Comment est mort Mickey Mouse ?

Dessins animés : Quelle est la vraie histoire de Mickey Mouse ?

Nous connaissons tous Mickey Mouse, ce personnage emblématique de The Walt Disney Company. Aujourd’hui encore, il est d’actualité et pour cause, l’annonce fracassante de son décès sur les médias sociaux.

Une multitude de questions fusent de tous les côtés, jetant un climat de confusion de part et d’autre. Mickey est-il vraiment mort ? Comment l’est-il ?

Quelle est la vraie histoire de Mickey Mouse ?

Croiriez-vous qu’en réalité l’histoire de la création de Mickey est la résultante d’un conflit ? C’est pourtant étonnamment le cas. En effet, Mickey est créé le 1er octobre 1928 par Walt Disney et Ub Iwerks pour remplacer le dessin animé à succès Oswald le lapin chanceux des suites d’un désaccord survenu entre ce dernier et son producteur Charles Mintz.

La question des droits d’auteurs se pose puisque Walt Disney a pour rôle de créer le dessin animé, mais la production est assurée en réalité par Universal Pictures. Charles Mintz, à travers sa maison de production Winkler est quant à lui chargé d’assurer la production des dessins animés et c’est sans surprise qu’un froid s’installe entre ces derniers.

Le personnage de Mickey voit alors le jour avec ce qu’il reste de l’équipe Disney en se calquant sur le personnage d’Oswald le lapin chanceux. Supposé se prénommer Mortimer Mouse au départ, il finit par prendre la dénomination de Mickey sur proposition de Lilian Marie Bounds, l’épouse de Walt Disney. Selon elle, ce nom était plus accrocheur et c’est ainsi que commença la longue aventure de Mickey Mouse.

Qui a tué Mickey ?

C’est la question à laquelle personne ne trouve une réponse exacte. Si vous voulez tout savoir, l’écho de la mort de Mickey n’a rien de récent. La rumeur annonçant le décès de Mickey Mouse survient pour la première fois en 1970. Beaucoup s’accordent à énoncer diverses hypothèses aussi surprenantes les unes que les autres comme un éventuel assassinat de Mickey ou même un décès survenu des suites d’une maladie grave.

Depuis, la maison Disney n’est jamais intervenue sur le sujet de façon officielle donc vous pouvez être tranquille : Mickey Mouse, la légende urbaine depuis 95 ans n’est pas morte. Si question de mort il y a, c’est parce que dans certains épisodes de la bande dessinée, certains éléments sont de nature à en donner l’impression. C’est donc cela ; une impression matérialisée par des internautes au point d’en faire une fausse réalité.

Pourquoi Mickey va disparaître ?

La légende urbaine Mickey Mouse semble ne pas pouvoir rester éternellement. D’après la législation américaine, il semblerait que les droits de la propriété intellectuelle sur les œuvres artistiques se perdent après un certain temps.

Dans le cas de Mickey, au moment de sa parution sur les écrans, la conservation des droits d’auteurs était alors de 56 ans.

Le succès fulgurant que connaît la série permet à Disney de prolonger les droits de 56 à 76 ans puis pour finir, à 95 ans depuis l’an 1998.

De ce fait, Disney pourrait perdre d’un moment à l’autre sa mascotte légendaire de façon officielle.

La firme pourra toutefois faire usage de sa mascotte même si désormais elle en perd l’exclusivité. Il n’y a donc pas autant de soucis à se faire puisque Mickey sera là pour toujours.

Pourquoi Mickey est noir ?

Bien avant que Mickey ne soit sous le feu des projecteurs animés en couleur dans les années 1932, les premières bandes dessinées étaient toutes en noir et blanc. C’est d’ailleurs pour cette raison que Walt Disney et Ub Iwerks vont réfléchir au moyen de rendre le personnage plus attrayant. Voilà comment apparaissent les gants dont Mickey Mouse fera suffisamment usage. Mickey est donc noir parce qu’en 1928, il n’y avait pas une technologie assez avancée pour matérialiser correctement la mascotte.

Pourquoi la queue du Mickey ?

Mickey est la mascotte d’une souris. Il est donc tout à fait logique qu’il dispose d’une queue. Ce qui en fait d’ailleurs une queue particulière, c’est que sa queue noire commence au bas de son dos pour légèrement s’incurver vers le bas.

Cette queue vient alors la différencier de celle des souris populaires dont vous avez habituellement connaissance et c’est cela qui façonne son identité. Néanmoins, il existe un manège forain qui emprunte l’expression « la queue du Mickey » supposément pour traduire la joie et le bonheur.

Qui est le pire ennemi de Mickey ?

Il s’agit de Pat Hibulaire, un gros chat qui représente le personnage le plus vieux de la maison Disney. Il fait sa première apparition en 1925 dans le dessin animé Alice résout le puzzle. Il est rendu célèbre par la suite grâce à la bande dessinée Mickey dans laquelle il joue le rôle du méchant qui tente d’enlever à plusieurs reprises Minnie Mouse, la bien-aimée de Mickey.

Pat Hibulaire est un personnage qui va jouer dans plusieurs séries animées tout en faisant preuve d’une extrême polyvalence dans les rôles qui lui sont attribués.

Pourquoi Disney perd Mickey ?

Conformément à la législation américaine, Disney va perdre tous ses droits sur sa mascotte légendaire que personne n’égale encore jusque-là. Mickey devrait au cours de l’année 2023 devenir un bien public mis à la disposition de qui le souhaite.

Toutefois, une nouvelle négociation entre Disney et l’Etat américain pour conserver les droits sur Mickey ne semble pas impossible. Rendez-vous donc en 2024 pour en savoir plus sur la situation.

Qui est le frère de Mickey ?

Dans l’univers Disney, Mickey n’a pas de frère. Il a plutôt une relation fraternelle avec son meilleur ami Dingo. Il compte également dans son entourage des amis tels que Donald Duck, Daisy Duck, Pluto, Clarabelle et Horace.

Qui est le plus fort entre Mickey et Draken ?

Mickey et Draken sont deux personnages distincts qui n’ont rien à voir en commun. L’un est un personnage de dessin animé puis l’autre, un personnage de manga. En matière de force ils ne se valent point, mais on pourrait aisément dire que Draken est le plus fort puisqu’il fait usage de sa force physique pour se défendre.