Comment créer un compte Google Gmail pour bénéficier de tous les services

Qu’est ce qu’un compte Google Google Gmail et à quoi cela sert ?

Google Gmail est un service de messagerie gratuit proposé par Google. Il permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des courriels, de gérer des contacts, de créer des dossiers, de rechercher des archives de courriels et plus encore. Avec Gmail, les utilisateurs peuvent accéder à leurs comptes depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet.

En outre, Google intègre un grand nombre de ses services dans Gmail, tels que Google Drive et Agenda, ce qui permet d’accéder facilement aux informations connexes tout en travaillant dans votre boîte de réception. Vous pouvez également utiliser les informations d’identification de votre compte Google pour vous connecter à d’autres sites populaires comme YouTube et Facebook. Toutes ces fonctionnalités font de Gmail l’un des moyens les plus pratiques de rester en contact avec des personnes proches ou éloignées

Gmail est idéal pour se tenir au courant des actualités importantes ou pour gérer des tâches à l’aide de listes partagées entre les membres d’une famille ou d’une entreprise . C’est également un excellent moyen de recevoir et de stocker des fichiers volumineux, l’intégration de Google Drive permettant aux utilisateurs de télécharger et de partager des fichiers d’une taille maximale de 15 Go.

Grâce à l’utilisation d’étiquettes, de filtres, d’étoiles et d’opérateurs de recherche, Gmail vous permet de trouver rapidement les informations importantes. Enfin, l’application mobile permet d’accéder facilement à vos e-mails lors de vos déplacements. Chaque compte est protégé par de puissantes mesures de sécurité comme l’authentification à deux facteurs (2FA) qui nécessite la saisie d’un code envoyé par SMS en plus de votre mot de passe

Dans l’ensemble, Google Gmail offre à ses utilisateurs un service de messagerie fiable et sécurisé, accessible depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet. Grâce à des fonctionnalités telles que l’intégration avec les autres services de Google, de puissantes grâce à ses capacités de recherche et à ses mesures de sécurité complètes, Gmail est un excellent choix pour les particuliers ou les entreprises qui souhaitent rester connectés

Création d’un compte Google Gmail

La création d’un compte Google est très simple et peut se faire en quelques étapes seulement

1. Pour créer un compte google, il faut d’abord se rendre sur la page de création de compte Google (https://accounts.google.com/SignUp)

2. Vous devrez ensuite saisir votre nom, votre nom d’utilisateur et le mot de passe de votre choix. Vous devez également vous assurer que votre nom d’utilisateur est unique afin que personne d’autre sur Internet ne l’ait déjà pris

3. Ensuite, vous devez accepter les conditions d’utilisation de Google en cochant la case située à côté de “J’accepte”. Cliquez sur “Suivant” lorsque vous avez fini de saisir toutes les informations requises.

4. Google vous demandera ensuite pour saisir un numéro de téléphone ou une autre adresse électronique. Ces informations sont utilisées pour vérifier votre identité et s’assurer que vous êtes bien la personne qui a créé le compte

5. Après avoir saisi vos informations de vérification, Google vous demandera quelques informations personnelles de base telles que votre sexe, votre date de naissance, etc. Vous pouvez les fournir ou les ignorer en cliquant sur “Ignorer” au bas de la page

6. Enfin, cliquez sur “Créer un compte” et la procédure est terminée ! Votre nouveau compte Google est maintenant prêt à être utilisé

Après avoir créé votre compte, vous pouvez commencer à explorer tous les produits et services de Google, notamment Gmail, YouTube, Drive et bien plus encore. Profitez-en !

Les Services offerts après avoir ouvert un compte Google Gmail ?

Un compte Google Gmail est bien plus qu’un simple service de messagerie électronique : c’est aussi votre porte d’entrée vers une multitude de services qui peuvent vous faciliter la vie.

Avec un compte Gmail, vous avez accès à :

– Google Drive – Stockez vos documents, photos et autres fichiers dans le nuage avec Google Drive

– Agenda – Suivez vos événements, réunions et tâches avec Google Agenda

– Contacts – Gardez facilement la trace de vos contacts grâce à la fonction Contacts

– YouTube – Regardez des vidéos ou partagez vos propres vidéos avec YouTube.

– Gmail – Envoyez et recevez des e-mails à l’aide du célèbre service de messagerie

– Google Play Music/Movies & TV : écoutez de la musique en streaming et regardez des films et émissions de télévision avec Google Play

– Google Maps – Obtenez des itinéraires et trouvez des lieux avec Google Maps

– Chrome Web Store – Téléchargez des applications à utiliser dans votre navigateur depuis le Chrome Web Store

– Hangouts – Discutez avec vos amis, votre famille et vos collègues à l’aide de Hangouts

– Google Photos – Partagez et stockez des photos avec le service de cloud sécurisé.

– Documents et feuilles de calcul – Créez des documents et des feuilles de calcul que vous pouvez partager ou sur lesquels vous pouvez collaborer avec d’autres personnes

– Actualités et météo – Restez au courant des événements actuels et des prévisions météorologiques

– Google Keep – Prenez des notes, créez des listes, enregistrez des images et des enregistrements audio, le tout en un seul endroit

– Google Translate – Pour traduire facilement mots et phrases dans différentes langues

– Google Livres – Lisez des livres en ligne ou empruntez des livres électroniques à la bibliothèque.

Il ne s’agit là que de quelques-unes des excellentes fonctionnalités incluses dans un compte Google Gmail. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour commencer à profiter de tout ce que Gmail a à offrir !

