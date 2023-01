Comment faire une video TIKTOK ? : Montage & Réalisation

Rassemblant mensuellement plus de 800 millions d’utilisateurs actifs, TikTok est un réseau social de partage de vidéo très apprécié.

À l’instar des autres réseaux sociaux connus, ce dernier gagne constamment en popularité et devient incontournable auprès des jeunes.

Cependant, nombreux sont les utilisateurs qui ignorent les bonnes techniques pour réaliser une vidéo TikTok de qualité. Pour cela, que vous soyez un débutant ou amateur, découvrez dans cet article les techniques pour faire une vidéo TikTok.

Qu’est-ce que TikTok ?

TikTok est un média social offrant la possibilité de partager de courtes vidéos de moins d’une minute. Cette plateforme, créée en 2016 par les Chinois, est pensée essentiellement pour une utilisation sur téléphone mobile. Toutefois, on peut accéder aux contenus depuis un ordinateur. Les contenus partagés sur TikTok portent sur plusieurs sujets tels que la musique, la danse, l’information et la comédie. N’importe quel utilisateur peut créer et visualiser facilement les contenus amusants à partir de son compte.

Avantages de la vidéo TikTok

L’utilisation de la plateforme TikTok présente de nombreux avantages. Cela justifie l’engouement qu’il suscite auprès de ses millions d’utilisateurs. En effet, TikTok est intuitif, amusant et aisément accessible. TikTok permet d’accéder rapidement à des contenus drôles et divertissants.

La plateforme permet de développer sa notoriété grâce à des contenus de qualité qui peuvent devenir viraux grâce à l’algorithme. Créer des contenus TikTok permet aussi de se constituer une source de revenus secondaire. De plus, pour les entreprises, TikTok constitue un bon canal pour effectuer de la publicité afin d’atteindre un grand nombre de prospects.

Inconvénients de la video TikTok ?

L’utilisation de l’application TikTok présente certes des avantages, mais aussi des inconvénients. En réalité, l’usage de cette plateforme entraîne une grosse addiction. Selon les nombreuses enquêtes effectuées sur le sujet, le taux d’addiction à TikTok dépasse largement celui enregistré pour les autres réseaux sociaux. L’autre risque de l’utilisation de TikTok est l’exposition surtout des enfants à des contenus illicites (pornographie, propagande politique, scènes violentes).

Le cyberharcèlement ainsi que l’hypersexualisation constituent des conséquences de l’utilisation de ce média social. Pour les entreprises et les créateurs de publicités, le coût élevé des publicités et l’absence d’indicateurs de performances constituent des risques liés à TikTok.

Sur TikTok, vous pouvez réaliser des vidéos en utilisant uniquement des photos. Il s’agit d’un diaporama dans lequel vous pouvez inclure une musique, des filtres et des autocollants. Mais comment procéder ? À vrai dire, une fois sur l’interface de l’application, il vous suffit d’appuyer sur l’option « télécharger » en bas à droite de l’écran.

Appuyez ensuite sur l’option « photos » pour accéder à l’onglet « image » afin d’importer de votre galerie les photos de votre choix. Vous pouvez maintenant ajouter à la vidéo les filtres, la musique de votre choix avant de publier. L’autre solution qui s’offre à vous est d’utiliser les modèles proposés par l’application pour créer votre vidéo photo.

De plus, vous pouvez réaliser votre vidéo photo avec les outils de montage vidéo comme Canva ou Minitool Moviemaker. Synchronisez la vidéo et importez-la sous le bon format avant sa publication sur la plateforme.

Pour rendre une vidéo TikTok encore plus intéressante, il s’avère important d’y ajouter une musique. Et pour le faire, vous devez appuyer sur l’icône « son » en bas à gauche de l’écran après le téléchargement de la vidéo. Parcourez la discothèque afin de choisir le clip audio à intégrer dans la vidéo. Positionnez le clip audio où vous le souhaitez avec le bouton de découpage audio. Vous pouvez aussi passer une tierce application pour des pistes audios captivantes libres de droits à intégrer à la vidéo. Jouez la vidéo avec la musique pour la visualiser afin de savoir si elle répond à vos attentes. Dans le cas contraire, vous pouvez égaliser les niveaux de volume en appuyant sur l’icône « v ». Cela vous permettra d’améliorer les effets sonores pour obtenir un meilleur rendu.

Réaliser un montage photo et vidéo sur TikTok permet de donner plus de force à vos contenus. Le mélange des photos et des vidéos rendra votre publication plus intéressante et plus riche. Pour effectuer un montage photo et vidéo, appuyez sur le gros « + » pour créer une publication.

Cliquez ensuite sur « Téléverser » pour accéder aux vidéos et aux photos de votre galerie. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez monter et selon l’ordre de votre choix. Réalisez le montage des éléments sélectionnés afin d’ajouter la musique de votre choix. Vous pouvez à présent publier votre montage après une dernière visualisation.

En outre, vous pouvez vous servir des outils de montage vidéo et photo pour réaliser vos montages. Il s’agit notamment des logiciels tels que : Canva, Promeo, PowerDirector.

Sur TitTok, le collage de vidéo permet de donner plus de vie à vos contenus. Pour réaliser un collage avec une vidéo sur l’application, appuyer sur le bouton « partager » à côté de la vidéo que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur « collage » et choisissez la partie de la vidéo avec laquelle vous souhaitez réaliser le collage, puis appuyez « suivant ».

Commencez l’enregistrement de votre vidéo, puis éditez-la avec l’option « effects » avant de publier. Vous pouvez aussi utiliser d’autres logiciels de traitement de vidéo pour réaliser le collage vidéo. Les logiciels collage maker ou Vidmore convertisseur vidéo vous aideront à réaliser vos collages. Par la suite, exportez votre vidéo vers TikTok pour publication.

Il n’existe pas de recette magique pour obtenir des milliers de vues sur TitkTok. Néanmoins, le respect d’un certain nombre de règles permet d’optimiser et de rendre vos vidéos virales. Ainsi, pour maximiser vos chances d’obtenir de nombreuses vues, il est important de respecter le format des vidéos pour TikTok. L’astuce peut sembler banale, mais cela facilite le travail de l’algorithme.

Vous devez aussi créer du contenu original uniquement pour votre compte TikTok. Pour cela, vous pouvez suivre les tendances afin de trouver le bon twist pour réaliser vos vidéos. Observez de même sur la plateforme un rythme de publication pour permettre à l’algorithme de s’intéresser à vos contenus. Soyez bref dans vos vidéos et montez-les directement sur TikTok. Par ailleurs, faites attention à l’intonation adoptée et à la musique choisie.