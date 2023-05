Connexion Internet par satellite en France : Avantages et inconvénients des opérateurs

La connexion Internet est devenue un outil de travail indispensable pour de nombreuses personnes. Pour mener à bien leurs activités, ces dernières ont besoin d’une connexion rapide et fiable, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Avoir accès à cette connexion peut être cependant assez difficile, surtout dans les régions éloignées et mal desservies.

Si une connexion classique est impossible dans ce genre de milieu, il faut souligner qu’en utilisant un satellite, vous pourrez profiter d’Internet à haut débit. Si vous ne savez rien de cette technologie révolutionnaire, nous vous invitons à la découvrir à travers cet article.

Qu’est-ce qu’une connexion Internet par satellite ?

Une connexion Internet par satellite utilise des satellites en orbite pour fournir une connexion Internet. Ce qui caractérise ce type de connexion, c’est qu’elle n’est pas tributaire d’intermédiaires. Lorsque vous vous connectez à Internet par satellite, les données sont dans un premier temps transmises depuis votre équipement local jusqu’au satellite en orbite. Elles sont ensuite redirigées vers un centre terrestre qui est connecté à Internet.

Cette absence d’intermédiaire permet de contourner les limitations géographiques et de fournir une connectivité mondiale. Impossible donc de vous retrouver sans connexion.

Les avantages d’une connexion Internet par satellite

Utiliser Internet par satellite présente de nombreux avantages pour les utilisateurs. Pour commencer, elle est accessible partout et en tout temps. Si vous êtes de ce fait dans des zones reculées où l’accès à une connexion terrestre est impossible, elle peut vous permettre de profiter d’une connexion. Vous n’avez donc rien à craindre grâce à elle, que vous soyez en rase campagne, ou en plein milieu d’une mer ou d’un désert.

De plus, les connexions par satellite offrent des vitesses élevées, ce qui permet de télécharger des fichiers rapidement. C’est donc une solution très intéressante pour les utilisateurs qui dépendent d’Internet pour le travail, les études ou le divertissement en ligne.

Pour finir, les connexions par satellite sont souvent plus stables que les connexions terrestres. En fait, elles ne sont pas sujettes aux interruptions causées par des problèmes de câblage ou des pannes locales. C’est donc une connexion plus sûre.

Les inconvénients d’une connexion Internet par satellite

Bien que les connexions Internet par satellite offrent de nombreux avantages, elles présentent également certains inconvénients.

Tout d’abord, les connexions par satellite peuvent être plus coûteuses que les autres options de connectivité. Cela est dû en raison des coûts associés au lancement et à la maintenance des satellites en orbite.

Aussi, les connexions par satellite peuvent être sensibles aux conditions météorologiques, car les signaux doivent traverser l’atmosphère pour atteindre le satellite. Cela peut entraîner une diminution de la qualité de la connexion lorsque le temps est mauvais.

Enfin, certaines connexions par satellite peuvent avoir des limitations de capacité de données et des quotas. Cela peut de ce fait limiter la quantité de données que les utilisateurs peuvent consommer.

Pourquoi utiliser une connexion Internet par satellite ?

De plus en plus de personnes, notamment les entreprises, choisissent d’utiliser une connexion par satellite plutôt qu’une connexion satellite. Ces derniers optent pour cette technologie révolutionnaire pour de nombreuses raisons.

En fait, cela peut être la seule option disponible dans les zones rurales ou éloignées où d’autres infrastructures de connectivité sont limitées. Les connexions par satellite offrent également une solution de secours fiable en cas de pannes de connexion terrestre. Cela peut donc être donc d’un grand secours pour les entreprises ou les utilisateurs ayant besoin d’une connectivité continue.

La vitesse élevée qu’offre une connexion par satellite peut être aussi la seule solution pour gérer des tâches en ligne gourmandes en bande passante.

Qui peut utiliser une connexion Internet par satellite

Les connexions Internet par satellite sont adaptées à divers types d’utilisateurs. Elle convient aux résidents des zones rurales ou éloignées où l’accès à une connexion terrestre est limité. Elle convient par ailleurs aux foyers non éligibles au DSL et à la fibre, notamment dans les zones blanches.

