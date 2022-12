Liste des plateformes d’hébergement de podcasts en 2023

Une plateforme d’hébergement de podcasts encore appelée hôte de podcasts est un lieu de stockage et de distribution de fichiers audio de podcasts.

Elles sont généralement conçues pour générer des flux RSS de podcast et aussi pour fournir des outils d’analyse.

Après une meilleure appréhension de la notion de podcast, voici la liste des 20 meilleures plateformes d’hébergement de podcasts en 2023.

Qu’est-ce qu’un podcast ?

Un podcast est un enregistrement audio ou visuel disponible sous forme numérique. Il peut être écouté ou visionné via n’importe quel support (smartphones, tablettes ou ordinateurs) par la force de la technologie du flux RSS.

Cela, de toute part, et à tout moment. En effet, c’est un type de contenu téléchargeable qui peut être stocké et utilisé de gré à n’importe quel moment

très utilisé dans les stratégies de marketing, il constitue un excellent outil de communication.

Ainsi, le podcasting fait partie des plus grands attracteurs d’audience du moment avec plus de la moitié des Américains qui l’écoutent.

Il est indéniablement plus fort que jamais avec l’existence d’innombrables plateformes d’hébergement de podcasts.

Toutefois, il serait bien que vous ayez plus de connaissances à propos de ces plateformes d’hébergement afin d’identifier celle qui est la mieux adaptée pour vos podcasts.

Guide plateformes d’hébergement de podcasts 2023

C’est sur votre plateforme d’hébergement de podcast que vos auditeurs accèderont à vos podcasts.

Par conséquent, que vous soyez amateur ou professionnel, pour bâtir votre média audio, vous devez donc veiller à choisir une plateforme qui s’accorde parfaitement avec vos besoins.

Pour vous y aider, voici une présentation des plateformes d’hébergement de podcasts en 2023.

1. Buzzsprout

Positionnée comme étant l’une des principales plateformes d’hébergement de podcasts, Buzzsprout s’est forgé une certaine notoriété dans l’écosystème du podcasting. Tout simplement, il s’agit d’un service en ligne qui vous permet d’héberger et de stocker vos épisodes de podcast.

Vous pouvez également utiliser ses fonctions très avancées d’analyse d’audience afin d’améliorer le côté marketing et monétisation. Tout cela avec un tarif très abordable. Lancée en 2009, cette plateforme ne cesse d’émerveiller par sa qualité d’adaptation aux besoins de ses utilisateurs en leur offrant cette fluidité et fonctionnalité complète.

Avec un mode d’emploi très facile, Buzzsprout permet aux podcasteurs débutant comme expérimenté de se retrouver et de s’exprimer librement. Essayez Buzzsprout et découvrez cette flexibilité qui vous permettra de réussir dans l’univers du podcasting.

2. Fusebox

Créé par un podcasteur américain du nom de Pat Flynn, célèbre blogueur et entrepreneur, Fusebox est si puissant qu’elle vous permet d’intégrer un podcast n’importe où sur des sites. Avec cette plateforme, vous avez le monopole de l’expérience utilisateur et aussi de l’engagement en offrant à votre audience des podcasts de haute qualité.

Fusebox s’est consacré à corriger ce qui fruste généralement les podcasteurs : la transcription. Il propose également trois lecteurs de podcast personnalisables et un tarif plutôt séduisant avec une option gratuite puis un plan pro facturé à seulement environ 16 $ le mois.

3. Transistor

Nouveau bébé, Transistor a été lancé en 2018, et malgré cette jeunesse, a réussi à séduire plus d’un podcasteurs, surtout grâce à son interface très élégante et amusante. Cette plateforme d’hébergement de podcasts présente aussi des options de collaboration et de possibilité à créer beaucoup de podcasts avec un seul compte.

Sans frais supplémentaires, elle fait partie des plateformes qui protègent leur engagement. Elle ouvre l’option de partage sur Spotify, Apple et autres. Cette plateforme prend en charge votre contenu audio, le sert avec des analyses superbement approfondies, l’améliore, crée un CDN global à chaque fichier audio et un flux RSS, et enfin prépare la distribution.

Tous ceux qui utilisent ce site d’hébergement en témoignent positivement. Ce dernier offre des analyses détaillées de vos podcasts, notamment les téléchargements moyens par épisode, les applications de podcast les plus utilisées, le nombre d’abonnés ainsi que les tendances. Cependant, leur tarif n’est pas négligeable.

