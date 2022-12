Convertir un Powerpoint en Video MP4 ? Transformer Vos Slides en Vidéos

Convertir un powerpoint en video ?

Convertir un fichier PowerPoint en vidéo est assez facile. Il vous suffit de disposer d’un convertisseur vidéo fiable et de suivre quelques étapes simples

Convertir un fichier PowerPoint Étape 1 :

Téléchargez et installez un convertisseur vidéo sur votre ordinateur, tel que Any Video Converter ou Wondershare UniConverter

Convertir un fichier PowerPoint Étape 2 :

Lancez le programme et cliquez sur “Ajouter des fichiers” sur la page principale, puis sélectionnez le fichier PowerPoint que vous voulez convertir depuis votre ordinateur.

Sinon, si vous avez déjà ouvert la présentation PowerPoint, vous pouvez la faire glisser directement dans l’interface du programme de conversion

Convertir un fichier PowerPoint Étape 3 :

Sur la même page, sélectionnez le type de format de sortie dans lequel vous souhaitez enregistrer votre vidéo convertie, par exemple les fichiers AVI ou MOV sont populaires

Convertir un fichier PowerPoint Étape 4 :

Après avoir sélectionné le format de sortie souhaité, cliquez sur “Convertir maintenant”

C’est tout ! Le logiciel convertira automatiquement votre fichier PowerPoint en fichier vidéo. Vous pouvez ensuite facilement partager ou mettre en ligne la vidéo obtenue pour que d’autres personnes puissent la regarder. Profitez-en !

Pour enregistrer un PowerPoint en mode diaporama, ouvrez la présentation et allez dans Fichier > Enregistrer sous. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser pour enregistrer la présentation, par exemple PPTX ou PPSX. Sélectionnez ensuite “Diaporama” dans la partie droite de la fenêtre.

Enfin, cliquez sur “Enregistrer” La présentation sera maintenant enregistrée sous forme de diaporama qui peut être ouvert à tout moment et visualisé comme une présentation continue. Vous pouvez également choisir de l’enregistrer sous forme de fichier exécutable (EXE), afin que les utilisateurs n’aient pas besoin d’installer PowerPoint pour la visualiser. Bonne lecture !

Les avantages de Any Video Converter ?

Any Video Converter est un excellent programme de conversion vidéo qui permet de convertir facilement et rapidement presque tous les types de fichiers vidéo dans différents formats. Il prend en charge plus de 150 formats audio et vidéo, vous n’aurez donc aucun problème à convertir vos fichiers. Il dispose également d’une interface conviviale qui le rend simple à utiliser, même pour les débutants.

En outre, le programme permet aux utilisateurs de personnaliser la qualité de sortie de leurs vidéos converties grâce à ses options de paramètres avancées. Enfin, Any Video Converter est gratuit à télécharger et à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une solution de conversion vidéo efficace mais abordable

Les avantages de Wondershare UniConverter ?

Wondershare UniConverter est un convertisseur et éditeur vidéo tout-en-un qui permet aux utilisateurs de convertir facilement presque tous les types de fichiers vidéo en différents formats. Il prend en charge plus de 1000 formats différents, vous n’aurez donc aucun problème à convertir vos fichiers.

Contrairement à la plupart des autres convertisseurs, Wondershare UniConverter offre également un large éventail de fonctions d’édition telles que le découpage, le recadrage, l’ajout de sous-titres et la fusion de vidéos. En outre, le programme permet aux utilisateurs de personnaliser la qualité de sortie de leurs vidéos converties grâce à ses options avancées.

Par ailleurs, contrairement à Any Video Converter qui peut être téléchargé et utilisé gratuitement, Wondershare UniConverter n’est disponible qu’en version payante avec des fonctionnalités supplémentaires.

Enregistrer une presentation Powerpoint en video ?

Sélectionnez Fichier > Exporter.

Enregistrer une presentation Powerpoint en video ?

(N’utilisez pas l’option Enregistrer sous,car elle ne propose pas d’options vidéo.)

2. Ouvrez la liste Format de fichier et sélectionnez le format vidéo de votre choix(MP4 ou MOV).

Si les options MP4 et MOV ne sont pas dans votre version de PowerPoint, consultez la exigences ci-dessous pour plus d’informations.

3. Sélectionnez la qualité vidéo de votre choix : Qualité présentation, Qualité Internet ou Qualité faible. Plus la qualité vidéo est élevée, plus le fichier est volumineux.

4. Si vous avez enregistré un minutage et souhaitez l’utiliser dans la vidéo que vous créez à partir de votre présentation, vérifiez que la case en regard de Utiliser le minutage et les narrations enregistrés est activée. Vous pouvez également choisir de définir la durée que la vidéo passera sur chaque diapositive si vous n’avez pas enregistré de minutage.

5. Lorsque vous avez effectué toutes vos sélections, choisissez Exporter.

Remarque : Lorsque vous exportez votre présentation sous forme de vidéo, tous les fichiers audio avec narration enregistrés en mode Diaporama sont lés, mais les autres fichiers multimédias incorporés ne sont pas lés.

Après avoir enregistré votre présentation en tant que vidéo, vous pouvez la partager comme n’importe quel autre vidéo à l’aide d’applications ou d’appareils capables d’ouvrir et de lire des vidéos.

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-une-pr%C3%A9sentation-en-tant-que-fichier-vid%C3%A9o-ou-mp4-4e1ebcc1-f46b-47b6-922a-bac76c4a5691

Convertir PPT en vidéo. PowerPoint (PPT, PPTX, PPSX) en convertisseur vidéo.

