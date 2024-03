Notre guide d’entretien pour garder votre pare-brise en bon état

Notre voiture est un précieux allié du quotidien. Elle nous accompagne dans nos différents déplacements et subit les aléas météorologiques. La pluie, la grêle, le givre, la chaleur ou les éléments naturels sont en contact direct avec le pare-brise qui assure notre visibilité et notre sécurité.

Pour l’entretenir et faire face à ces contraintes, il existe différentes méthodes selon la saison ou la situation géographique.

Mais il arrive que ce dernier subisse des impacts ou des détériorations plus importantes. Il est alors judicieux de répondre à ces obstacles dans les meilleures conditions en réalisant une réparation ou en faisant remplacer son pare-brise par un professionnel comme Mondial Pare-Brise.

Je vous donne mes astuces et mes conseils afin de vous assurer un bon entretien toute l’année pour rouler en toute sérénité !

Les astuces pour protéger son pare-brise

Il existe différentes façons d’assurer l’entretien de son pare-brise selon les saisons et les conditions météorologiques.

Lorsque les températures descendent sous la barre de 0° Celsius, le givre se dépose sur l’ensemble de la voiture. Ce dernier est une contrainte principalement en termes de sécurité si l’on décide de rouler sans faire le nécessaire pour l’enlever. Si votre véhicule est garé dehors, je vous invite à vous procurer une bâche antigivre. Elle s’installe facilement et permet d’économiser du temps le matin. Si vous êtes dans l’urgence, de vieux draps peuvent la remplacer un temps. Par contre, je vous déconseille le carton qui se décompose et laisse des traces. Si vous n’aviez pas recouvert votre pare-brise, se procurer un gratte-givre de qualité serait recommandé afin d’éviter les rayures sur la surface lisse.

Dans les régions où les fortes pluies et la grêle sont habituelles, il existe des produits efficaces pour s’assurer du bon état de son pare-brise ainsi que d’une bonne visibilité. Les sprays déperlants et antibuée sont utiles pour garder une surface lisse et propre.

Pour éviter la buée à cause de l’humidité, il est recommandé d’utiliser l’air intérieur de votre véhicule afin de vous garantir un résultat optimal. En effet, l’air froid et la position de « recyclage air extérieur » sont de bonnes options pour garantir la visibilité. S’il grêle, une housse de protection prévue à cet effet existe. Elle évite les chocs trop importants sur le pare-brise et l’éventuelle formation d’impacts. Veillez à bien la fixer pour qu’elle ne s’envole pas avec le vent.

Lors des périodes estivales, la chaleur monte et l’utilisation de l’air climatisé est fréquente. Cette dernière fragilise les surfaces vitrées. En effet, la différence de température entre l’air extérieur et l’air intérieur crée les conditions propices aux fissures. Lors de fortes chaleurs, le pare-soleil est une solution astucieuse pour éviter ces problèmes. Enfin, un produit lave-vitre anti-moustique permet d’éloigner ces insectes et de garder une visibilité indispensable pour conduire en toute sécurité.



Que faire en cas de détérioration de son pare-brise ?

Prendre soin de son pare-brise est indispensable pour le conserver dans la durée et de s’assurer une visibilité optimale. Néanmoins, il arrive qu’un impact ou qu’une fissure apparaisse. Cela peut être dû à un gros grêlon ou à une différence de chaleur trop importante entre l’intérieur de l’habitacle et l’extérieur.

Pour pallier ces imprévus, vous avez la possibilité de réparer ou de remplacer votre pare-brise. La réparation peut être effectuée si l’impact est situé en dehors du champ de vision du conducteur et qu’il ne dépasse pas la taille d’une pièce de deux euros. En une trentaine de minutes, le professionnel peut appliquer une résine durcissante et la polir afin de vous assurer une réparation aussi efficace que le remplacement total de la pièce.

Le remplacement de pare-brise, lui, doit être effectué pour les cas plus importants de détérioration ou pour les impacts situés au bord de la surface vitrée.

Ces interventions peuvent être prises en charge par les assurances selon votre contrat et doivent se présenter comme une priorité en cas de sinistre. Un pare-brise en mauvais état peut modifier la solidité générale de votre véhicule et ainsi vous mettre en danger.

Au moindre impact sur votre pare-brise, je vous invite à faire appel à un spécialiste pour pouvoir conduire en toute sécurité et dans les meilleures conditions.