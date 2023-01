Référencement Google My Business : référencer son entreprise localement sur Google

De nos jours, Internet est devenu un élément clé pour améliorer les performances de son entreprise.

Grâce à Google My Business (GMB), vous pouvez mettre en avant vos activités et attirer des clients proches de chez vous. Zoom sur cet outil de référencement local incontournable.

Le référencement local : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est important ?

Le référencement local vise à optimiser le positionnement et la visibilité d’une entreprise sur les moteurs de recherche pour les utilisateurs de sa zone géographique.

À partir des moteurs de recherche et des annuaires locaux (tels que Google My Business), les entreprises se positionnent plus haut dans les résultats de recherche locaux et génèrent ainsi du trafic pertinent et de qualité.

Pour les entrepreneurs, il est primordial de savoir se concentrer sur le référencement local pour se démarquer des autres structures. C’est l’opportunité idéale de cibler un public plus cohérent et d’obtenir un meilleur retour sur investissement en se créant une visibilité adaptée à ses besoins.

Qu’est-ce que la Google My Business ?

Comme nous vous l’avons brièvement expliqué ci-dessus, la Fiche Google My Business est un outil web de référencement local proposé par Google. Il est gratuit et permet aux entreprises d’apparaître dans les résultats de recherche des internautes se situant dans la même zone géographique.

Lorsque l’on y crée une Fiche My Business que l’on entretient, cela donne beaucoup plus de visibilité à ses activités sur le moteur de recherche Google.

Optimiser le référencement local avec une Fiche My Business : le mode d’emploi

Apparaître dans les résultats des moteurs de recherche des internautes ne suffit pas à obtenir un bon référencement. Vous devez aussi prendre en compte certains critères pour l’optimiser et ainsi améliorer vos performances.

Optimiser le référencement localiser en quelques étapes

Pour gagner en visibilité et améliorer votre référencement Google My Business, plusieurs solutions simples s’offrent à vous. Mettre des posts ou des pages produits régulièrement

Maintenez à jour les informations sur la fiche Google My Business entreprise

La première façon d’être bien référencé est très simple : il vous suffit de maintenir à jour les informations qui concernent votre établissement (vos horaires, les types de produits ou services proposés, les actualités de votre structure…).

Un profil de vos activités rempli en détail est plus attrayant et apparaît plus facilement dans les résultats des moteurs de recherche.

Ciblez les bons mots clés sur la fiche Google My Business entreprise

Les mots-clés à cibler sur votre page Google My Business dépendent de la nature de votre entreprise et de l’industrie dans laquelle vous vous trouvez. Une stratégie adapté permet de gagner beaucoup de visibilité sur sa fiche GMB

Pour optimiser votre référencement SEO local, il faut employer des mots-clés qui sont pertinents pour votre structure et qui sont susceptibles d’être recherchés par les clients potentiels de votre région (des noms de quartiers, des informations spécifiques sur votre entreprise, les attractions locales etc.).

Pour améliorer votre référencement, utilisez aussi des mots-clés facilement compréhensibles pour les utilisateurs et qui décrivent précisément les offres de votre entreprise.

Ajoutez des photos et des vidéos au compte My Business

Mettre en ligne des photos et vidéos de votre établissement est très bénéfique pour entretenir l’image de votre entreprise ! Elles contribuent à donner à votre entreprise une apparence professionnelle et à créer un sentiment de confiance. Grâce à elles, les internautes ont une meilleure idée de votre emplacement et des produits ou services que vous proposez.

Enfin, Google a aussi tendance à mieux référencer les pages qui contiennent du contenu multimédia. Cela augmente le classement de votre entreprise dans les résultats de recherche et améliore le taux de conversion des clients.

Rédigez du contenu unique avec une description soignée

Pour se démarquer, il faut réussir à proposer du contenu pertinent et qui sort du lot, y compris à l’écrit. Chaque ligne que vous allez rédiger compte !

En employant une forme de rédaction unique, vous rendez naturellement votre entreprise plus intéressante et attirez des clients qui partagent vos valeurs. Au même titre que les photos et les vidéos, c’est grâce à cela que vous allez pouvoir aider les utilisateurs à mieux comprendre votre entreprise et ses valeurs pour s’engager vers elle.

Aussi, n’hésitez pas à répondre aux avis laissés par les clients. Beaucoup de personnes font attention à ce détail qui en dit long sur l’état d’esprit de votre structure.

Google My Business aide votre entreprise de plusieurs façons, notamment :

En lui offrant une plus grande visibilité sur le moteur de recherche

Le premier avantage du référencement local concerne la visibilité qu’il offre à votre entreprise. En effet, celle-ci apparaîtra lors de recherches web pertinentes liées à un lieu. Votre nom sera alors diffusé à un large public proche de chez vous.

En ciblant les bonnes personnes

En se concentrant sur l’aspect local de votre entreprise, Google My Business vous permet d’attirer des clients proches de chez vous et qui seront de ce fait plus susceptibles de faire appel à vos services.

En mettant en avant des avis clients

Google My Business a aussi l’avantage de mettre en avant les avis laissés par des clients. Et qui de mieux pour parler de l’expérience client que quelqu’un l’ayant vécue ? Cela améliore votre réputation et offre un sentiment d’authenticité aux internautes.

Qu’est ce que Google Maps ?

Google Maps est un service de cartographie en ligne développé par Google.

Il propose des images satellites, des photographies aériennes, des plans de rues, des vues panoramiques à 360°, etc .

Il fournit aux utilisateurs un large éventail d’informations sur les activités professionnelles, telles que l’emplacement des commerces, des restaurants et d’autres points d’intérêt, la possibilité d’effectuer des virages à vue, etc

Obtenir plus de Visibilité avec une fiche Google Business

Google My Business est un outil professionnel gratuit fourni par Google qui permet aux entreprises de gérer leur présence en ligne sur Google Search et Maps. Il permet aux propriétaires d’entreprises créer et gérer leurs fiches GMB d’entreprise, ajouter des photos ou des vidéos à leur profil, répondre aux avis, obtenir des informations sur la façon dont les clients interagissent avec votre fiche.