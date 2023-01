Quelle est la différence entre un home cinéma et une barre de son ?

En regardant un film, la qualité des images compte aussi bien que celle du son. En effet, c’est la sonorisation qui vous permet de vous immerger complètement dans votre film.

Pour cela, il est donc essentiel de choisir le meilleur équipement sonore pour votre téléviseur. Il se pose ainsi la question de savoir quel appareil de son choisir.

Afin de vous aider à faire le bon choix, découvrez ici la différence entre un home cinéma et une barre de son.

Qu’est-ce qu’un home cinéma ?

Se traduisant littéralement par « cinéma à la maison », le home cinéma est un ensemble d’appareils sonores et visuels à installer chez soit.

Il permet en effet de vous rapprocher des effets que vous obtenez dans une salle de cinéma.

Ainsi, le home cinéma a pour vocation de vous procurer des images de la plus haute résolution ainsi qu’un niveau sonore exceptionnel.

Par ailleurs, il faut noter qu’un home cinéma doit être composé au minimum de trois éléments à savoir :

une source ;

une chaîne audio ;

et une chaîne vidéo.

Sans ces éléments, votre équipement ne saurait être au complet.

La source

La source constitue le premier élément indispensable du home cinéma. C’est elle qui prend en charge le média HD ou Ultra HD. En effet, tout le monde possède généralement une ou plusieurs sources à la maison. Il peut s’agir d’un lecteur DVD ou Ultra HD, d’un box internet, d’une console de jeux, d’un ordinateur…

La chaîne audio

La chaîne audio est mécaniquement formée par un système de décodage audio, un amplificateur et un ensemble d’enceintes 5.1. Ce dernier est constitué à son tour d’au moins 5 enceintes et un caisson de basse. Cependant, cet ensemble remplacé par une barre de son unique dans les modèles les plus simples.

La chaîne vidéo

En ce qui concerne la chaîne vidéo, il s’agit de l’écran de votre téléviseur. Les écrans de type QLED, OLED ou LCD sont conseillés pour leurs résolutions graphiques 4K ou UHD permettant de profiter au maximum de votre installation.

Aussi, il faut préciser que plus votre écran sera grand, plus vous pouvez profiter des petits détails pour une expérience visuelle totalement immersive et inoubliable. Par ailleurs, vous pouvez également opter pour un projecteur vidéo comme chaîne vidéo de préférence un Full HD.

Quel est le mieux home cinéma ou barre de son ?

Que ce soit le home cinéma ou la barre de son, chacun de ces équipements de sonorisation a ses avantages et ses inconvénients.

Le home cinéma est le choix idéal pour profiter d’une expérience digne de cinéma chez soi. Cependant, l’inconvénient de cet équipement est qu’il est constitué de plusieurs éléments distincts connectés par des câbles, ce qui rend l’installation difficile et encombrante.

Par contre, la barre de son occupe moins de place et elle est plus simple à installer. Toutefois, même si certaines offrent des sons de très bonne qualité, elles ne restituent pas réellement les effets sonores comme un home cinéma.

Autres articles pour comprendre la différence entre un home cinéma et une barre de son

Quelle est l’utilité d’une barre de son ?

Pour rappel, la barre de son est un équipement audio doté d’une forme allongée et constituée de plusieurs haut-parleurs.

Ces derniers ont pour objet l’amélioration du rendu sonore d’un téléviseur.

Possédant la même utilité que le home cinéma, la barre de son est idéale pour la sonorisation des petits espaces.

C’est la meilleure solution si vous désirez avoir un son de qualité, sans devoir faire face à une installation complexe. En plus, en matière de coût, elle est moins chère qu’un home cinéma.

Autre article sur la différenciation d’un home cinéma et une barre de son

Quand vous regardez un DVD, le son sort automatiquement dans les enceintes de votre home cinéma. Par contre, quand il s’agit de suivre vos émissions à la télévision c’est tout autre chose. Il faudra certains branchements et paramétrages.

Le home cinéma se relie à la télévision via un câble HDMI qui ne parvient toujours pas à transmettre le signal sonore dans les deux sens. Pour que ce retour audio marche, les deux appareils doivent être compatibles : Audio Return Channel (ARC). Aussi, ils doivent être reliés par un câble HDMI 1.4 et la fonction doit être activée.

L’ARC se trouve généralement près des ports HDMI si votre appareil prend en charge cette fonctionnalité. Dans le cas contraire, il faudra vous référer au manuel d’utilisation de votre home cinéma.

Si vous ne disposez pas d’un équipement compatible ARC, vous devez utiliser d’autres câbles en fonction de la connectique de votre appareil. Il s’agira soit d’un câble audio, d’un câble audio optique ou d’un câble audio coaxial. Ensuite, vous devez vous rendre dans le menu de votre télé pour paramétrer les options audio des programmes.

Pourquoi c’est mieux un home cinéma ?

Le home cinéma est mieux en ce sens qu’il vous offre une immersion complète dans vos films, séries, musiques, jeux, etc. Il existe deux principales raisons pour opter pour le home cinéma. Premièrement, il s’agit de sa connectique. En effet, l’utilisation d’un amplificateur avec de la connectique HDMI permet d’améliorer la qualité de vos images.

Deuxièmement, il s’agit de sa connectivité. En effet, avec l’avancée des home cinémas, leurs amplificateurs sont dotés de prises USB. Grâce à ces dernières, vous pouvez jouer des médias sur votre home cinéma à partir de votre smartphone, tablette ou une clé USB.