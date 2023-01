Pixel 7 pro vs s22 ultra : Avantages et inconvénients

Google et Samsung figurent parmi les ténors du numérique dans le monde. Chacun comptant une multitude d’inventions toutes plus performantes les unes que les autres.

Cet article s’intéresse particulièrement aux smartphones Pixel 7 pro de Google et Galaxy S22 Ultra de la marque Samsung.

Comparatif Pixel 7 Google contre S22 Ultra de Samsung

Il opère une confrontation entre ces deux modèles de mobile en présentant les atouts et les faiblesses de chacun d’eux.

Google Pixel 7 pro

Ce smartphone de la marque Google a été mis en vente au début de l’année 2022. Il n’a eu aucune peine à se faire un nom, vu la notoriété dont jouit son fabricant. Cependant, outre les superbes performances de cet appareil, ses utilisateurs lui ont trouvé quelques insuffisances.

Avantages Pixel 7 pro de Google

Le plus gros atout de cet appareil reste sans doute ses performances hors du commun. Sa puce mobile Tensor G2 se révèle très efficace, ce qui justifie l’indice multitâches très élevé (100) de ce smartphone. Son débit moyen d’images est de 125i/s contre 31i/s pour le s22 ultra. Le Pixel 7 pro s’avère également meilleur en matière d’indice de jeu et d’indice global. Il serait donc un appareil rêvé pour les amateurs de jeux vidéo.

En outre, comme les autres Pixel de Google, le Pixel 7 pro est un photophone accompli. Le fabricant n’a pas eu à forcer son talent ou à faire une surenchère sur le matériel. La qualité photographique des Pixel de Google reste encore inégalée. Du reste, la présentation du Pixel 7 pro s’avère plutôt classique pour un appareil de cette gamme. Comparée aux autres smartphones, elle reste tout de même exceptionnelle avec une connectivité 5G, une certification IP68, un déverrouillage digital et la reconnaissance faciale.

Inconvénients Pixel 7 pro de Google

Au nombre des défauts de cet appareil, on retient en premier lieu sa faible durabilité. En matière de réparabilité, le Pixel 7 pro n’affiche qu’une note de 7,1/10 contre 8,2/10 pour son concurrent. Dans cette rubrique, l’on mettra également en avant la faible autonomie (ou moins importante) du Pixel 7 pro et son temps de charge plus long. Pour recharger un Pixel 7 pro, il faut attendre environ une heure et quarante-cinq minutes (1h45’) contre une heure et sept minutes (1h07’) pour le smartphone de la marque Samsung.

En ce qui concerne l’autonomie, même si l’on note une évolution du Pixel 7 pro par rapport aux modèles qui l’ont précédé (15h53’), cela reste décevant pour un smartphone de cette catégorie. Le s22 ultra quant à lui est doté d’une autonomie de plus de dix-sept heures, 17 heures et 27 minutes plus précisément.

Samsung S22 ultra : Le Smartphone par excellence

Contrairement au modèle précédent, le s22 ultra a été dévoilé en fin d’année 2022. Pour le modèle du concurrent sud-coréen, on note bien de plus de points positifs que de points négatifs. Dans sa confrontation avec le Pixel 7 pro, le Galaxy s22 ultra remporte plusieurs manches. Cela ne veut tout de même pas dire qu’il s’agit d’un modèle irréprochable.

Points forts Samsung S22 ultra

Le match du design est tout d’abord remporté par le s22 ultra. Comme toutes les inventions de la marque sud-coréenne, le s22 ultra présente un look soigné et attrayant.

Le modèle dispose notamment un stylet entièrement intégré au châssis ; ce qui devrait, en principe, lui faire gagner en productivité.

Sur ce critère, le s22 présente en effet, des caractéristiques comparables à celles de son challenger. Toutefois, sa dalle Oled incurvée occupe 90,2% de la surface de l’écran contre seulement 88,7% pour le Pixel 7 pro.

La petite différence de poids n’est qu’un léger désagrément qui ne devrait normalement pas surprendre. Le s22 présente enfin une meilleure longévité que le téléphone de la marque Google. Il est aussi le plus complet s’agissant de la réflectance et du niveau de luminosité maximal.

Points faibles Samsung S22 ultra

Difficile de cacher sa déception en face de la qualité photographique de cet appareil pourtant si attrayant. Elle reste largement en deçà des attentes. Si le fabricant a pourvu son appareil d’un module principal de 108 mégapixels (deux fois plus important que celui de son concurrent), la qualité du rendu laisse à désirer, en particulier pour les photos de nuit. Par ailleurs, le s22 se fait battre sans appel par le Pixel 7 pro en matière de performances. De plus, il faut reconnaitre que les critères sur lesquels le s22 ultra semble prendre le dessus, le Pixel 7 pro n’est jamais très éloigné. Il ne s’agit donc pas d’une victoire écrasante ou sans équivoque.

Smartphone Google Pixel 7 pro vs Samsung S22 ultra : Verdict

Le Pixel 7 pro et le s22 représentent tous des modèles de téléphone haut de gamme.

Chacun d’eux conviendrait donc à toute personne, peu importe l’usage personnel ou professionnel qu’elle compte en faire.

Toutefois, si le Galaxy s22 semble être plus évolué sur un grand nombre de points, le smartphone de Google parait un peu plus homogène.

Il se révèle nettement meilleur que le s22 sur ses points forts, notamment en matière de performance et de qualité de photographie