4. PodBean

Un peu plus vieux, PodBean existe depuis plus de quinze ans et continue d’être performant. C’est une plateforme d’hébergement très dynamique qui assure la distribution des podcasts. Elle est illimitée pour un tarif aussi forfaitaire.

Elle propose des analyses puissantes qui vous aident à mieux comprendre votre audience. C’est aussi une plateforme qui offre des personnalisations de lecteurs de podcasts sur les sites. L’aspect monétisation n’est pas négligé avec un tarif très abordable.

5. Castos

Contrairement à certaines plateformes d’hébergement, Castos offre une fidélisation à ses utilisateurs et également un stockage illimité. Il offre aussi du podcasting privé ainsi que des analyses d’audiences.

Chez Castos, vous disposez d’un plugin spécifiquement pour wordPress appelé Seriously Simple Podcasting Plugin. Cela permet de créer, publier et analyser tous vos contenus directement à partir du tableau de bord WordPress.

Cette plateforme vous donne également la possibilité d’y associer votre compte YouTube et ainsi faciliter la navigation. Il met à la disposition de ses utilisateurs des rédacteurs qui peuvent gérer les productions contre des rémunérations. Son tarif onéreux reflète tout l’arsenal qu’il offre.

6. Captivate

Captivate, c’est une plateforme d’hébergement de podcasts qui se distingue, dans la mesure où cette dernière a été créée dans la seule optique d’améliorer la croissance. Ce site dispose d’un espace de stockage illimité, d’une capacité analytique certifiée IAB et d’un Plugin WordPress facilement utilisable.

Il vous aide à créer votre site web de podcast avec Captivate Sites. Son tarif s’inscrit parmi ceux les plus abordables.

7. Podcast Websites

Podcast Websites est une plateforme puissante qui vous donne de la notoriété. Son objectif est d’offrir une bonne expérience aux nouveaux podcasteurs en leur donnant un site web doté de capacités d’hébergement. Ainsi, ils peuvent interagir avec d’autres podcasteurs plus populaires.

Sa sécurité, sa création de flux RSS, sa sauvegarde font de lui cette plateforme très puissante. Vous avez l’assistance d’un créateur de page web dès que vous choisissez de créer votre page de podcast. Il dispose de thèmes WordPress, de supports efficaces avec une réponse très rapide. En revanche, son tarif est non négligeable.

8. Spreaker

Spreaker, avec cette plateforme, vous pouvez créer du contenu autant que vous le souhaitez, car tous les outils y sont disponibles. Vous avez Spreaker studio pour l’enregistrement de vos podcasts, en plus, c’est gratuit. L’option de monétisation vous permet d’explorer d’autres univers.

Cette plateforme gère également la collaboration avec une hiérarchisation vous permettant de contrôler l’intégrité de vos contenus. Comme toutes les autres plateformes d’hébergement de podcasts, elle dispose d’options de personnalisation et d’intégration de flux RSS.

De plus, le tarif est accessible et offre une opportunité à toute personne désireuse de faire carrière dans le podcasting.5

9. Acast

Convenablement disposée pour les influenceurs, Acast permet à ses utilisateurs grâce aux contenus ciblés d’attirer l’attention du public. Sa qualité première est de soutenir les entreprises, car elle dispose d’une équipe chargée de la coordination des activités de l’enregistrement jusqu’à la publication, la gestion du marketing et de la promotion.

Acast dispose d’un tableau de bord facilement utilisable avec un contrôle total. Avec Acast Radar, analysez les bases d’auditeurs afin de savoir comment les gérer et monétiser plus. Un plan tarifaire aussi abordable est offert.

10. Podcastics

Podcastics, c’est une plateforme d’hébergement de podcast en pleine croissance avec un modèle unique. Elle permet à ses utilisateurs, même en étant en option gratuite, de bénéficier d’offres illimitées. Cela leur permet de créer beaucoup de contenus et également les importer d’autres plateformes.

Elle offre un pourcentage de cashback sur tous les programmes d’affiliation. De même, elle propose de nombreuses statistiques et analyses présentées sous forme de carte thermique. Son plan tarifaire est particulièrement abordable, le meilleur parmi tant d’autres.

11. Resonate

Resonate est une plateforme d’hébergement de podcasting multifonctionnelle qui vous permet de mixer vos audio, les monter, les héberger et les distribuer sur d’autres plateformes. Sa particularité se distingue au fait qu’on peut publier un contenu juste en un clic, et sa proposition de graphique unique pour les statistiques d’engagement.

