Comment caster Netflix sur son téléviseur de salon : Installation et configuration

Accessible sur abonnement, Netflix est un service de streaming qui permet de regarder des séries et films. Généralement, les abonnés suivent ces contenus sur une tablette ou un smartphone.

Il est préférable de les avoir en grandes images afin de vivre une expérience plus immersive.

Pour cela, vous n’avez qu’à caster Netflix sur votre téléviseur de salon.

Il s’agit certes d’une opération technique, mais elle est facile à réaliser. Voici donc le processus.

Qu’est-ce que Caster ?

Caster est un terme anglais qui signifie en français projeter. Il s’agit d’un mot utilisé pour désigner le fait d’envoyer les images présentes sur l’écran d’un appareil numérique comme une tablette sur un téléviseur.

Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, cette projection ne requiert pas un câble. La transmission sur la télévision s’effectue grâce à une passerelle connectée au wifi.

Pour caster Netflix sur votre téléviseur de salon depuis un PC, il faut que ce dernier embarque la fonctionnalité Chromecast ou qu’il soit connecté à un appareil Chromecast. Ainsi, vous pourrez vous servir du navigateur Chrome de votre PC pour réaliser la projection. En ce qui concerne cette dernière, elle s’effectue en plusieurs étapes.

Commencez donc par mettre en marche sur votre ordinateur portable ledit navigateur.

Connectez-vous ensuite à votre compte sur la plateforme Netflix. Une fois cela fait, regardez dans le coin inférieur ou supérieur droit de votre navigateur. Vous verrez une icône Plus, sélectionnez-la.

Toujours dans la même partie de votre écran, vous verrez l’icône Caster sur laquelle vous devez aussi cliquer. Suite à cette action, une liste d’appareils vous sera proposée. Choisissez votre PC. Cela permettra de caster sur votre télévision de salon Netflix. Vous pouvez dès ce moment sélectionner un contenu et cliquer sur Regarder pour le visualiser. Pour le contrôle des vidéos, vous pouvez vous servir de votre ordinateur.

Le procédé pour caster Netflix sur sa télévision depuis son smartphone dépend du système du téléphone. Ainsi, sur les smartphones dotés d’un système iOS, tout commence par le lancement de Netflix.

Dans le coin haut à gauche de l’écran se trouve l’icône Cast sur laquelle il faut ensuite cliquer. Après cela, il faut aussi cliquer sur l’icône associée à la mention Recopie de l’écran. Elle se trouve dans le centre de contrôle que vous devez alors au préalable ouvrir.

À présent, sélectionnez le nom de votre poste téléviseur. Une fois que la connexion sera établie avec votre smartphone, vous pouvez visualiser vos vidéos. En ce qui concerne la procédure de projection de Netflix sur une TV depuis un smartphone Android, elle consiste au prime abord à lancer Chromecast sur le téléviseur.

S’il ne possède pas cette fonctionnalité, alors il faudra brancher sur son port HDMI cette passerelle multimédia. Ensuite, il faut connecter sur le même réseau wifi la TV et le smartphone. Après, vous devez lancer Netflix et appuyer sur l’icône Cast. À la suite de cela, vous devez choisir dans la liste des appareils Google Cast affichés sur votre téléviseur et pouvez commencer à y visualiser vos contenus Netflix.

Pour Caster Netflix depuis une tablette sur votre téléviseur, le processus est identique à celui du cas du smartphone. Les étapes de la projection vont ici aussi dépendre du fait que la tablette prenne en charge un système iOS ou Android.

Pour activer le Chromecast avec Netflix, il faut commencer par brancher la passerelle.

Ensuite, vous devez procéder au téléchargement de l’application Google Home.

Sur le réseau wifi à utiliser pour activer le Chromecast, vous devez connecter votre appareil mobile.

Pour achever l’activation, choisissez la passerelle multimédia comme nouvel appareil après avoir ouvert l’application Google Home.

L’Airplay est une technologie que possèdent tous les smartphones sous système iOS. Grâce à cette dernière, il est possible de caster sur ces types d’appareils sans avoir à télécharger quoi que ce soit.

En ce qui concerne à présent la procédure pour regarder Netflix avec l’Airplay, il faut noter qu’elle consiste en premier lieu à connecter au même réseau wifi la télévision de salon et le smartphone sous iOS.

En second lieu, il faut lancer sur le téléphone l’application Netflix puis cliquer sur l’icône Cast.

Il faut à nouveau cliquer, mais cette fois-ci sur la mention Recopie de l’écran se trouvant dans le centre de contrôle. En fin de compte, vous devez choisir le nom de votre téléviseur. Par ailleurs, vous devez savoir qu’avec une Apple TV ou une smart TV compatible, il est possible de bénéficier de plus de fonctionnalités avec cette façon de regarder Netflix.

Un iPhone est un smartphone prenant en charge le système iOS. Comme tous les téléphones portables embarquant cette technologie, il dispose de l’Airplay. Pour regarder alors Netflix sur un téléviseur depuis un iPhone, il faut suivre les mêmes étapes que celles énoncées pour la visualisation des vidéos Netflix avec Airplay.

Avantage de Caster Netflix sur une télé

L’avantage de Caster Netflix sur un téléviseur de salon depuis n’importe quel appareil repose sur la meilleure expérience visuelle dont vous bénéficiez. En effet, avec cette pratique, vous visualisez votre série ou film en mode grande taille. Ainsi, vous percevez mieux certains détails sur votre écran.

Inconvénients de Caster Netflix sur le téléviseur

Caster Netflix est une pratique qui ne peut être mise en œuvre avec des équipements classiques.

Une telle expérience exige en effet d’investir dans de nouveaux appareils.

Outre cela, vous devez également avoir quelques connaissances en raccordement et en technologie.

Sinon, vous risquez de contacter une personne plus adaptée pour vous effectuer l’installation et la configuration.

Accessoires pour caster Netflix sur ma TV ?

Comme énoncé plus haut, caster Netflix sur un poste téléviseur demande de disposer d’un certain nombre d’équipements.

Chromecast constitue la fonctionnalité de référence pour projeter un contenu d’un appareil à un autre. Certains téléviseurs en sont dotés, et d’autres non. Dans ce cas, il faut investir dans une passerelle multimédia Chromecast. Conçu et vendu par Google, cet équipement ressemble à une clé HDMI. Il se connecte au réseau wifi et se branche directement à la télévision.

Un Fire Stick TV désigne à la base une clé HDMI qui sert à projeter sur l’écran d’une smart TV un contenu diffusé sur un appareil connecté à internet. Plusieurs enseignes conçoivent un tel équipement, y compris Amazon. Spécifiquement chez ce géant du web, l’outil est disponible en plusieurs versions, et c’est celle dite 4K qui semble d’actualité. Elle se connecte via une prise HDMI sur la télévision.

Xiaomi Mi Box S est une passerelle multimédia pour caster Netflix. Vous pouvez donc vous en servir pour projeter un contenu depuis votre smartphone, PC ou tablette sur votre téléviseur. La particularité avec cet équipement est qu’il propose des fonctionnalités assez évoluées. Vous bénéficiez par exemple de l’assistant Google, de services de streaming et d’un Bluetooth.

L’Intel Compute Stick est un ordinateur portable, mais pas comme les autres. Déjà, il surprend par sa taille qui est un tout petit peu plus grande que celle d’une clé USB. De plus, il embarque une conception qui permet de le brancher à l’entrée HDMI d’une télévision. Ce qui favorise la projection d’un contenu Netflix depuis l’ordinateur vers le téléviseur

