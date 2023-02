Liste des meilleurs TV OLED 2023

Technologie d’affichage : que vaut l’écran TV OLED ?

Pendant ces dernières années, les téléviseurs ont connu une évolution spectaculaire. De l’écran LCD, en passant par la TV LED, à la technologie OLED, les technologies d’affichage ont largement évolué.

OLED n’est plus un rêve du futur, car cet écran révolutionnaire inonde le marché depuis quelques années. Léger, fin, lumineux et design, l’écran TV OLED offre des images assez impressionnantes de beauté.

Le rendu visuel est réel et sans pareil. Mais que vaut réellement cet écran ? Ce billet dévoile tout à propos de cette technologie de pointe.

Qu’est-ce qu’un écran TV OLED ?

En français, on parle de diode électroluminescente organique qui désigne l’acronyme OLED (Organic Light-Emitting Diode en anglais).

Il s’agit tout simplement d’une technologie utilisée dans les téléviseurs pour produire de la lumière.

Lorsqu’il y a le courant électrique, chaque diode s’illumine séparément pour produire l’électroluminescence qui apparaît à l’écran.

Avantages de l’écran TV OLED

L’un des avantages de l’écran TV OLED est l’économie d’énergie. La technologie déployée consomme moins d’énergie que toutes les autres existantes sur le marché. En effet, la propriété électroluminescente n’implique pas un rétroéclairage. De ce fait, peu d’énergie suffit pour activer les électrons et les trous situés dans la couche émissive du substrat.

L’autre avantage qui rend célèbre cet écran révolutionnaire est la qualité d’image. Grâce à ses filtres de couleurs, la technologie offre des noirs absolus et une vaste gamme de couleurs plus riches. L’écran est plus contrasté et plus lumineux en raison de la désactivation de chaque pixel. Le rendu général est réel et juste parfait au niveau de chaque couleur, plus particulièrement le noir.

Par ailleurs, la technologie OLED répond plus vite que toutes les technologies connues à ce jour.

Sa réactivité permet d’avoir des images nettes avec des mouvements plus rapides. En outre, l’écran TV OLED procure une vision panoramique jusqu’à 84 degrés.

Cela s’explique par le fait que les pixels OLED diffusent leur propre lumière et couleur. Ainsi, les angles de vision sont plus larges avec un moindre taux d’assombrissement.

Notez que l’écran TV OLED est extrêmement léger et mince, car il ne nécessite aucun rétroéclairage. Cela donne également un écran fin, épais et lumineux avec un design épuré. Les téléviseurs dotés de cette technologie de pointe intègrent parfaitement les décors intérieurs modernes.

Inconvénients des écrans TV OLED

Malgré ses nombreux avantages, la technologie OLED possède quelques inconvénients qu’il convient de mentionner. Au début, la durée de vie de la technologie OLED était un véritable problème. Les écrans TV OLED possédaient en effet, une durée de vie limitée, comparativement aux autres technologies du marché. Toutefois, la technologie OLED a largement évolué aujourd’hui. Les derniers modèles présentent une durée de vie d’environ 100 000 heures.

L’autre limite des téléviseurs OLED est le prix. La technologie OLED coûte en effet, plus cher que les autres modèles du marché. Même si les constructeurs ont fait un effort remarquable pour resserrer l’écart, les télévisions OLED demeurent les plus chères. Cela se comprend parfaitement, si l’on se réfère à la production relativement limitée, à la rareté des matériaux utilisés et au coût de production extrêmement élevé.

Quelle est la différence entre TV OLED et TV LCD ?

OLED et LCD se distinguent, avant tout, par leurs écrans. L’écran LCD fonctionne par rétroéclairage tandis que les diodes électroluminescentes émettent leur propre lumière. Contrairement aux écrans LCD, les écrans TV OLED offrent une vision panoramique qui permet de regarder la TV sous tous les angles.

Les deux écrans se distinguent également par la qualité des images. Avec la technologie OLED, les couleurs sont infinies, plus brillantes, plus riches et plus contrastées. Cela n’est pas le cas de la technologie LCD. Ici, le noir est simulé par le biais d’une combinaison entre les sous-pixels verts, rouges et bleus. L’éclairage émis est donc moins net que celui produit par la technologie OLED.

Par ailleurs, OLED est doté d’un design innovant, d’un écran épais et fin. Au contraire, l’écran LCD est plus lourd et donc plus encombrant compte tenu des composants électroniques qui favorisent son fonctionnement.

En outre, OLED consomme moins d’énergie, entre 35 % et 62 % de moins que la TV LCD. En effet, certaines diodes peuvent être désactivées pendant que les autres continuent à produire de la lumière. Cela rend les écrans TV OLED moins gourmands en termes de consommation d’énergie. Par contre, du point de vue du coût d’achat, la TV LCD est sans doute plus accessible que la TV OLED.

Liste des meilleurs TV OLED 2023

Les téléviseurs OLED sont de plus en plus fréquents sur le marché. Nombreux sont les constructeurs qui ont recours à cette technologie d’affichage. De ce fait, la différence ne se fait plus uniquement sur la qualité d’image, mais aussi sur le traitement d’image et les options supplémentaires (l’ergonomie, la télécommande, le système d’exploitation, etc.). Parmi les modèles disponibles sur le marché, voici les meilleurs écrans TV OLED 2023.

LG 55C2 : le meilleur téléviseur OLED polyvalent qui nous en met plein les yeux

Le téléviseur LG 55C2 est l’une des références sur le marché en 2023. Ce dernier offre une excellente qualité d’image, une meilleure expérience HDR et SDR, de parfaits angles de vision et un contraste vaste. De plus, le téléviseur LG 55C2 reste moins gourmand en consommation d’énergie. C’est un modèle polyvalent, qui convient aussi bien aux amateurs de jeu vidéo qu’aux passionnés de sport, de documentaire ou de cinéma.

Samsung QE55S958 : le premier téléviseur QD-OLED de Samsung qui intègre le meilleur des technologies

Sur tous les fronts, le Samsung QE55S958 bat le record de meilleur téléviseur 2023. Il offre une image bien calibrée et un système audio ultra performant. Très polyvalent, ce modèle est parfaitement adapté à tous les profils, qu’il s’agisse des cinéphiles, de férus de sport ou de jeu vidéo.

Panasonic TX-65JZ2000 : le meilleur des téléviseurs OLED pour l’avenir

Le Panasonic TX-65JZ2000 est l’un des meilleurs téléviseurs OLED en 2023 en raison de ses caractéristiques impressionnantes. Ce modèle possède en effet, un processeur intelligent Pro HCX ultra performant et un pic de luminosité inégalité sur un téléviseur OLED. Doté d’un pied rotatif, ce modèle est l’un des plus performants sur le marché.

Philips 48OLED806 : Un excellent téléviseur OLED Ambilight de Philips adapté au jeu vidéo

En termes de qualité d’image, que ce soit en HDR ou en SDR, le Philips 48OLED806 est meilleur, mais pas seulement. C’est également un modèle polyvalent doté d’un système Ambilight original. Il annonce une compatibilité HDMI 2.1 (4 k 120 Hz, ALLM, VRR). Même son système audio semble un peu en retrait, ce modèle est très réactif.

