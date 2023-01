Google Play Services : Réduire la consommation de batterie sur votre smartphone

Le smartphone est un moyen d’échange très utile.

S’il offre de nombreuses fonctionnalités à l’utilisateur, la durabilité de sa batterie en conditionne l’utilité.

Pour la prolonger, il existe quelques gestes simples à faire.

Dans cet article, vous découvrirez comment limiter la consommation de batterie à travers une utilisation efficiente des services Google Play sur votre téléphone.

Paramétrer les services Google Play de votre smartphone pour diminuer la consommation d’énergie de son téléphone

Les services Google font partie des applications installées sur le téléphone dès la fabrication.

Les services Google Play regroupent une diversité de fonctionnalités à savoir :

les applications de téléchargement ;

les GPS ;

les lecteurs multimédias ;

et les moteurs de recherche.

Pour paramétrer les services Google dans le but d’en réduire la consommation de batterie, plusieurs tâches doivent être accomplies.

Faire les mises à jour à temps de tous les services Google Play

La mise à jour est une tâche importante lorsque vous désirez réduire la consommation de la batterie. En effet, les applications obsolètes sont toujours énergivores par rapport aux nouvelles versions. Garder une application ou un logiciel de version ancienne sur votre smartphone, c’est entretenir une grande source de consommation de batterie.

Par conséquent, mettez les services Google play à jour périodiquement ou installez leur version bêta qui offre plus de stabilité aux smartphones.

En savoir plus sur les services Gratuits de Google quand vous avez ouvert un compte Gmail

Limiter la consommation des données en désactivant des services Google Play

Les applications Google consomment des données en arrière-plan. Cette consommation peut s’avérer préjudiciable pour votre téléphone au regard de la multiplicité d’applications que propose le service. Pour cela, vous devez limiter la consommation de batterie par ces applications en allant à la partie « réglages » ou « paramètres » de votre téléphone.

La rubrique « Sécurité et confidentialité » vous donnera la main pour opter pour le mode « Économie de batterie ». En optant pour l’économiseur de batterie, Google n’aura plus la possibilité d’activer le GPS à la demande d’une application.

Désactiver l’assistant Google

Google Assistant permet de vous diriger vers certaines applications Google Play avec plus de facilité. Il s’agit d’une application qui consomme une quantité importante d’énergie. Elle vous oriente dans l’utilisation de votre smartphone. Pour désactiver le service, vous devez encore vous diriger vers les réglages et spécifiquement, la partie « Téléphone ». Vous pouvez par exemple désactiver l’accès Google avec Voice Match pour économiser la batterie.

Utiliser un seul compte Google à la fois

Il s’agit d’un détail auquel on pense très peu. Toutefois, il peut être la cause d’une consommation de batterie considérable. Si sur votre smartphone, vous gérez plus d’un compte Google, il est possible que cela ait de l’influence sur l’autonomie de votre batterie.

En réalité, avec de nombreux comptes, vous serez encombré par de nombreux mails, des demandes de localisation à n’en point finir, ainsi que des autorisations à accorder qui ne manquent pas. Pour cela, il est important de limiter le nombre de comptes à gérer sur le téléphone.

Quelques gestes simples, mais utiles pour limiter la consommation de la batterie sur son smartphone

Si vous effectuez les réglages énumérés ci-dessus, vous aurez déjà un résultat satisfaisant. Mais pour plus d’efficacité, vous devez penser à avoir les bons réflexes. Cela passe par des tâches simples qui ne manquent pas de pertinence.

Réduire la luminosité de votre écran de téléphone

Les réglages relatifs à la luminosité importent grandement si vous désirez prolonger la durée de vie de batterie. De nombreuses personnes aiment mettre la luminosité à son seuil maximal. Bien que cela soit utile dans certains cas, il s’agit en même temps d’un moyen sûr d’épuiser la batterie du téléphone. Par conséquent, limitez l’usage à 100 % de la luminosité.

Opter pour une gestion automatique de la luminosité

Pour ne pas avoir à faire des réglages manuels à plein temps, il est préférable de se servir du gestionnaire automatique de la luminosité. Il assure donc un éclairage adapté à la zone dans laquelle vous êtes pour éviter que la lumière soit donc trop faible ou trop forte. Dans le même temps, c’est une aide à la préservation de la batterie.

Désactiver le son et les vibrations du clavier

Il est possible d’utiliser des bips pour le clavier. C’est une fonctionnalité dont disposent les smartphones. Cela dit, elle n’est pas toujours utile. Loin de là, il s’agit d’un bon moyen d’épuiser la batterie. Par conséquent, il est possible d’éviter des pertes d’énergie en désactivant cette fonctionnalité.

Activer le mode économiseur de batterie

Les smartphones disposent d’une option d’économie de la batterie. Cette fonctionnalité a pour but de limiter la consommation énergétique de certaines applications tout en autorisant celles qui vous sont utiles. L’économiseur de batterie permet même de prolonger la durée de vie de la batterie et d’avoir l’énergie nécessaire pour des appels d’urgence lorsque la batterie est à un taux très faible.

Utiliser le chargeur d’origine

Si vous achetez un smartphone neuf, il est vendu avec tous les accessoires dont fait partie le chargeur. Pour protéger votre téléphone et éviter de l’endommager, rechargez-le uniquement avec le chargeur fourni. C’est la meilleure façon d’éviter les surcharges qui peuvent endommager non seulement la batterie, mais aussi d’autres compartiments du téléphone.

La batterie d’un smartphone est une pièce importante. Avec ces astuces, il est facile d’en faire une bonne gestion.

