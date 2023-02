Google pixel 7 pro vs iPhone 14 pro max : Avantages, Inconvénients, Comparatif

Le Google pixel 7 pro et l’iPhone 14 pro max font partie des dernières meilleures fabrications du secteur téléphonique.

L’un étant l’œuvre du géant Google et l’autre de l’incontournable Apple.

Bien qu’étant très performants, ces deux outils de communication présentent des dissemblances très apparentes.

Lequel préférez-vous ? Avant de pouvoir répondre, voici un aperçu sur Google pixel 7 pro vs iPhone 14 pro max.

Google pixel 7 pro

Dès la fin de l’année dernière, Google a dévoilé ses nouveaux gadgets électroniques, dont le « Google pixel 7 pro ». C’est un smartphone haut de gamme, conçu pour jouer dans la même cour que les meilleurs smartphones du moment. Justement, il voudrait se mesurer au géant Samsung Galaxy S22 ultra et à l’iPhone 14 pro max.

En termes de caractéristiques, le Google pixel 7 pro est muni d’un écran OLED. Cet écran est de 6,7 pouces à 120 Hz et possède trois différents modules photo à savoir :

50 MP ;

48 MP ;

12 MP.

Il est doté de 12 Go de RAM et d’une mémoire de stockage interne de 128, de 256 ou de 512 Go. Il est équipé d’un système à puce interne nommé le SoC Tensor G2 (SoC Tensor de deuxième génération). Ce joyau de la technologie est compatible à la 5G ; vous pourrez donc vous connecter avec un forfait adapté à la connexion 5 G.

La connexion Internet sans fil disponible sur ce smartphone est l’une des meilleures et des plus performantes : il s’agit de la norme Wi-Fi 6E. Le pixel 7 pro est également compatible avec la récente version du Bluetooth 5.2. Sans oublier qu’il dispose d’un lecteur de dermatoglyphes digital et de reconnaissance faciale (capteurs biométriques).

Avantages Google pixel 7 pro

Après avoir pris connaissance des différentes caractéristiques du Google pixel 7 pro, il n’y a pas l’ombre d’un doute que c’est un appareil avec beaucoup d’atouts pour l’utilisateur. D’abord, le pixel 7 pro est facile à manier malgré ses dimensions. Pas très éloigné du modèle Google pixel 7, il captive par son design et par ses couleurs. Il possède à l’arrière une bande verticale qui le particularise : c’est donc un très joli smartphone.

Ensuite, c’est un génie de la photographie grâce à ses trois capteurs arrière composés d’un grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Il offre une variété de modes de prise de vue à fonctionnalités multiples : floue cinématique, mode portrait, Real Tone, etc.. Avec cet énorme potentiel, vous aurez droit à des photos très claires et nettes et des vidéos au top. Bref, en matière de qualité de photos, les pixels de Google sont incontournables.

Par ailleurs, le pixel 7 pro est exceptionnellement étanche grâce à sa certification IP68. Enfin, si vous aimez les jeux vidéo, c’est le joujou qu’il vous faut, car il dispose d’un très bon indice global et indice de jeu.

Inconvénients Google pixel 7 pro

Malgré les particularités favorables du Google pixel 7 pro, il possède quelques défauts pour un smartphone d’une telle envergure. D’abord, c’est un smartphone possédant une batterie de 5 000 mAh, capacité acceptable comparée aux précédents modèles de cette même marque. Néanmoins, l’autonomie de cet appareil laisse à désirer par rapport à la concurrence. Pour un tel appareil, son autonomie reste très moyenne.

De plus, une fois déchargé, il prend assez de temps pour se recharger complètement ; il peut mettre une heure quarante-cinq minutes (1h45min) comme durée de charge. Par ailleurs, la nouvelle création de pixel possède aussi une durabilité peu importante avec un indice de réparabilité de 6,1/10.

Spécifications techniques Google pixel 7 pro

Famille : Google Pixel

: Google Pixel Date de sortie : 13/10/2022

: 13/10/2022 Indice de protection : IP68

: IP68 Dimensions : Poids 212g/ Largeur : 76,6 mm/ Hauteur : 162,9 mm/ Épaisseur : 8,9 mm.

: Poids 212g/ Largeur : 76,6 mm/ Hauteur : 162,9 mm/ Épaisseur : 8,9 mm. DPI : 512 ppp

: 512 ppp Fréquence du processeur : 2,85 GHz

: 2,85 GHz Carte graphique : ARM Mali G710

: ARM Mali G710 Haut-parleurs : 2

iPhone 14 pro max

La marque Apple n’a pas cessé de faire parler d’elle avec l’annonce de sa nouvelle sortie. Dès le mois de septembre 2022, la version max la plus attendue a fait son apparition. Il s’agit du 14 pro max possédant des dimensions qui lui sont propres : 160,7 x 77,6 mm.

Fabriqué avec un écran OLED de 6,7 pouces de 120 Hz à 1 Hz, cet appareil possède trois capteurs photos : un ultra grand-angle, 48 +12 +12 mégapixels avec téléobjectif X3. Vous y trouverez aussi un capteur FacelD et une caméra frontale ; son système à puce nommé SoC Apple A16 gravé en 4 nm est tout nouveau. Sa mémoire de stockage interne est de 128 Go avec 6 Go de RAM.

Avantages iPhone 14 pro max

L’iPhone 14 pro max est l’appareil le plus avancé chez Apple et même chez la concurrence. Avec un design pas très éloigné des modèles qui l’ont précédé, il est cependant particulièrement beau et esthétique. De même, son design avec écran always-on et poinçon dynamique le rend très singulier. Un système hyper fun qui permet à votre écran allumé de s’agrandir lors d’un appel entrant.

L’autre avantage avec l’iPhone 14 pro max réside dans son étanchéité. En effet, sa certification à IP68 fait de lui un smartphone totalement étanche. Possédant une nouvelle puce A16 Bionic 4 nm, sa puissance est remarquable.

Inconvénients iPhone 14 pro max

Le principal défaut avec ce nouvel appareil est sa similitude avec l’iPhone 13 pro max. Si ce n’est sa disponibilité en coloris violet, il présente les mêmes sensations que son prédécesseur.

Spécifications techniques iPhone 14 pro max

Famille : Apple

: Apple Date de sortie : 7/09/2022

: 7/09/2022 Indice de protection : IP68

: IP68 Dimensions : 160,7 x 77,6 x 7,85 mm

: 160,7 x 77,6 x 7,85 mm Jeu de puces : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic Batterie : Li-Ion non amovible

: Li-Ion non amovible CPU : Hexa-core Apple A16

: Hexa-core Apple A16 GPU : Apple A16

Les différences entre Google pixel 7 pro vs iPhone 14 pro max

Le Google pixel 7 pro a une autonomie inférieure à celle de l’iPhone 14 pro max. En effet, le pixel bien qu’ayant une batterie plus puissante que son semblable, ce dernier le devance largement en ce qui concerne l’endurance. Néanmoins, l’appareil de Google a une densité de pixels beaucoup plus élevée que celle proposée par Apple.

Google pixel 7 pro offre aux utilisateurs, une mémoire RAM de 12 Go tandis que l’iPhone 14 pro max propose une mémoire de 6 Go. Le processeur du pixel est beaucoup plus rapide avec 2 x 2,85 GHz & 2 x 2,35 GHz & 4 x 1,8 GHz vs 2 x 3,46 GHz & 4 x 2,02 GHz pour l’iPhone. Il possède également plus de mégapixels au niveau de son appareil photo principal.