ce qui signifie que vous pouvez facilement passer d’un pays à l’autre sans avoir à acheter de nouvelles cartes SIM pour chaque pays visité.

Les avantages de la technologie eSIM pour les utilisateurs

Les eSIM offrent aux utilisateurs un certain nombre d’avantages et de flexibilité qui ne sont pas proposés par les cartes SIM traditionnelles. Les voici :

Flexibilité.

Les eSIM offrent une plus grande flexibilité pour les utilisateurs, car ils peuvent passer rapidement et facilement d’un opérateur à l’autre, sans avoir à changer leurs cartes SIM. Les eSIM sont également très pratiques pour les voyageurs internationaux, car ils peuvent facilement passer à un opérateur local.

Simplicité d’utilisation.

Une fois que votre eSIM a été activée, il suffit de l’utiliser comme une carte SIM traditionnelle pour effectuer et recevoir des appels et des messages. Vous n’avez pas besoin de vous soucier des tracas liés au remplacement ou à la mise à jour de votre carte SIM physique, car toutes ces choses peuvent être faites en ligne en quelques minutes.

Sécurité accrue.

Les eSIM présentent aussi l’avantage d’être beaucoup plus sûres que les cartes SIM traditionnelles. Et pour cause, elles sont chiffrées et donc moins sensibles aux attaques malveillantes. De plus, lorsque vous perdez votre téléphone, vous pouvez désactiver l’eSIM, verrouiller immédiatement l’accès aux données qui y sont stockées sans avoir à effectuer une procédure complexe. Enfin, vous pourrez aussi réactiver en un seul clic votre ou vos numéros sur une autre eSIM.

Possibilité de stocker plusieurs forfaits de données.

Avec l’eSIM, vous pouvez choisir parmi une variété de forfaits offerts par chacun de vos fournisseurs, qui incluent des options personnalisables permettant d’ajuster le volume et la durée des données pour correspondre à vos besoins spécifiques. De plus, vous pouvez activer ou désactiver ces forfaits en fonction de vos besoins et de votre emplacement géographique.

Taille réduite de la carte.

Comparées aux SIM traditionnelles, les eSIM ont une taille plus réduite. Cela signifie qu’elles prennent moins de place dans le téléphone ou l’appareil, permettant aux fabricants de créer des appareils plus fins et plus petits ou d’ajouter plus de composants pour fabriquer des téléphones plus puissants.

Lorsque vous achetez un téléphone équipé d’une eSIM, la première chose à faire sera d’activer votre compte auprès de votre opérateur mobile (que ce soit un opérateur local ou international). Une fois que vous avez activé votre compte, vous pouvez commencer à acheter des forfaits pour votre compte auprès de divers opérateurs.

Une fois que vous avez choisi l’offre qui vous convient le mieux, vous pouvez activer cette offre sur votre eSIM en quelques minutes seulement. Si vous souhaitez changer d’opérateur ou passer à un autre pays, il suffit de modifier la configuration de votre eSIM en quelques secondes et vous êtes prêt à partir !

Demain, cela sera la fin de l’abonnement unique pour un opérateur unique, les processus d’abonnement vont forcément changer, car il sera possible d’héberger plusieurs opérateurs sur une même carte eSim. Vivement demain, car les innovations ne sont pas prêtes de s’arrêter, et logiquement tout cela sera moins cher semble-t-il qu’aujourd’hui.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur Clever Technologies