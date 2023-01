Meilleur Clavier Gamer 2023 : Guides, Comparatif, Explications

Pour un gamer, le choix du clavier est d’une importance capitale.

Il détermine non seulement la qualité de la partie, mais également le confort dont le joueur pourra bénéficier pendant le jeu.

Découvrez dans cet article l’essentiel pour choisir le meilleur clavier gamer en 2023.

Quel est l’intérêt d’avoir un clavier mécanique ?

Le clavier mécanique présente de multiples avantages notamment pour les gamers. D’abord, il faut parler de son intéressante réactivité. Un clavier mécanique offre une meilleure réactivité qu’un clavier classique. En raison de son fonctionnement optimisé, l’utilisateur n’a plus besoin de maintenir une touche longuement enfoncée pour exécuter une action. Le contact direct et l’excellente réactivité de ce clavier rendent les jeux plus intéressants pour le joueur.

Ensuite, le clavier mécanique offre à l’utilisateur un meilleur confort de frappe. La sensation de frappe d’un clavier mécanique est beaucoup plus agréable que celle d’un clavier classique. Cela rend l’utilisation du clavier moins épuisante et plus directe. Enfin, les claviers mécaniques sont réputés pour leur excellente durée de vie.

En effet, la grande majorité des claviers mécaniques ont une durée de vie de 50 millions de frappes. Vous avez donc la possibilité d’en faire usage pendant plusieurs années.

Comparatif des meilleurs de Clavier de Gaming 2023 ?

Il existe plusieurs modèles de claviers gamer. Les meilleurs de l’année 2023 sont entre autres :

Clavier Gamer : Roccat Vulcan TKL Pro

Le Roccat Vulcan TKL Pro est ce qu’on peut appeler un clavier opto-mécanique.

Ce dernier se caractérise principalement par ses magnifiques finitions, l’incroyable réactivité de ses interrupteurs optiques, son câble tressé et en même temps détachable.

C’est également un clavier numérique atypique, parce qu’il propose un niveau de personnalisation très évolué pour le rétroéclairage et les touches. Le Vulcan TKL Pro est également un clavier de gaming compact, avec des touches low-profil, de quoi procurer une sensation très agréable à chaque joueur.

Clavier Gamer : Corsair K95 RGB Platinum

Le Corsair K95 RGB Platinum est un clavier Azerty. Avec une matrice de 110 touches, ce dernier possède un espace de stockage de profils de 8 Mo. Le Corsair K95 RGB Platinum est également ce dont tous les gamers ont besoin pour gagner efficacement durant leurs parties.

En effet, il est équipé de 6 touches programmables, mais aussi il offre la possibilité de faire un actionnement de 1,2 mm. Le Corsair K95 RGB Platinum est également un clavier durable avec un design épuré.

Clavier Gamer : Corsair K100 Air Wireless

Avec ses switchs de touche cherry mx, le Corsair K100 Air Wireless vous offre un confort optimal pendant vos parties. Ce clavier de gaming mécanique se caractérise par sa connectivité sans fil et sa rapidité. Le Corsair K100 Air Wireless est également ultra-fin (11 mm d’épaisseur) et recouvert d’un châssis en aluminium brossé pour un look élégant.

Clavier Gamer : Clavier gaming Logitech Pro

Le clavier Logitech Pro est doté de switchs mécaniques GX avancés.

Ces derniers sont spécialement conçus pour offrir un maximum de performances au joueur.

Il s’agit également d’un clavier réactif et durable.

Outre cela, le Clavier gaming Logitech pro est réputé pour son côté ultra-portable et son câble micro USB facile à détacher. Vous pouvez donc le mettre dans votre sac et l’emmener où vous souhaitez.

Clavier Gamer : MSI Vigor GK50 Low Profile TKL

Si la marque MSI est principalement connue pour ses PC portables, il faut aussi préciser qu’elle propose d’excellents modèles de claviers. L’un des plus intéressants d’entre eux est le MSI Vigor GK50 Low Profile TKL. C’est un clavier compact, avec des touches fines et une assez bonne réactivité. Il est facile à manier et n’occupe que très peu d’espace sur le bureau. Puisqu’il est équipé de touches low, vous n’aurez plus du tout besoin de faire usage d’un repose-main.

Quel clavier mécanique choisir ?

Le choix de votre clavier mécanique de gamer dépendra généralement de deux facteurs. Dans un premier temps, il sera fonction de vos besoins. Tout clavier mécanique présente ses points forts et ses faiblesses. Cependant, les claviers mécaniques en général sont plus recommandés pour les gamers qui ont besoin d’exécuter des commandes très précises.

Par contre, pour des tâches simples, un modèle à membrane ferait l’affaire. Pour choisir votre clavier mécanique, commencez donc par faire le point de vos besoins et adoptez celui qui y répondra le mieux.

Dans un second temps, le choix de votre clavier doit également être fonction de vos potentiels handicaps. Cela vous permettra de choisir le clavier le plus confortable pour vous. Il se pourrait par exemple que vous soyez limité par l’espace dont vous disposez et d’autres facteurs similaires.

Quelle est la différence entre un clavier mécanique et un clavier normal ?

Il existe principalement deux types de claviers. Le clavier mécanique et le clavier normal ou à membrane. Bien que jouant les mêmes rôles, ils se distinguent l’un de l’autre par certains paramètres.

Le clavier à membrane est la forme de clavier la plus répandue. Il se constitue de touches rebondissantes, en raison de la couche de silicone se trouvant en dessous de celles-ci. Il permet dans cette mesure, des frappes plus ou moins silencieuses.

Par contre, les risques d’erreurs avec un clavier à membrane sont plus importants et la vitesse d’utilisation est également réduite. Le clavier à membrane se caractérise aussi par son prix abordable et son accessibilité. Certains modèles de claviers à membranes peuvent aussi résister à l’eau.

Peu de gens le savent, mais les claviers mécaniques existaient bien avant l’existence de ceux à membranes. Ils ont cependant été éclipsés par les claviers classiques (à membranes) qui étaient vendus beaucoup moins cher. Les claviers mécaniques ont ensuite fait leur grand retour grâce aux gamers qui en faisaient souvent usage pour leurs parties.

Il faut dire que le clavier mécanique se distingue du clavier normal sur plusieurs plans. D’abord, il offre une expérience de frappe plus intéressante et plus optimale. Les touches mettent peu de temps à rebondir, ce qui permet à l’utilisateur d’exécuter différentes commandes rapidement. Ensuite, le clavier mécanique offre une vitesse de frappe plus grande qu’un clavier normal et réduit considérablement les risques d’erreur.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ils sont aussi recommandés pour les personnes effectuant de grands travaux de saisie. Enfin, l’autre différence fondamentale se situe au niveau du prix. Les claviers mécaniques reviennent généralement plus chers que les claviers classiques.

