Meilleures sonnettes connectées en 2023 : Guide, explications et écosystèmes

Les sonnettes sont de façon générale, des appareils qui servent à avertir de la présence d’une visite. Elles peuvent être une clochette ou un appareil qui fonctionne au moyen du courant électrique.

L’évolution de la science et de la technique engage une amélioration de cet instrument avertisseur et offre aujourd’hui des sonnettes connectées. En 2023, il en existe de plusieurs qualités.

Découvrez ici le guide général sur une sonnette connectée, son moyen de fonctionnement et les meilleures que vous trouverez sur le marché.

Qu’est-ce qu’une sonnette connectée ?

Moins qu’une question de sécurité, les sonnettes connectées sont faites pour créer une commodité et éviter les navettes intempestives entre le séjour et le judas quand un visiteur toque.

La sécurité de votre porte n’est cependant pas exclue ; la sonnette connectée en assure aussi strictement la garde. La sonnette connectée est conçue alors pour offrir une visibilité et permettre une interaction entre un visiteur et vous depuis le fond de votre chambre ou depuis la cuisine et tout autre endroit où vous vous situez.

Munie d’une caméra, elle parvient à capter les images des visiteurs qui sont à la porte. Grâce à la connexion de la sonnette à votre smartphone, vous pouvez alors suivre les images et interagir directement avec les personnes qui se retrouvent à la porte. Pour vous procurer une sonnette connectée, il est important de faire attention à différentes propriétés et fonctionnalités dont :

le mode d’alimentation ;

les capacités de la caméra ;

les accessoires de communication ;

le réseau Wifi ;

le détecteur de mouvement ;

le système d’alerte, etc.

Le fonctionnement de la sonnette connectée est à deux niveaux. Il y a d’abord le rôle du portier vidéo, ensuite le renvoi sur l’accessoire connecté.

Le portier vidéo

Il est un matériel qui assure la surveillance de la devanture de votre maison. Il est mis pour l’enregistrement des mouvements des personnes qui toquent à la porte. En des termes précis, il est un interphone qui capte les images et assure leur transfert vers l’appareil cible. Votre smartphone peut être dans la plupart des cas le récepteur par défaut.

Par ailleurs, le stockage des vidéos au niveau du portier peut être un réel défi, car la plupart des sonnettes connectées ne disposent pas d’une mémoire conséquente. Cependant, pour donner plus d’efficacité à la sonnette connectée, vous pourrez opter pour un espace cloud pour celles qui n’ont pas une station de base qui réceptionne et préserve les images localement prises.

Le transfert sur le récepteur

L’enregistrement des images est la première étape du fonctionnement des sonnettes connectées. La seconde étape est le renvoi instantané des images vers l’appareil établi par défaut afin de permettre à l’ayant-droit de rentre en communication avec le visiteur.

Dans le cadre du transfert, deux options de connexion s’offrent en alternative : la connexion filaire et la connexion sans fil. La connexion filaire est assez fiable pour assurer avec stabilité le transfert des images vers votre téléphone. Il est cependant important de tirer le câble pour internet jusqu’à hauteur du montant de la porte d’entrée si vous optez pour la connexion avec fil.

Avec la connexion sans fil par contre, il y a un peu plus de commodité et moins d’installations encombrantes. Toutefois, il va falloir avoir un bon réseau Wifi pour un transfert instantané réussi. Avec la connexion sans fil, vous avez également la possibilité d’interagir avec votre visiteur même si vous n’êtes pas à la maison. Malheureusement, il faut noter aussi que toutes les sonnettes connectées n’admettent pas la connexion sans fil.

Qui peut utiliser une sonnette connectée ?

La sonnette connectée a deux rôles en fonction desquels on peut identifier ceux à qui elle est destinée. D’une part, elle permet de suivre les mouvements proches de la devanture de la maison ou simplement d’identifier celui qui frappe à la porte.

Elle permet aussi d’assurer la sécurité d’une maison et de faire fuir les intrus. Les sonnettes connectées peuvent être en effet installées avec des alarmes d’alerte. Elles sont munies d’ailleurs d’une alarme vidéo surveillance. En fonction donc de ces deux rôles de la sonnette connectée, elle peut être utilisée par des particuliers comme par des entreprises.

Qui peut installer une sonnette connectée ?