La disponibilité d’un microsite et d’un lecteur de podcast avec un hébergement privé et un support client est également très appréciée des utilisateurs. L’édition de podcasts de haut niveau justifie son plan tarifaire non négligeable.

12. SoundCloud

Assurément le plus grand service d’hébergement de podcasts au monde, SoundCloud depuis 2008 a vu des personnes populaires et artistes utiliser ses services. C’est de loin la plateforme d’hébergement la plus populaire en ligne aujourd’hui. Elle dispose de plus de 135 millions d’utilisateurs qui lui confèrent son statut de plateforme de promotion pour les débutants.

Elle doit sa forte notoriété à sa facilité d’utilisation et à ses options d’analyses purement professionnelles associées à des applications de networking et d’interaction. Son plan tarifaire est également attractif.

13. Anchor

Totalement gratuite et accessible à tous, Anchor se présente comme la plateforme d’hébergement de podcasts la plus convoitée. Créée en 2015 puis rachetée par Spotify, elle est très fiable et sert une base d’audience considérable.

Elle propose un hébergement illimité, des outils d’analyse de performance et d’engagement, des outils de création, d’enregistrement et aussi de téléchargement plutôt flexibles. On distingue aussi des outils de conception et de collaboration bien élaborés et très intuitifs. Son tarif est 100 % gratuit.

14. Zencast

Zencast, c’est une plateforme qui assure la distribution parfaite de vos podcasts sur d’autres plateformes. Elle ne vous impose aucune limite et bloque aussi les publicités encombrantes. Les sites web de podcasts sont mis à jour de façon automatique et vous pouvez synchroniser vos contenus sans stress lié au stockage.

Vous disposez d’un lecteur qui est embarqué et aussi de canaux de distribution multifonctionnels. De même, les fonctions d’analyses et d’intégrations sont disponibles avec un plan tarifaire normalement abordable.

15. Pinecast

Pinecast est une plateforme assez spéciale du fait qu’elle mise sur la rapidité des téléchargements et facilite les distributions. C’est sa version premium qui est ouverte au public. Cette plateforme axe sur la publication et l’importation des podcasts en une fraction de seconde.

Elle vous permet de recevoir des retours, critiques et conseils de vos auditeurs pour vous améliorer et améliorer vos contenus. De même, vous pouvez contrôler vos données basiques et importantes. Des outils d’analyses sophistiqués avec un tarif super abordable vous sont également offerts.

16. Podomatic

Podomatic offre aussi gratuitement ses services pour permettre aux utilisateurs de se révéler au monde entier. Depuis 2005, cette plateforme s’est ancrée dans la promotion de podcasteurs indépendants.

Tout cela, en vous permettant de télécharger et stocker tous vos podcasts sur une même plateforme, partager vos contenus sur les réseaux sociaux toujours avec une même plateforme, monétiser et faire découvrir vos contenus à vos amis et proches grâce au parrainage. Vous bénéficiez également des options d’analyses et de statistiques avec un plan tarifaire plus ou moins gratuit.

17. Podigee

Podigee, c’est une plateforme d’hébergement capable de distribuer vos podcasts plus facilement. Facile à utiliser, elle prône le travail en équipe et offre ses services de la plus meilleure des façons.

Sa particularité est qu’on peut migrer sur une autre plateforme en toute sécurité sans perdre son audience. En dehors de cela, l’hébergement, les outils d’amélioration et d’analyses, et le plan tarifaire sont toujours à la portée des utilisateurs.

18. RedCircle

Aussi gratuite qu’elle soit, la plateforme RedCircle pense offrir un podcasting sans encombre en proposant des outils de croissance, de maintenance et de l’évolution. De même, les contenus sont sponsorisés. Et le service est complètement gratuit.

19. OmnyStudio

Exclusivement dans le podcasting des entreprises, la plateforme d’hébergement OmnyStudio fonctionne avec les stations radio et entreprises. Avec elle, on parle d’hébergement et de diffusion, d’édition, d’analyses de monétisation et d’un tarif honorable.

20. Blubrry

Avec la plateforme d’hébergement Blubrry, la publication de podcasts n’a jamais été aussi aisée. Elle doit cette facilité à sa fluidité, son support client en direct, une migration sans casse-tête et à ses statistiques percutantes. Hébergés par Blubrry, vos podcasts sont distribués partout où vous les diffusez.

Voilà les meilleures plateformes d’hébergement de podcasts en 2023. En vous rendant sur le site officiel de chacune d’elles, vous pourrez mieux les évaluer afin d’adopter celle qui vous convient.

