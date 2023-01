eSIM : définition, opérateurs et smartphones compatibles

Les as de la technologie s’efforcent depuis plusieurs années de proposer à chaque sortie de puce, une carte sim moins imposante en termes de taille.

Ainsi, de la sim au format 1FF, nous sommes passés à la mini-sim puis au micro et au nano-sim.

Pour le moment, c’est l’esim qui est d’actualité, car elle constitue la dernière création dans cet univers des puces. Elle est déjà supportée par de nombreux appareils puis proposée par divers opérateurs. Concrètement, qu’y a-t-il d’amélioré avec l’eSIM ? Tous les détails sont ici.

C’est quoi la carte eSIM ?

Une carte eSIM joue le même rôle ou propose des services identiques à ceux d’une carte sim classique. Ainsi, avec une carte eSIM, vous pouvez passer des appels et en recevoir. De même, il vous est possible d’envoyer et de réceptionner des messages puis de naviguer sur le web.

La particularité avec cette nouvelle sim est qu’elle ne possède pas une existence matérielle. Vous ne pouvez donc pas la retirer à votre guise de votre téléphone portable comme c’est le cas avec une carte sim standard. D’ailleurs, le smartphone compatible ne dispose pas de compartiment destiné à accueillir cette dernière, car la sim est depuis l’usine intégrée à l’appareil.

Quelle différence entre SIM et eSIM ?

Entre une SIM et une eSIM, la différence se situe au niveau de la dématérialisation de la puce.

Bien que les deux SIM proposent les mêmes services, l’une possède une existence physique et l’autre non.

Avec ce caractère virtuel qu’embarque l’eSIM, elle offre des avantages que ne peut garantir son prédécesseur.

En effet, avec cette SIM nouvelle génération, vous n’avez pas à vous casser la tête pour l’insérer dans votre smartphone. S’il vous arrivait de la retirer de votre appareil mobile, il n’y a pas de risque que vous la perdiez. Mieux, en cas de vol de votre téléphone, le receleur ne pourra pas s’en servir, car une désactivation de la puce rend l’appareil inutilisable.

Outre cela, l’eSIM constitue une révolution en ce sens qu’elle favorise une certaine simplicité et rapidité lorsque vous souhaitez changer d’opérateur mobile. De plus, elle est capable de supporter jusqu’à cinq numéros de téléphone.

Contrairement à la carte SIM classique, l’eSIM n’est pas conçue avec les données relatives au forfait d’un quelconque opérateur mobile. Bien qu’elle soit déjà présente dans l’appareil, cette puce nouvelle génération ne possède aucune donnée avant sa configuration par l’utilisateur.

C’est donc ce dernier qui va se charger d’installer les données requises sur l’eSIM en procédant à son activation. Il s’agit d’un processus simple, rapide et susceptible d’être effectué à distance.

À l’achat du smartphone supportant l’eSIM, le vendeur ou l’opérateur mobile vous enverra un code QR.

Selon ce que vous préférez, ce code peut vous être envoyé pendant que vous êtes à la boutique ou une fois que vous êtes rentrés chez vous.

Dans ce cas, vous recevrez le code par courrier. Toutefois, dès sa réception, vous devez le scanner.

Cette action entraîne aussitôt l’enregistrement des données de l’opérateur mobile que vous aurez choisi sur votre smartphone. Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que cette procédure n’est pas universelle. Elle varie en effet d’un opérateur à un autre et selon le programme (iOS ou Android) de votre appareil mobile.

Quel opérateur propose la eSIM ?

En France, les opérateurs qui proposent l’eSIM dépendent du fait que l’appareil qui supporte cette puce est un smartphone ou une montre connectée. Dans le cas des téléphones, ce sont tous les opérateurs qui détiennent cette offre.

Que vous soyez donc chez Orange, Free, Bouygues ou SFR, vous pouvez devenir propriétaire d’une eSIM. En ce qui concerne les smart watch, certains opérateurs hésitent encore.

Smartphones compatibles eSIM ?

Du côté des smartphones fonctionnant sous iOS, il faut dire que les récentes sorties d’Apple prennent en charge la eSIM. Tous les modèles venus après l’iPhone SE 2020 sont également concernés.

Au niveau des smartphones Android, il n’est pas possible de citer tous les modèles d’appareils compatibles. Il faut simplement retenir que ce sont les appareils de la marque Google Pixel, Huawei et Samsung Galaxy récemment sortis qui possèdent la compatibilité eSIM.

Offres Opérateur eSIM

Si vous détenez un appareil compatible et que vous vous rendez chez Orange avec le statut de nouveau client, vous recevrez gratuitement l’eSIM. Les abonnés de cet opérateur qui possèdent une sim traditionnelle et souhaitent en avoir une de nouvelle génération, une sorte de migration peut être faite. Elle coûte 10 euros.

L’offre fonctionne de la même manière chez Free sauf qu’avec cet opérateur, il n’existe pas de migration d’une sim classique à une virtuelle pour les abonnés. Avec SFR, il faut payer 10 euros pour la migration et un total de 11 euros pour toute nouvelle souscription à l’eSIM.

Chez Bouygues, si vous détenez un forfait Sensation et que vous devez renouveler votre appareil, vous devez payer 10 euros pour la sim. L’obtention de cette puce virtuelle est gratuite lorsque vous voulez souscrire à un forfait Sensation. À vrai dire, avec cet opérateur, le coût des offres de la eSIM est le même que celui d’une sim traditionnelle