Si vous suivez un guide d’installation, vous pouvez installer vous-même votre sonnette connectée. Les installations diffèrent selon le type de connexion pour lequel vous optez pour la sonnette. En effet, faire une installation à connexion filaire est plus délicat qu’une installation à connexion sans fil.

Mais il est plus conseillé de faire appel à un professionnel pour s’assurer d’une bonne installation. Et si vous désirez mettre aussi un carillon, il est préférable d’avoir recours à un électricien professionnel.

Les avantages d’une sonnette connectée

La sonnette connectée présente plusieurs atouts qui aident à une plus grande quiétude et tranquillité à son domicile. Cependant, 4 avantages sont les plus visibles.

Suivre les entrées à son domicile

Il arrive que l’on ne veuille pas ouvrir la porte à un intrus, à une personne importune ou simplement qu’on désire simplement ouvrir quand on est sûr de la personne qui est à la porte. Ce sont des circonstances dans lesquelles on ressent l’utilité d’une sonnette connectée.

Mais encore, la sonnette connectée permet de suivre les mouvements aux alentours de votre domicile à n’importe quel lieu. C’est donc un moyen de surveiller de partout son domicile.

Faire moins de navettes

La sonnette connectée vous exempte des navettes interminables quand vous avez de la visite. En effet, grâce à la connexion à votre smartphone par le biais du réseau Wifi, vous pouvez même déverrouiller la porte aux visiteurs depuis le fond de la chambre. Elle est donc très pratique et facilite le quotidien pour toute personne.

Facilité d’installation

La sonnette connectée n’est pas compliquée à installer. Il vous suffit de suivre le guide d’installation. Elle ne nécessite donc pas le nécessaire recours à un professionnel qui offre ses services et que vous êtes tenu de rémunérer.

Enregistrer les preuves d’une intrusion

Les sonnettes connectées disposent d’une caméra vidéo. Cette dernière est un atout de premier ordre pour des enquêtes de police et pour identifier les contrevenants qui s’immiscent dans les domiciles pour un délit. Elles vous offrent alors un cadre sécuritaire certain.

Les inconvénients d’une sonnette connectée

Les inconvénients de la sonnette connectée sont à situer en rapport avec le classique carillon qui servait de sonnette sur les portes.

En comparaison à celui-là, la sonnette connectée est plus énergétivore, soit 12 à 24 V. En ce qui concerne l’énergie, il faut remarquer que la sonnette connectée ne supporte pas une mégatension. Pour alors préserver l’appareil, il convient d’installer un transformateur pour que la sonnette connectée ne se grille pas sous le coup d’une surtension. En conséquence, cette révolution technique nécessite un budget légèrement supérieur à celui qu’il faut prévoir avec le carillon classique.

Quant à l’installation de la sonnette connectée et son efficacité, disposer d’une bonne connexion internet au bien au niveau de la sonnette qu’au niveau du smartphone est gage d’une bonne jouissance des atouts qu’offre cette technologie. De même, le besoin des accessoires acoustiques comme un bon micro et un bon haut-parleur est avéré pour établir de façon optimale la communication avec les visiteurs.

Enfin, les sonnettes doivent être bien situées pour qu’il leur soit épargné les déconvenues des intempéries de la pluie et à l’humidité. Les sonnettes connectées nécessitent donc un soin et un suivi un peu plus particulier. Mais en vrai, la gestion de ces inconvénients n’est pas hors de portée, elle relève juste du soin que tout appareil mérite.

Par contre, le grand inconvénient des sonnettes connectées est le risque que le flux de vidéo soit piraté. Pour y remédier, il est conseillé de changer le mot de passe d’origine et modifier régulièrement les mots de passe.

Quels sont les différents types de sonnettes connectées ?

Il existe plusieurs types de sonnettes connectées au sein desquels peut se dessiner votre choix.

Sonnette filaire

Elle est composée d’un boitier extérieur et d’un bouton d’appel à l’extérieur, puis d’un haut-parleur dans le séjour. Ces composantes se relient l’une à l’autre par un câble qu’il est préférable de masquer à l’installation pour un peu plus d’esthétique.

Sonnette connectée sans fil

Elle est celle qui est en vogue sur le marché. Composée des mêmes éléments que la sonnette avec fil elle fonctionne grâce à l’émission d’ondes radio. Elle n’a donc besoin d’aucune installation encombrante comme les câbles.

