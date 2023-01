Comment signaler une chaine ou vidéo YouTube pour non-respect du règlement de la communauté en 2023

Dès que vous possédez un compte sur YouTube, vous avez le droit d’y publier des vidéos. Toutefois, tous les types de contenus ne sont pas autorisés sur la plateforme.

Signaler un contenu illégal Youtube ou contenu inapproprié

En effet, pour maintenir son caractère sain et protéger les personnes qui s’y trouvent, YouTube a élaboré un règlement dit de la communauté interdisant certaines publications.

Si un utilisateur du réseau tombe sur une forme de post proscrit, il peut signaler ce dernier ou la chaîne l’ayant mis en ligne.

Voici comment effectuer une signalisation de contenu illégal YouTube en 2023.

Quand faut-il signaler une chaîne YouTube ?

Une chaîne YouTube peut être signalée pour plusieurs raisons comme l’atteinte aux droits d’auteur, à la vie privée ou suite à une ordonnance du tribunal liée à un problème d’ordre juridique.

Dans le contexte du non-respect du règlement de la communauté, une chaîne YouTube peut être signalée en 2023 si elle publie un contenu trompeur ou mensonger, dangereux ou violent, sensible, à des fins de fraude ou d’escroquerie.

Le signalement peut aussi être mis en œuvre lorsque le post concerne la commercialisation d’un produit interdit à la vente sur YouTube comme les armes à feu ou quand il est élaboré à des fins de spam.

Tout utilisateur de YouTube dispose de la prérogative de signaler un contenu lorsqu’il trouve le concept de celui-ci contraire au règlement de la communauté de la plateforme.

La procédure pour effectuer ce signalement est simple. Elle dépend du fait que vous comptez l’engager depuis un appareil mobile ou un ordinateur portable.

Signaler une vidéo de non-respect du règlement depuis un PC

Lorsque vous disposez d’un ordinateur portable et que vous désirez signaler une vidéo YouTube, le processus est le suivant :

Rendez-vous sur la plateforme ;

Recherchez la vidéo à signaler ;

En dessous du contenu, vous verrez l’indication Plus. Cliquez sur cette dernière puis sur Signaler ;

Choisissez parmi les options proposées la règle enfreinte par la vidéo ;

Appuyez sur Suivant puis sur Signaler.

Avant de demander le signalement proprement dit, fournissez, si cela s’avère nécessaire, des détails pour convaincre la plateforme à sanctionner la chaîne.

Signaler une vidéo illégale depuis un mobile

Si vous devez signaler une vidéo YouTube à l’aide d’un appareil mobile comme un iPad, voici le processus à suivre :

Ouvrir son application YouTube ;

Identifier la vidéo contraire au règlement de la communauté ;

Rechercher au-dessus dudit contenu la section Paramètres puis cliquer sur celle-ci ;

Appuyer sur Signaler ;

Préciser la raison du signalement ;

Valider l’opération en appuyant sur SIGNALER.

Combien de rapports et d’alerte faut-il pour supprimer un compte YouTube ?

En 2023 sur YouTube, lorsqu’un contenu ne respecte pas le règlement de la communauté, le compte sur lequel il a été diffusé n’est pas automatiquement supprimé. Il bénéficie d’abord d’une mise en garde sans aucune sanction lorsqu’il s’agit d’un premier non-respect.

Quand c’est une récidive, le compte reçoit un avertissement au prime abord. Si dans un délai de 90 jours, cette menace intervient trois fois, alors la plateforme procède à la suppression du compte YouTube.

Quelles autres parties de la chaîne YouTube puis-je signaler en cas de non-respect ?

En 2023, il n’y a pas que les vidéos que vous pouvez signaler en cas de non-respect du règlement de la communauté. Cette action est également valable pour toutes les autres parties de la chaîne susceptibles d’être qualifiées de contenus.

Il peut s’agir d’un commentaire, d’un message de discussion en direct, d’une annonce, d’une miniature, d’une playlist ou d’un Short.

Puis-je présenter ma chaîne sur YouTube ?

Présenter une chaîne signifie personnaliser sa mise en page. Sur YouTube, vous disposez bel et bien de cette possibilité. En usant de cette prérogative, vous pouvez décider de ce que verront sur la page d’accueil de votre chaîne YouTube les internautes lorsqu’ils vont s’y rendre.

Concrètement, votre personnalisation peut concerner l’ajout de sections, la mise en avant d’une vidéo pour vos abonnés ou la création d’une bande-annonce de votre chaîne pour les personnes non abonnées à cette dernière.

Pour effectuer la présentation, vous devez vous rendre sur Youtube Studio et vous connecter à cette interface. Ensuite, vous devez cliquer sur Personnalisation dans le menu situé à gauche puis enfin sur Disposition. La suite du processus va dépendre du type de présentation que vous souhaitez.

Pourquoi avoir une chaîne YouTube est devenu important ?

Posséder une chaîne YouTube, c’est accepter de satisfaire son audience en lui offrant ce qu’elle désire. En effet, vous devez savoir que de plus en plus d’internautes préfèrent les vidéos aux textes. C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs d’entre eux passent la majorité de leur temps sur la plateforme.

Chaque jour sur YouTube, c’est en réalité durant un milliard d’heures en moyenne que les vidéos sont regardées. En publiant donc un contenu sur ce réseau social, soyez certain qu’il va atteindre votre cible, surtout que l’interface réunit chaque mois près de 2 milliards de personnes. Si vos contenus parviennent à dépasser le seuil des mille vues, la plateforme vous paye.

Les Avantages de la vidéo YouTube pour les professionnels

Pour une entreprise, une vidéo YouTube reste une alliée sûre pour atteindre un plus large public. En effet, la plateforme sur laquelle sera diffusé ce contenu rassemble des millions de personnes. Il existe donc une forte probabilité d’attirer de potentiels clients et de convertir les prospects, car une vidéo impacte plus qu’un texte.

De plus, grâce à la vidéo YouTube, vous pouvez établir une relation plus humaine avec votre communauté et donc un lien de confiance. Sans oublier que ce type de contenu s’adapte à toute forme d’action commerciale. Vous pouvez compter sur lui pour lancer un service, présenter votre marque ou expliquer le fonctionnement d’un produit.

Les Avantages de la vidéo YouTube pour les Bloggeurs

Pour un blogueur, une vidéo YouTube est un moyen de faire davantage connaître son blog. Ce professionnel peut en effet parler de l’univers de ses articles au sein de ses vidéos. Plus ces dernières sont visualisées, grande est la probabilité que les internautes se dirigent vers le blog pour mieux le découvrir.

Ce qui favorise du trafic sur celui-ci. De plus, le blogueur peut user de la vidéo YouTube pour donner plus de détails sur un des contenus de son blog ou pour illustrer un sujet en particulier.