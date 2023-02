Meilleures TV 4k 2023 : Avantages et Inconvénients

Les cinéphiles et sériephiles s’accordent tous sur le fait que posséder un écran de qualité est indispensable. C’est la condition sans laquelle il est impossible de profiter des contenus multimédias modernes.

C’est ainsi que plusieurs d’entre eux ont jeté leur dévolu sur les télévisions 4K 2023, basées sur les technologies les plus récentes. Ces appareils offrent également d’incroyables résolutions d’image, et adaptées pour le streaming. Quelles sont leurs autres particularités ?

Qu’est-ce qu’une Télé 4K ?

Une TV 4K est un téléviseur qui permet de bénéficier des dernières prouesses en matière de résolution d’image. Sur le marché, elle porte également l’appellation de TV UHD (Ultra Haute Définition) en fonction des marques.

Avec un tel appareil, vous pourrez profiter de vos films favoris avec une résolution qui avoisine les 8 millions de pixels. Comme vous le constatez, les performances visuelles de ces appareils sont largement au-dessus des modèles classiques en Full HD.

Avec une TV 4K 2023, vous jouissez d’une qualité d’image jamais égalée. La particularité est qu’elle est constante, quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport au poste téléviseur.

La taille des TV 4K

Sur le marché actuel, les marques proposent une belle diversité de tailles des TV 4K. Vous aurez principalement le choix entre :

Les TV 4K plates : ces appareils ont l’apparence des TV classiques, mais se déclinent sous de nombreuses formes. La taille la plus commercialisée est celle de 43 pouces ;

Les TV 4K incurvées : ces modèles se distinguent des autres par une forme incluant une légère courbe vers l’intérieur. Vous êtes ainsi immergé dans l’image, et aurez l’impression de vous trouver dans une salle de cinéma. Les reflets sont moins perceptibles sur une TV 4K incurvée.

La qualité des TV 4K

Outre les tailles, les TV 4K se distinguent aussi les unes des autres par leur qualité. Il s’agit essentiellement des technologies sur lesquelles elles sont basées, mais aussi la composition des écrans. Les constructeurs présents sur le marché actuel proposent ces différents types de TV 4K :

La TV 4K avec écran LCD : il s’agit du modèle basique disponible dans le commerce ;

La TV 4K avec écran plasma : elle offre une meilleure qualité d’image que le modèle précédent ;

La TV 4K avec un écran OLED : les contrastes des images sont plus élevés, mais les télévisions de ce type sont peu répandues sur le marché ;

La TV 4K avec écran Quantum Dot : les couleurs et images ont une meilleure netteté ;

La TV 4K avec écran HDR : les images de cette TV sont incroyablement belles, et les couleurs rendues avec plus de dynamisme ;

La TV 4K avec écran 3D : elle vous permettra de profiter de vos contenus en 3D, mais il faudra posséder de nombreux accessoires complémentaires.

Avantages TV 4K

Les performances de ces TV 4K sont les principales raisons de leur succès auprès des consommateurs. La résolution d’image donne une claque visuelle, car vous êtes techniquement en face de quatre écrans HD combinés. La forte densité de pixels permet donc de profiter de la meilleure manière des contenus visualisés sur l’écran. La qualité d’image ne souffre d’aucune dégradation, quelle que soit la taille de l’écran TV 4K.

Une TV 4K est assurément le meilleur choix à faire, si vous êtes à la recherche d’un poste téléviseur de plus de 40 pouces. Plus loin, la distance de recul n’a aucune incidence sur la qualité d’image. Vous n’avez donc pas besoin d’avoir une grande pièce, pour regarder vos films sur cet écran de grande taille.

Inconvénients TV 4K

Le principal talon d’Achille des TV 4K est leur prix, qui reste encore très élevé. Les consommateurs qui ne disposent pas d’un budget conséquent ne peuvent pas se les offrir. Même si les tarifs sont moins onéreux en ce moment, il faudra disposer d’au moins 350 euros pour acheter une TV 4K. À ce prix, vous ne pourrez aller que vers les appareils d’entrée de gamme. Les modèles les plus aboutis de TV 4K sont vendus à partir de 700 euros au moins.

Outre le prix, le contenu disponible en 4K n’est pas encore démocratisé. Peu de chaines de télévision diffusent en 4K. Essentiellement, vous ne pourrez profiter que de films et séries sur votre TV 4K pour le moment.

Le choix d’une TV 4K ne s’improvise pas. Voici les critères sur lesquels vous devriez vous baser pour trouver le meilleur modèle :

La taille de l’écran : l’idéal serait d’opter pour une TV 4K de 55 pouces pour profiter au mieux de vos contenus ;

La nature de la dalle : elle impacte la qualité de l’image qui sera rendue par l’appareil. Il faudra choisir la technologie LCD, si vous ne disposez pas d’un gros budget. Avec la technologie LED par contre, vous aurez une TV 4K avec une belle qualité de dalle ;

Les fonctionnalités : elles incluent les différentes connectiques, le mode sans fil, la possibilité d’installer des applications et la lecture depuis des périphériques externes ;

Ce sont les principales options, grâce auxquelles vous pourrez dénicher une TV 4K capable de répondre à vos besoins.