Les entreprises ayant des succursales ou des sites dans des régions mal desservies peuvent également trouver une solution fiable dans une connexion Internet par satellite. C’est aussi le cas des voyageurs fréquents qui se déplacent dans des zones éloignées. Il peut s’agir par exemple de campeurs ou de bateaux de plaisance, de scientifiques ou de marins.

Les utilisateurs ayant besoin d’une connexion de secours en cas de panne de leur connexion terrestre peuvent également trouver cette connexion par satellite utile.

Qui sont les opérateurs offrant le service Internet par Satellite

Contrairement à une connexion Internet terrestre, peu d’opérateurs proposent des services de connexion Internet par satellite. Parmi eux, on retrouve Nordnet, Starlink, SkyDSL et Numérisat.

Présentation de l’offre Nordnet

Nordnet est le fournisseur de services Internet par satellite du géant français des télécoms Orange. Ce fournisseur offre une gamme de forfaits adaptés aux utilisateurs résidentiels et professionnels. Leurs offres comprennent des vitesses de téléchargement élevées, une couverture géographique étendue et des options de forfaits flexibles.

Leurs forfaits se présentent comme suit :

Idéal : débit de 50 Mbit/s, appels fixes facturés à la consommation pour 39,99 € par mois ;

Vital : débit de 75 Mbit/s, téléphonie fixe illimitée (vers la France et 50 destinations fixes, ainsi que 8 autres destinations pour les mobiles), forfait mobile 30 Go pour 54,90 € ;

Ultra : débit de 100 Mbit/s, téléphonie fixe illimitée (vers la France et 50 destinations fixes, ainsi que 8 autres destinations pour les mobiles), forfait mobile 100 Go compatible 5G et TV par TNT Sat pour 79,90 €.

Présentation de l’offre Starlink

Starlink, le projet d’Elon Musk, est une initiative révolutionnaire visant à fournir une connectivité Internet mondiale via un réseau de satellites en orbite basse. Si vous êtes en France, vous pourrez aussi bénéficier de ce service vu que cet opérateur est présent sur son territoire. Elle vous permettra de profiter de débits oscillants entre 50 et 150 Mb/s en download et entre 10 à 20 Mb/s en upload.

Le coût d’un forfait internet par satellite Starlink varie en fonction de l’offre choisie et de vos besoins. Les tarifs appliqués sont les suivants :

Particuliers : 50 €/mois + 23 € de frais de livraison et de service ;

Véhicules de loisirs :

100 €/mois pour un service régional, 230 €/mois pour un service mondial, 23 € de frais de livraison et de service ;



Maritime : environ 4 635,45 €/mois ;

Aviation : entre 11 125,92 € et 23 179 €/mois ;

Présentation de l’offre Numérisat

Le dernier opérateur est Numérisat. Son offre se distingue par son engagement envers la satisfaction des clients et son support technique de qualité. Pour profiter de leur connexion, vous devez payer leur kit de connexion à 285 € et activer l’offre à 65 €. Pour le prix de la connexion, cela dépend de la formule choisie.

Num10 : Jusqu’à 30 Mb/s (10 Go) pour 12,90 €/mois ;

Num25 : Jusqu’à 30 Mb/s (25 Go) pour 29,90 €/mois ;

Num50 : Jusqu’à 30 Mb/s (50 Go) pour 49,90 €/mois ;

Num100 : Jusqu’à 50 Mb/s (100 Go) pour 89,90 €/mois.

Présentation de l’offre SkyDSL

Le fournisseur SkyDSL est l’un des plus réputés du moment. SkyDSL offre une couverture géographique étendue, permettant aux utilisateurs de se connecter à Internet même dans les régions les plus éloignées. Leurs services sont connus pour leur fiabilité et leur stabilité, offrant aux utilisateurs une expérience Internet fluide et sans interruption. Avec SkyDSL, vous devez activer l’offre à 49,90 € et louer le kit de connexion pour 4,99 €/mois. Vous devrez ensuite choisir votre forfait, et payer entre 12,90 € et 39,90 €.