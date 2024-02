Comment protéger sa vie privée sur Facebook ? Guide pour protéger sa vie personnelle

Les réseaux sociaux sont devenus une composante importante de notre vie quotidienne, et notamment Facebook. Cependant, malgré les avantages évidents de communication et de connexion avec ses amis, il est crucial d’apprendre à maîtriser et préserver sa vie privée dans ce vaste espace public qu’est Internet.

Dans cet article, nous vous proposerons des conseils pratiques et efficaces afin d’assurer la protection de votre vie privée, en évitant le partage involontaire d’infos personnelles ou sensibles ainsi que de se prémunir contre les risques. Voici donc un guide pour apprendre à ajuster vos paramètres de confidentialité et effectuer certaines actions pour optimiser au mieux votre profil et préserver votre confidentialité sur Facebook.

Ce que vous devez retenir pour protéger sa vie privée sur Facebook:

Paramétrez correctement votre profil Facebook en limitant l’accès à vos informations personnelles et en utilisant des listes d’amis pour gérer la confidentialité de vos publications.

Soyez vigilant en ce qui concerne les permissions d’accès accordées aux applications tierces et révoquez celles dont vous n’avez plus besoin.

Gérez vos identifications et les suggestions d’étiquetage pour maintenir un certain anonymat en ligne.

En cas de harcèlement ou de comportements inappropriés, bloquez ou restreignez l’accès à des personnes indésirables et signalez les contenus inappropriés pour une intervention de modération

Paramétrer correctement son profil

Vérifier et limiter l’accès aux informations du profil

Il faut avant tout commencer par vérifier les infos qui sont affichées sur votre profil public. Pour cela, rendez-vous sur votre profil, cliquez sur l’icône en forme de point d’interrogation en haut à droite puis sélectionnez « Confidentialité » dans le menu déroulant.

Vous pouvez y choisir qui peut voir votre liste d’amis, qui peut vous envoyer des demandes d’ami et qui a accès à vos publications passées. Attention également aux photos et vidéos que vous partagez, aux « J’aime » que vous donnez ainsi qu’aux pages et groupes dont vous faites partie.

Créer des listes d’amis pour gérer la confidentialité de vos publications

Facebook propose une fonctionnalité qui vous permet de créer des Listes d’amis personnalisées afin de mieux contrôler à qui s’adressent vos publications. Pour cela, rendez-vous dans le menu vertical gauche et cliquer sur « Listes d’ami(e)s ».

Vous pouvez ainsi organiser vos contacts par catégories (famille, collègues, connaissances) et attribuer un niveau de confidentialité différent à chacune. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre patron ait accès aux photos embarrassantes de votre dernier anniversaire entre amis, vous pouvez le faire facilement grâce à cette méthode.

Mieux protéger sa vie privée en ajustant les paramètres de confidentialité

Note sur les permissions d’accès accordées aux applications

Soyez vigilant lorsque vous accordez l’accès à des applications tierces : certaines demandent des autorisations disproportionnées par rapport à leurs fonctions réelles. Elles peuvent ainsi récupérer vos données personnelles pour les revendre ou simplement utiliser à des fins publicitaires.

Pour vérifier quelles sont ces applications et modifier leurs autorisations, accédez au menu « Paramètres » puis cliquez sur la rubrique « Applications ». Vous pouvez ici désactiver ou supprimer définitivement celles dont vous n’avez plus utilité.

Votre identité numérique passe aussi par les identifications faites par des tiers. Il est essentiel de garder le contrôle sur ces publications et de refuser celles qui pourraient porter atteinte à votre vie privée. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de confidentialité du réseau social puis « Vie privée ». Vous pouvez ici gérer les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e), approuver préalablement les identifications, puis déterminer qui peut voir le contenu sur lequel vous êtes identifié.

Maîtriser les suggestions d’étiquetage

Afin de garder un certain anonymat face aux systèmes automatiques de recommandation de Facebook, rendez-vous dans la section « Paramètres — Reconnaissance faciale ».

N’hésitez pas à désactiver cette option si elle n’est pas indispensable ou rassurante pour vous : cela empêchera le système de suggérer “d’ajouter” une étiquette avec votre nom lorsque vos amis publient des photos dans lesquelles vous apparaissez.

Prévenir le harcèlement et les comportements inappropriés

Bloquer ou restreindre l’accès à des personnes menaçantes

Si vous faites malheureusement face à des situations de harcèlement, que ce soit des messages indésirables, injurieux ou dérangeants, sachez qu’il est possible de bloquer ou restreindre l’accès à votre profil pour ces individus en particulier.

Pour cela, accédez au menu des paramètres de confidentialité, sélectionnez « Bloquer » puis ajoutez le nom de la personne. Ce dernier ne pourra plus alors entrer en contact avec vous ni consulter votre profil.

Signaler les contenus inappropriés

Enfin, si vous êtes témoin de propos dérangeants ou d’actes malveillants sur la plateforme Facebook, n’hésitez pas à signaler ces comportements en utilisant le bouton « Signaler » disponible sur tous les posts et profils.

Cela permettra aux équipes de modération d’intervenir rapidement pour supprimer les contenus en question et prendre des mesures appropriées contre leur auteur, y compris jusqu’à sa suspension du réseau social selon la gravité des faits.

En appliquant ces conseils et astuces, protéger sa vie privée sur Facebook deviendra un réflexe et vous permettra de profiter pleinement des avantages de ce réseau social sans craindre pour vos données personnelles et votre réputation en ligne. N’oubliez jamais que la vigilance est de mise pour préserver sa sécurité et son bien-être sur Internet.