Téléphone mobile le plus cher du monde 2023

Depuis quelques années, les téléphones portables sont devenus indispensables dans la vie de tous les jours. Et pour cause, ils sont devenus des outils de travail très important de même que des moyens de distractions très pratiques.

Cependant, il en existe qui se distinguent du lot par leur prix extrêmement élevé et leur composition particulièrement luxueuse. Découvrez-les à travers ce guide complet des téléphones les plus chers du monde.

Liste de Smartphones les plus chers du marché mondial

L’univers des téléphones de luxe comporte de nombreux bijoux qui se distinguent les uns des autres, tant par leur beauté, par leur fonctionnement que par leur prix.

Voici une liste des plus chères du marché :

GoldVish Le Million ;

Diamond Crypto Smartphone ;

Vertu Cobra par Boucheron ;

Sony Ericsson Black Diamond ;

Vertu Signature ;

Vertu Diamond ;

Motorola SLVR L7 ;

Samsung SPH-E3200 ;

Motorola V220 ;

et Gresso Black Aura Collection.

Ces différents modèles présentent des particularités qui leur sont spécifiques et qui font leur notoriété auprès des amateurs de la joaillerie téléphonique.

Guide des téléphones mobiles les plus chers du monde

Les téléphones mobiles les plus couteux du monde se distinguent aussi bien par leur performance que par leur originalité. Voici en détail les 10 premiers sur le marché.

GoldVish Le Million

Créé en 2006 par la société Suisse GoldVish, ce téléphone mobile figure au rang des smartphones les plus chers au monde. Vendu à 1 million de dollars, il est loin d’être accessible à toutes les bourses.

Il se distingue des autres smartphones par l’utilisation de matières nobles. Sa structure est composée de diamants de 120 carats et de 150 grammes d’or de 18 carats. Il convient de noter qu’il s’agit d’un bijou technologique pourvu d’un Bluetooth, d’un Tuner FM et d’un appareil photo de 2 mégapixels.

Diamond Crypto Smartphone

Ce téléphone mobile a été fabriqué par la société russe Ancort. Vendu à 1,3 million de dollars, il est entouré d’une base de platine et intègre une combinaison d’or blanc et rose à 50 diamants sur ses rebords.

De plus il est orné par 10 diamants rares de couleurs bleues. Sa touche de navigation se trouvant au centre ainsi que l’effigie Ancort sont en or rose de 18 carats. Il dispose également d’une puissante technologie de cryptage qui vous permet de protéger vos données personnelles.

Vertu Cobra par Boucheron

Proposé par la marque de téléphonie mobile Vertu, le téléphone Signature Cobra comporte 439 rubis, un diamant blanc rond de 2 carats et deux émeraudes. Le résultat final est un cobra formé de pierres précieuses qui entoure l’écran du téléphone.

Malgré son prix qui s’élève à 310 000 dollars, il ne s’illustre pas par sa technologie. Il n’est pourvu que de fonctionnalités basiques. Il convient de souligner que le concepteur, le joaillier français Boucheron y a disposé un diamant de 9 carats.

Sony Ericsson Black Diamond

Créé en 2006 par le designer industriel Jaren Goh, le Sony Ericsson Black Diamond sexy coute 300 000 dollars. Il est recouvert d’une coque en polycarbonate qui est illuminée par le biais d’une technologie OLED.

Le téléphone est pourvu de deux diamants avec le plus gros à l’avant et l’autre sur le bouton de navigation. Mieux, il dispose d’un système d’exploitation Windows Mobile 5.0 et un écran OLED de 2 pouces. En termes de fonctionnalités, il est équipé d’un appareil photo de 4,0 mégapixels, d’un Bluetooth, d’une connexion Wi-Fi et d’une interface utilisateur à écran intuitive.

En prime, il possède une mémoire interne de 128 Mo avec la possibilité d’extension par un micro SD. Il est alimenté par un processeur Xscale à 400 MHz.

Vertu Signature

Le modèle « signature » de la marque Vertu est un téléphone de luxe tribande pourvu d’une coque en acier inoxydable et en titane. Ce bijou comporte un saphir de 69,25 carats capable de résister aux rayures. Son concepteur a disposé sous chaque touche des rubis. Il est vendu à un prix de 81 000 dollars.

Vertu Diamond

Le Diamond se retrouve dans la gamme premium de téléphones mobiles haut de gamme de Vertu. Comme sous-entendu par son nom, il est composé de 385 diamants qui sont incrustés dans une base en platine. Cependant, il présente des atouts techniques très élémentaires. Il n’est rien d’autre qu’un téléphone tribande GSM, dépourvu de Bluetooth.

Motorola SLVR L7

Le modèle SLVR L7 se classe sur la liste des téléphones mobiles ultraplats. Il est doté de 260 diamants, avec un écran de 16 millions de couleurs propices à une visualisation sans encombre des photos et vidéos.

Ce combiné dispose d’un Bluetooth, d’un appareil photo numérique de 3 mégapixels, d’un port pour carte mémoire Micro SD, de fonction haut-parleur et d’un lecteur de musique MP3/AAC. Avec toutes ces fonctionnalités, ce téléphone de luxe est vendu à 75 000 dollars.

Samsung SPH-E3200

Vendu à 50 000 dollars, le modèle SPH-E3200 de la marque Samsung abrite 240 diamants. Il est incompatible avec les réseaux GSM européens et compatibles seulement avec les réseaux de haut débit mobile EV-DO. Créé par Moon-Young, ce modèle partiellement décrit par Samsung regorge de surprises.

Motorola V220

Le Motorola V220 est une version améliorée d’un smartphone déjà mis en vente depuis plusieurs années. Vendu à 51 800 dollars, il se différencie par le nombre de diamants qu’il comporte. En effet, ce modèle comporte 1200 diamants incrustés sur toute sa surface avec un clavier incrusté d’or de 18 carats.

Il affiche des caractéristiques techniques telles qu’une connexion tribande/GPRS, un support Java, un appareil photo VGA et un Turner FM. Cette beauté conçue par Peter Aloisson est auréolée de diamants, ce qui accentue le luxe qu’il incarne.

Gresso Black Aura Collection

Commercialisé à 13 000 dollars, ce téléphone intègre une coque en or de 18 carats. Du reste, ces caractéristiques complètes restent inconnues. Certains estiment que Gresso Black Aura collection joue plus un rôle d’accessoire de luxe de que de téléphones.

