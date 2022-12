Liste code HTTP : signification des codes https ou statuts HTTP

Lorsque vous effectuez une requête sur un navigateur, ce sont les codes HTTP qui apportent une réponse. Ce sont des numéros de 3 chiffres, définis par le protocole de communication informatique.

Chaque code correspond à message bien clair, d’information, d’erreur, ou de succès. Il est toujours important d’en connaitre la signification, lorsque vous naviguez sur le web.

Ainsi, pour vous aider, cet article vous présente une liste de codes HTTP les plus communs, et leurs significations.

Les codes HTTP 1XX, purement informatifs

Ces codes vous informent que la requête que vous avez initiée a été reçue, mais il faut attendre qu’elle soit traitée. Ils ne renvoient donc ni à une erreur, ni à un succès.

Le code 100

On l’appelle encore “Continue“, il demande au client de continuer sa requête envers le serveur, ou de le qitter si celle-ci est terminée.

Le code 101

Il vous indique par quel protocole le serveur passe pour récupérer les données. Encore appelé Switching Protocol, c’est une réponse à la requête Upgrade du client.

Le code 102

Ce code HTTP est assez rare, il indique qu’un fichier ou un répertoire a été supprimé du serveur avec succès.

Le code 103

Encore appelé Processing, il s’affiche quand aucune réponse de succès ou d’échec n’est disponible. Il signifie simplement que le serveur a bien reçu votre requête.

Les codes HTTP 2XX , pour les réponses de succès

Ces codes accompagnent un message de succès de la part du serveur. Il a reçu votre demande, l’a comprise, l’a acceptée et traitée.

Le code 200

C’est le plus commun des codes 2XX, il indique tout simplement au client que la requête a marché. Néanmoins, ce message de succès peut avoir diverses significations. Par exemple, GET renvoie à une donnée récupérée et transmise dans le corps du message, tandis que HEAD indique que les en-têtes d’entité ont pu être récupérées et se trouvent dans le corps du message serveur.

Le code 201

Ce code HTTP s’affiche lorsque le succès de la requête a donné lieu à la création d’une nouvelle ressource. Après une requête PUT, la réponse est alors envoyée par le serveur.

Le code 202

Ici, la requête a été reçue, mais elle n’est pas encore traitée. C’est une réponse intermédiaire, la demande peut par la suite être traitée ou rejetée.

Le code 203

Encore appelé Non-Authoritative Information, le code HTTP 203 signifie que les informations renvoyées par le serveur ne correspondent pas totalement à celles du serveur d’origine. Généralement, cela indique que ces données proviennent d’une copie.

Le code 204

Le code HTTP 204 indique qu’aucun contenu ne correspond à la requête formulée. Le serveur a bien traité la demande, mais il ne peut renvoyer de contenu. Cela signifie que vous avez cliqué sur un lien qui ne possède pas d’URL ciblée.

Les codes HTTP 3XX, messages de redirection

Les statuts débutant par le chiffre 3 permettent d’afficher les messages de redirection. Le client doit entreprendre une action supplémentaire, afin de compléter sa demande.

Le code 300

On l’appelle aussi Multiple Choice. Il indique que la requête instiguée possède plusieurs réponses. Ici, il faut donc que l’utilisateur choisisse l’une d’elles. Parfois aussi, le choix le plus approprié peut être effectué automatiquement, par le serveur lui-même.

Les codes 301 et 302

Ces deux codes HTTP sont similaires. Le Moved Permanently, ou code HTTP 301, informe le client que l’URL de la ressource qu’il recherche a été modifiée de façon permanente, et vous présente la nouvelle URL à utiliser. Le code 302, lui, indique que l’URL a été modifiée de manière temporaire.

Le code 303

À travers une requête de type GET, ce code HTTP permet de rediriger le client vers la ressource qu’il recherche en lui indiquant l’URL à suivre.

Le code 304

Lorsque l’utilisateur utilise un cache, le serveur lui indique à travers ce code HTTP que la réponse n’a pas été modifiée.

Les codes HTTP 4XX, indiquant des erreurs côté client

Ce groupe de codes d’état HTTP permet de signifier une erreur côté client. Leur serveur vous présente alors une explication pour que vous puissiez rectifier le tir.

Le code 400

Le Bad Request, ou code 400, informe le client que sa requête a été faite dans une mauvaise syntaxe. La requête ne correspondant pas aux normes du protocole HTTP, le serveur ne peut la comprendre.

Le code 401

Ce code HTTP indique au client qu’il doit s’identifier au serveur avant d’avoir accès aux ressources de celui-ci. Il peut aussi s’afficher si le mot de passe ou nom d’utilisateur que vous avez saisi n’est pas valide.

Le code 404

C’est un code HTTP très courant sur les sites web. Il indique tout simplement que le serveur n’a pas pu trouver la ressource demandée par l’utilisateur.

Les codes HTTP 5XX : réponses d’erreur côté serveur

Les codes HTTP de ce type font état d’une erreur du côté du serveur. Il est en incapacité de traiter la requête.

Le code 500

Ce code HTTP, qu’on appelle encore Internal Error, indique que le serveur n’est pas en mesure de traiter la requête du client. Il a rencontré un problème inattendu qui l’a empêché de répondre à la demande.

Le code 501

Ici, le serveur ne supporte pas la méthode utilisée pour exprimer la requête. Il ne prend pas en compte la fonctionnalité nécessaire au traitement de la demande. Pour contrer ce problème, il est recommandé d’utiliser les méthodes GET et HEAD.

Le code 502

Lorsque le serveur répond avec ce code, cela signifie que, en tant passerelle ou proxy, il a reçu une réponse non valide du serveur en amont auquel il s’est connecté en essayant de traiter cette demande.

Le code 503

Il permet de préciser au client que le serveur n’est pas prêt pour traiter sa requête, soit à cause de surcharges, soit parce qu’il est éteint en raison d’une maintenance. C’est une condition temporaire, et généralement, la longueur du délai est indiquée dans une en-tête Retry-After. Mais lorsque aucun délai n’est donné, vous devez traiter la réponse comme une réponse 500.

Le code 504

On appelle aussi ce code HTTP Gateway Timeout. Le serveur, en agissant comme passerelle ou proxy, n’a pas reçu de réponse adéquate du serveur en amont spécifié par l’URL de la demande. Il en avait besoin pour accéder à votre demande, il n’a donc pas pu y répondre.

Voilà, lorsque vous tomberez sur un code HTTP, vous saurez ce qu’il signifie ! Tandis qu’un code HTTP commençant par le chiffre 1 vous indiquera que votre requête a été reçue et est en attende de traitement, un code HTTP de type 2XX vous informera du succès de votre demande. Les codes de type 3XX, eux, sont des messages de redirection, en relation avec une action supplémentaire que vous devez entreprendre. Si vous tombez sur un code de type 4XX, cela renvoie à une erreur côté client. Et pour savoir qu’il s’agit d’une erreur côté serveur, le code HTTP commencera par le chiffre 5.