Carillon connecté au smartphone

Les carillons connectés au smartphone sont destinés aux personnes amoureuses de la technologie et des appareils connectés. Elle fonctionne alors avec les réseaux Wifi pour le partage instantané des médias enregistrés.

Plusieurs écosystèmes

Les sonnettes connectées appartiennent à différents écosystèmes. Il est important de bien les connaître afin de faire le choix le plus convenable.

NEST DOORBELL : Pour s’intégrer dans l’écosystème NEST

NEST offre un nouveau visage avec DOORBELL qui frappe à première vue par le design. Le système est bien pensé pour être installé sans aucune complication. Il fonctionne aussi bien en batterie qu’avec fil et le logiciel se départit de NEST dédiée pour une expérience en Google home.

NEST continue aussi avec cette gamme de préserver la sécurité en maintenant les fonctions de reconnaissance faciale et de mouvement. Toutefois, la qualité de la vidéo n’est pas des meilleures. Elle n’empêche tout de même pas d’identifier le visage. L’on peut en général se rebattre sur ce modèle lorsqu’on dispose d’une bourse limitée.

ARLO VIDEO DOORBELL WIRE FREE: pour s’intégrer dans l’écosystème ARLO

L’expérience avec ARLO, c’est maintenant une connexion sans fil et 6 mois d’utilisation après la charge. La caméra, exceptionnel capteur avec HDR, a une portée de 20 à 25 m et le dispositif intègre une alarme assez puissante pour dissuader un cambrioleur.

Par ailleurs, le système offre une bonne et rapide interaction. En effet, vous recevez une alerte lorsqu’un étranger passe devant chez vous avant que ce dernier sonne. Pratique n’est-ce pas ? Cependant, un inconvénient subsiste : l’orientation de la caméra. Si vous l’orientez vers la rue, vous risquez d’être envahi par des wagons notifications

RING VIDÉO DOORBELL : pour s’intégrer dans l’écosystème RING.

La RING VIDÉO DOORBELL n’offre pas un grand attrait pour le design, mais elle a une bonne finition et est facile à installer. Elle offre entre 6 et 9 mois d’autonomie selon l’usage qui en est fait, mais admet un abonnement systématique par mois si l’on veut avoir accès aux vidéos enregistrées. Autrement, vous n’avez accès qu’au flux direct des vidéos. Elle est assez précise sur les champs d’action qui lui reviennent. Ainsi, elle n’envoie de notification que pour signifier effectivement qu’il y a un mouvement dans votre zone définie et non dans la rue ou dans la maison en face.

Elle a aussi un atout de visiophone que par lequel vous pouvez communiquer en direct sur un appel. Aussi, pour bien assurer toutes ses fonctionnalités, la vidéo full HD est assez nette avec une ouverture optique qui balaie de 15 à 20 mètres et un angle de vision qui s’étend sur 160°.

NETATMO SONNETTE VIDÉO INTELLIGENTE : La sonnette française

NETATMO ne démord pas d’un produit au design parfait. Le modèle qu’il offre présente une belle finition, mais il est filaire. Après l’installation, on connecte la sonnette sur l’application Netatmo security. Vous avez alors droit à une expérience de sécurité sans devoir vous abonner à nouveau. Par ailleurs, la qualité de la vidéo est moyenne. Elle vous offre cependant une parfaite reconnaissance de votre interlocuteur. L’enregistrement de votre vidéo sera alors sur une carte microSD intégrée, un FTP ou sur votre Dropbox.

Quid de la sonnette EUFY DOORBELL

EUFY DOORBELL est une référence pour la sécurité dans le lot des sonnettes connectées. La qualité de la vidéo 2K HD permet d’avoir un bon panorama sur l’extérieur. De même, elle est hyperréactive avec les notifications qui vous signalent celui qui cherche à entrer chez vous, même si ce dernier n’a pas sonné. Ces notifications viennent en même temps avec une image du visiteur. Vous pouvez y avoir accès sans même déverrouiller votre téléphone.

De plus, elle est sans abonnement pour le suivi des vidéos. Le stockage local de 16 Go sur la home base assure l’enregistrement et la préservation des vidéos. Toutefois, quelques doutes sont émis sur sa totale sécurité. En effet, on pourrait y trouver des failles qui favorisent les pirates. C’est une correction qui revient à la maison de production.