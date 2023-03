Comment télécharger une Vidéo Twitter ? Android, PC ou téléphone

Twitter est un réseau informationnel qui regroupe à la fois diverses fonctionnalités que pourrait avoir un réseau social et un réseau professionnel. Il permet aux utilisateurs de communiquer et d’entrer en relation à travers des publications faites par eux-mêmes et qui sont appelées des « tweets ».

Avec un compte Twitter, tous les utilisateurs du réseau peuvent poster des informations ou suivre celles postées par d’autres personnes ou entités. Ils peuvent même relayer les informations qui leur semblent pertinentes en retweetant des posts.

Par ailleurs, il faut souligner que cela n’est pas la seule fonctionnalité que propose Twitter. Il est également possible d’y télécharger des vidéos et de les stocker dans sa galerie. Plus de détails à ce propos dans ce billet.

Pour télécharger des vidéos sur Twitter, il faut déjà avoir l’application sur son appareil ou se rendre sur le site officiel du réseau pour se connecter. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous pouvez enregistrer toutes les vidéos de votre choix dans votre galerie.

Dès que vous regardez une vidéo qui vous intéresse, il vous suffira dans un premier temps de cliquer sur l’adresse de la vidéo pour la copier.

Ensuite, faites un tour sur le site TWDOWN pour coller l’URL de la vidéo dans le champ prévu qui se présente à vous sur la page d’accueil. Pour finir, choisissez le bouton de téléchargement et lancez l’opération en suivant les instructions.

Pour accéder à la plateforme de Twitter sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l’application du réseau sur Play Store et l’installer. Ensuite, créez un compte ou identifiez-vous, afin de vous intégrer dans la grande communauté. Toutefois, il faut notifier que vous avez aussi la possibilité d’accéder au réseau en utilisant un navigateur pour vous identifier sur le site ou pour créer votre compte.

Pour télécharger une vidéo, ouvrez-la et cliquez sur la petite icône de partage qui permet de retweeter et d’envoyer des fichiers. Un onglet se présentera à vous et vous pourrez choisir l’option « copier l’url ». Le lien ainsi copié, vous pouvez ensuite vous rendre sur le site de TWDOWN pour la coller. Cliquez sur le bouton « Download », afin de lancer le téléchargement, tout en vous assurant de choisir au préalable le format qui vous convient.

Pour télécharger une vidéo de Twitter depuis votre PC, vous devez vous rendre sur un navigateur dans le but de vous connecter à votre compte. Après votre accès à la plateforme, vous pouvez rechercher une vidéo à télécharger puis faire un clic droit sur le fichier. Choisissez ensuite l’option « Copy video URL » et allez sur TWDOWN pour coller l’adresse dans le cadrant réservé à cet effet. Pour finir, cliquez sur « Download » et choisissez un format avant de valider le démarrage de l’opération.

Pour télécharger une vidéo spécifique de Twitter sur votre iPhone, assurez-vous d’être connecté à votre compte. Si vous ne l’êtes pas, rendez-vous sur App Store pour installer d’abord Twitter et vous identifier. Dès que vous accédez au tweet qui contient la vidéo de votre choix, ouvrez la vidéo et sélectionnez « Copier l’adresse vidéo » après avoir cliqué sur l’icône de partage. Allez sans plus attendre sur le site de TWDOWN grâce à un navigateur, collez l’URL et lancez le téléchargement.

Si vous êtes déjà connecté au fil d’actualité du réseau, ouvrez la vidéo à télécharger et cliquez sur l’icône de partage, en vue de copier son adresse. Allez maintenant sur TWDOWN à partir d’un navigateur. Collez cette adresse web dans le rectangle blanc et lancez le téléchargement en appuyant sur le bouton gris « Download ».

Comment télécharger une vidéo Twitter en format mp4.

Copiez l’url de la vidéo en ouvrant celle-ci et en vous servant du bouton de partage qui se présente généralement dans le coin de l’écran en bas.

Allez sur le site de TWDOWN à l’aide d’un navigateur et collez d’adresse sur l’onglet dédié à cet effet.

Cliquez sur le bouton Download ;

Parcourez les différentes propositions qui s’offrent à vous en matière de formats ;

Sélectionnez la version MP4 adéquate et vous verrez que la vidéo se lancera sur une nouvelle page.

À ce niveau, il vous suffira de cliquer sur le bouton des trois points verticaux puis sur l’icône « Télécharger » et le tour est joué. Pour retrouver la vidéo, parcourez le dossier DOWNLOAD dans votre galerie ou dans votre gestionnaire de fichiers.

Télécharger une vidéo sur Twitter présente un certain nombre d’avantages pour les utilisateurs. Cette action permet entre autres de sauvegarder sur son téléphone ou sur son ordinateur des informations intéressantes et des tutos réalisés par des professionnels. Cela permet également d’enregistrer des clips, des contenus amusants et autres, afin d’y accéder hors connexion à tout moment depuis sa galerie.