Quelles différences entre un TV 4K et une télévision OLED ?

Il faut noter que les TV 4K sont essentiellement composées des modèles ACL et LED. Vous bénéficiez avec ces appareils de belles images, quel que soit le contenu considéré. La technologie OLED par contre se base sur l’usage de diodes électroluminescentes.

Elles ont la particularité d’être organiques, ce qui accroit encore plus la qualité de la résolution. Entre une TV 4K et une autre télé OLED, cette dernière est à privilégier.

Les taux de contraste sont poussés, et vous bénéficiez aussi d’angles de vision plus élargis.

Les atouts et inconvénients des TV 8K

Comme vous l’aurez compris, une TV 8K offre les meilleurs contrastes. Vous ne serez pas ébloui par les reflets sur l’écran, même quand la lumière est forte. Voici donc l’essentiel des avantages liés à cette technologie de poste téléviseur :

Une résolution supérieure à celle de la TV 4K et autres TV classiques ;

Un développement continu de capture de contenus 8K ;

Une meilleure expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle ;

Une grande taille d’écran et de belles images.

Malgré tous ces points positifs, les inconvénients de la TV 8K ne sont pas à passer sous silence. Notez que vous aurez besoin d’une connexion internet de qualité, si vous souhaitez utiliser tout son potentiel. Les normes d’affichage ne sont pas encore totalement homologuées par tous les acteurs du domaine.

Plus loin, les TV 8K restent peu adaptées aux jeux vidéo. Vous ne pourrez donc pas profiter des derniers titres sur leurs dalles. Le prix est également un gros inconvénient à ne pas négliger.

Autres articles :

Guide des meilleures TV 4K 2023

Sur le marché actuel, vous n’aurez que l’embarras du choix des TV 4K disponibles. Voici quelques modèles qui valent le détour :

Panasonic TX-65LZ2000E : la meilleure TV 4K de 2023

Ce modèle sort du lot par sa façade simpliste, et son pied central qui offre une belle stabilité. Sa dalle OLED est considérée comme l’une des plus lumineuses du marché. Le rendu des couleurs est d’une grande fidélité, et vous pourrez compter sur l’appareil pour jouer aux jeux vidéo récents. Les ports HDMI 2.1 au nombre de deux vous permettront de connecter vos divers appareils. Cette TV 4K est disponible en 55 et 77 pouces.

LG OLED55G2 : la meilleure Télé 4K chez LG

Avec son design séduisant, ce modèle fait partie des meilleures propositions de TV 4K chez LG. La dalle OLED vous permettra de profiter de l’Ultra HD dans les meilleures conditions. L’image est très précise, et les couleurs sont bien rendues. La TV 4K est compatible HDR10 et Dolby Vision, pour des tailles d’écran de 55 et 83 pouces.

Sony 55A95K : la meilleure TV 4K QD-OLED

C’est une TV 4K haut de gamme, et qui embarque une dalle QD-OLED. Les couleurs sont bien gérées, et l’appareil n’est pas très encombrant. La définition d’image dont vous bénéficierez est l’Ultra HD, en plus du support de nombreux modes comme :

Dolby Vision ;

HLG ;

HDR10

C’est également une TV 4K conçue pour le jeu vidéo, et cela fera certainement plaisir aux gamers.

Samsung QE55S95B (2022) : le plus lumineux des téléviseurs 4K

Cette TV 4K proposée par Samsung offre le QD-OLED pour une taille de 55 pouces. Le produit se distingue aussi par sa belle finesse, et de beaux angles de vision. La luminosité est excellente, et les contrastes ne souffrent d’aucun défaut. Vous avez aussi accès au HDR10+, et de nombreuses autres options intéressantes.

Philips 65OLED937 : la meilleure TV Philips Ambilight

Les lignes de cette TV 4K Philips sont d’une rare beauté, et vous avez en plus droit à une barre de son intégrée. La dalle disponible est une White OLED, avec un processeur Philips P5 AI. Vous pourrez ainsi profiter d’un beau rendu des contenus qui ne sont pas disponibles en Ultra HD. Cet écran n’est pas vraiment conçu pour le jeu vidéo, mais fera l’affaire pour les joueurs peu exigeants.

LG OLED55C2 : le meilleur investissement possible

Il s’agit d’un téléviseur assez fin, et offrant une belle stabilité avec le bon positionnement de son pied. La technologie utilisée est l’OLED, avec la possibilité de délivrer des images en 120 Hz. Leur qualité est appréciable, avec une belle luminosité caractéristique. C’est une TV 4K assez polyvalente, quels que soient les usages que vous en ferez. Elle est compatible VRR, GSync et HLLG.

TCL 65C835 : la meilleure TV 4K pas chère

Il n’est pas nécessaire de disposer d’un budget conséquent pour se procurer une TV 4K chez TCL. Ce modèle au look sobre en est la preuve, avec sa dalle QLED. La qualité d’image est donc au rendez-vous, même si les effets de blooming sont peu accentués. Le contraste est appréciable, et la conception de cette TV 4K la rend adaptée pour le jeu vidéo. Vous pourrez donc profiter des consoles de dernière génération avec les deux ports HDMI 2.1 disponibles.