Guide Google ads 2023 : ce qu’il faut savoir pour maximiser ses revenus

Dans l’univers de la vente sur le Net, la concurrence farouche qui prévaut oblige les entreprises comme les particuliers à faire un choix judicieux de tous les outils disponibles, afin de se démarquer. Google Ads fait partie de ces moyens relativement simples de mettre en avant des produits ou des services spécifiques.

Guide Google Ads 2023

Pour miser sur cet outil de marketing du géant américain, il faut cependant bien en comprendre le fonctionnement, les points forts et inconvénients éventuels. Faisons le point.

C’est quoi le Ads ?

D’abord nommé Google Adwords, cet outil publicitaire de Google a été abrégé par Google Ads. Ce dernier mot nous vient du terme anglais advertisement faisant tout simplement référence à la publicité. Le terme Ads est aujourd’hui relativement courant dans l’univers du marketing pour désigner les publicités ciblées.

Google Ads est donc la régie publicitaire du moteur google. Les annonces et les différentes publicités ciblées qu’il est possible de réaliser avec cet outil sont affichées dans les premiers résultats du moteur de recherche. Google Ads fonctionne sur le principe des mots clés les plus recherchés par les internautes. Les internautes qui font des recherches contenant les mots clés ou expressions associés à votre contenu publicitaire sont donc redirigés en priorité vers votre annonce.

Est-ce que Google Ads 2023 est payant ?

Par opposition au système de référencement naturel, Google Ads est une solution de référencement payante. Le coût engendré pour les entreprises leur donne en contrepartie une position privilégiée dans les premiers résultats apparaissant sur les pages de résultats de recherche. Il s’agit d’un atout pour les annonceurs.

Qui peut utiliser Google Ads ?

La régie publicitaire de Google peut dans la pratique servir aux entreprises de toutes les tailles, aux marques, aux institutions et même aux particuliers qui souhaitent se mettre en avant sur des mots clés spécifiques. Des centaines de milliers de marques et d’entreprises utilisent Google Ads pour des besoins divers. On estime que plus de 95 % des revenus du moteur de recherche américain sont issus de cet outil publicitaire, ce qui souligne bien sa grande popularité et son utilité.

Quel budget minimum pour Google Ads ?

La question du budget à définir pour se lancer sur Google Ads est plutôt récurrente. La réponse est simple : le moteur de recherche ne fixe aucun minimum pour booster les publicités des annonceurs. Google Ads se présente comme une plateforme avec un avantage majeur : les possibilités de personnalisation des entreprises et des marques. Il est donc impossible d’associer un coût précis, car chaque utilisateur peut fixer le montant des dépenses à engranger pour atteindre ses objectifs. Pour les entreprises, il est conseillé de miser au début sur un budget compris entre 10 et 50 euros. Les performances et les résultats atteints vous permettront ensuite de réaliser les ajustements que vous jugerez nécessaires.

Pour engranger des revenus avec cet outil publicitaire, les annonceurs ont pour première option de mettre en ligne des publicités relatives à leurs produits et services pour vendre auprès des internautes. Attirer les internautes par des annonces pertinentes est un bon moyen de multiplier les ventes et de réaliser des bénéfices. La deuxième option consiste à devenir un éditeur pour Google Adsense. Pour les personnes qui possèdent des blogs qui attirent des lecteurs, il est possible de gagner de l’argent avec les clics effectués sur votre page par rapport aux différentes publicités positionnées.

Quels sont les avantages ou inconvénients à utiliser Google Ads ?

Google Ads offre à ses utilisateurs la possibilité de cibler de manière très pointue les internautes susceptibles d’acheter le bien ou de souscrire au service proposé. En dehors de la langue ou encore de la localisation des internautes visés, il est même possible de faire un ciblage sur le critère des centres d’intérêt.

Le budget sans minimum exigé est également un atout de taille pour les petites entreprises ou les marques qui souhaitent expérimenter une campagne avec le géant américain et décider de l’efficacité de cet outil publicitaire. Google Ads a un potentiel intéressant pour les entreprises en raison du statut de leader de ce moteur de recherche.

Il est relativement facile de suivre votre campagne dans les détails grâce à des statistiques accessibles via Google Analytics.

Google Ads permet de générer des visites et un trafic sans délai. Les dizaines de milliers d’internautes qui effectuent des recherches sur le moteur chaque seconde représentent un argument de taille pour votre stratégie de communication.

Les formats de publicité proposés par Google Ads sont nombreux. Les textes ne sont en effet pas les seuls contenus qu’il est possible de mettre en avant. Des options comme le réseau d’affichage sont disponibles.

Au nombre des inconvénients notables, il est possible de considérer la configuration des publicités relativement longues. De plus, pour lancer une publicité, il est important de faire un choix judicieux des paramètres existants. Une cible mal définie conduira ainsi à un gaspillage de vos ressources en publicité. Certains utilisateurs soulignent d’un autre côté le concept du coût par clic. Un internaute qui clique et suit le lien de votre annonce ne se transformera que quelques fois en client, tandis que votre entreprise devra bel et bien payer. Enfin, il est aussi possible de condamner l’espace relativement restreint disponible pour décrire son annonce.

Pourquoi les entreprises n’utilisent-elles pas Google Ads ?

Certaines entreprises qui ne se servent pas de Google Ads avancent comme argument le coût des campagnes. Il faut savoir que le système des mots clés est basé sur des enchères. Les entreprises en mesure de payer le plus sont donc privilégiées sur certains mots clés parmi les plus courants.

Pour utiliser efficacement Google Ads et gagner de l’argent par les publicités, vous devez être en mesure de bien évaluer la portée de vos annonces. Faire le point sur les performances de vos campagnes est un bon moyen d’en maximiser les effets. Il faut donc notamment bien choisir ou travailler les mots clés à insérer dans vos publicités, concentrer votre budget sur les mots clés les plus efficaces, ou encore choisir la cible et sa localisation géographique avec le plus grand soin.

