Émoticônes Facebook 2023 : Liste Smileys & Emojis Facebook

Avec l’expansion sans cesse croissante des réseaux sociaux, l’utilisation des émoticônes a dépassé le simple cadre du facultatif. Aujourd’hui, leur usage sur les plus grandes plateformes, dont Facebook, améliorerait le reach et l’engagement des utilisateurs.

Ils permettent également d’exprimer des émotions. Vous souhaitez tout savoir sur les émoticônes Facebook 2023 ? On fait le tour de la question.

Les smileys sont des symboles utilisés sur les médias sociaux, les courriels et les messages texte pour exprimer une émotion ou transmettre une attitude. Sur Facebook en particulier, un smiley signifie généralement le bonheur ou l’amusement. Vous pouvez créer votre propre smiley personnalisé grâce aux différentes fonctionnalités disponibles sur la plateforme telles que les emoji, les autocollants et les GIF. Que vous soyez excité, heureux, triste ou que vous souhaitiez simplement faire rire quelqu’un, il y a toujours un smiley qui fera l’affaire ! Partagez-les avec vos amis et votre famille pour répandre un peu de joie.

Quelle est la différence entre emoji et émoticône ?

Avant tout, il est important de souligner qu’emoji et émoticône sont deux termes qui désignent deux choses différentes, même s’ils sont souvent utilisés à tort et à travers.

D’une part, une émoticône est un ensemble de lettres, de chiffres ou de signes de ponctuation associés pour ressembler à un visage. Elle peut symboliser une émotion ou un objet. Par exemple, <3 est utilisé pour matérialiser un cœur et :-O pour la surprise.

D’autre part, un emoji est quant à lui une image graphique, un pictogramme qui représente des visages, des situations de vie, des objets, des aliments, etc. Chaque année, de nouveaux emojis voient le jour pour le plus grand bonheur des utilisateurs de Facebook et d’autres réseaux sociaux.

Plusieurs sites proposent une panoplie d’émoticônes libres de téléchargement.

télécharger emoji facebook gratuit

Vous avez par exemple Getemoji qui est une plateforme mettant à votre disposition des milliers d’emojis gratuits sur ordinateur ou téléphone portable. Un autre est Emojicopy, très semblable au premier site.

Par ailleurs, le site iemoji propose quelque chose de différent. En effet, il est possible de sélectionner un emoji et d’en modifier la couleur de peau et le thème. C’est un bon choix pour obtenir le même rendu qu’un téléphone sur votre ordinateur.

De nombreux autres sites existent également pour vous permettre de copier et coller des emojis sympas. Si vous manquez d’inspiration, le site web Pixabay est une banque d’images où vous trouverez parmi des milliers d’emojis ceux qui vous conviendront.

Il existe de nombreuses combinaisons pour faire des émoticônes grâce à votre clavier. En voici quelques-unes :

😡 pour un visage bisou ;

pour un visage bisou ; <3 pour un cœur ;

pour un cœur ; xD pour pleurer de rire ;

pour pleurer de rire ; :'( pour un visage en larmes ;

pour un visage en larmes ; 🙂 pour sourire ;

pour sourire ; 😉 Pour un visage clin d’œil ;

Pour un visage clin d’œil ; 😀 Pour un visage enjoué ;

Pour un visage enjoué ; 🙁 Pour un visage triste ;

Pour un visage triste ; et o_O pour un visage dégoûté.

Depuis Windows 10, il est possible d’avoir directement accès aux smileys et autres sans passer par la case “copier-coller”. Il suffit de sélectionner la zone éditable et d’appuyer simultanément les touches « Windows + . ». Ensuite, vous n’avez qu’à sélectionner celui qui vous intéresse avec le curseur.

Sur Facebook, il est très simple de configurer des emoji dans vos discussions. Celui que vous choisirez remplacera l’emoji du pouce bleu.

Cela dit, il existe plusieurs façons de les ajouter à vos publications, commentaires ou messages privés.

Pour utiliser des emojis ou des smileys dans vos discussions, il est possible d’en ajouter plusieurs séries à partir du magasin d’autocollants proposé par Facebook.

Selon vos envies, vous trouverez des images qui s’adapteront à chacune de vos humeurs. Pour les commentaires et les posts, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bonhomme sourire de la fenêtre d’écriture.