Les faux avis sur internet sont surveillés et contrôlés par les lois françaises. Ainsi, toute personne ou entreprise achetant de faux avis sur internet dans le but de les publier sur Google se risquerait à de lourdes sanctions financières : jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale selon le code de la consommation en france

Poursuites Judiciaires : Faux AVIS Négatifs ou Positifs

La législation relative à Google Opinion varie d’un pays à l’autre. En règle générale, Google Opinion est considéré comme une forme d’opinion exprimée par les utilisateurs sur les plates-formes en ligne de Google ou par le biais de ses services.

Aux États-Unis, certaines lois protègent l’expression et la vie privée des utilisateurs des services en ligne, notamment de Google Opinion.

Ces lois interdisent aux entreprises de collecter des informations personnelles sans autorisation, ainsi que d’utiliser ces informations à des fins autres que celles initialement prévues par l’utilisateur.

Outre ces lois, il est important de noter que tout contenu publié sur Google Opinion doit être conforme aux conditions d’utilisation de la société et aux règles de la communauté. Google se réserve le droit de supprimer tout contenu qui ne respecte pas ces règles. En outre, il est important que tout contenu publié sur Google Opinion est véridique, exact et approprié.

La publication d’informations fausses ou trompeuses peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Enfin, les utilisateurs doivent également être conscients que leurs opinions ne reflètent pas toujours l’opinion de l’entreprise à laquelle ils les expriment ou par l’intermédiaire de laquelle ils les expriment

Les avis de Google sont précieux dans la mesure où ils donnent aux clients l’occasion de partager leur expérience d’un produit ou d’un service et de fournir un retour d’information à une entreprise ou une organisation.

Afin de garantir que ces avis restent significatifs et pertinents, il est important que tous les utilisateurs comprennent leurs droits et responsabilités lorsqu’ils publient des avis sur Google Opinion et qu’ils respectent toutes les lois applicables et les règlements.

Ce faisant, les utilisateurs peuvent s’assurer que leurs avis sont justes, précis et constructifs.

En outre, cela contribuera à faire de la plateforme Google Opinion une ressource précieuse pour les clients du monde entier.

Autre article :

Qu’est ce que la Direction Générale de la Concurrence DGCCRF ?

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) est l’agence gouvernementale française chargée de la politique de concurrence et de protection des consommateurs.

Elle est chargée de faire appliquer les lois sur la concurrence et la protection des consommateurs, y compris celles relatives aux plateformes en ligne telles que Google Opinion. La DGCCRF travaille également avec d’autres pays européens pour garantir un niveau élevé de concurrence entre les entreprises dans toute l’UE.

Son objectif principal est de protéger les consommateurs contre les pratiques tarifaires déloyales ou la publicité mensongère, tout en encourageant des marchés équitables et concurrentiels.

En travaillant avec les entreprises opérant sur Google Opinion, la DGCCRF contribue à maintenir une plateforme honnête et ouverte où les utilisateurs peuvent exprimer librement leurs opinions sans craindre de répercussions.

la presse en parle

Faux AVIS GOOGLE : Tout le monde en parle

Google attaque en justice une agence SEO pour pratiques frauduleuses

Google veut arrêter la prolifération des escrocs qui pullulent depuis de longues années sur le Web et a mené dernièrement quelques actions en justice contre des entreprises tentant notamment de vendre des profils Google Business, ainsi que des faux avis tout en promettant des classements en première position à leurs clients… Source

L’achat d’avis en ligne : à adopter ou à bannir une bonne fois pour toutes ?

OPINION. Les décisions des consommateurs sont aujourd’hui largement influencées par les notes et commentaires sur les produits et les services consultés en ligne. Mais cette tendance s’est accompagnée par la prolifération de faux avis. Un fléau qui ne doit pas conduire à la suppression des avis. Par Clément Poupeau, directeur Ventes et Marketing chez Guest Suite. Sources

Des avis pas toujours fiables

Qu’il s’agisse de faux avis positifs postés par un professionnel, son entourage ou une agence de communication, ou bien d’avis négatifs rédigés par un concurrent ou toute autre personne malveillante, ces commentaires trompent le consommateur et faussent la concurrence.

Il est difficile de chiffrer les proportions prises par le phénomène des faux avis sur internet, l’identification d’un lien entre l’auteur et l’établissement, le produit ou le service évalué étant parfois difficile. Sources

FAUX AVIS: GOOGLE CONDAMNÉ À LEVER L’ANONYMAT DE DEUX INTERNAUTES PAR LA JUSTICE FRANÇAISE

Une chambre d’hôte de Saône-et-Loire avait attaqué le géant américain, après deux avis négatifs laissés sur sa page Google Maps. Google Ireland, siège européen du géant américain Google, a été condamné par la cour d’appel de Dijon à révéler les identités de deux personnes accusées d’avoir émis des “faux avis” sur une maison d’hôtes, a-t-on appris mardi auprès des parties. Sources