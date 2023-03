Honor Magic 4 pro VS Google Pixel 7 pro : Avis, Avantages et Inconvénients

Sur le marché de la technologie numérique aujourd’hui, il existe une multitude de gammes d’appareils électroniques à la portée des utilisateurs. Pour le choix d’un smartphone, les propositions sont donc variées.

Pour cela, au moment d’en acheter un, il est recommandé de tenir compte d’un certain nombre de caractéristiques comme le design, le prix de vente, les fonctionnalités, etc.

Actuellement sur le marché, de nombreuses marques s’investissent dans la téléphonie mobile et offrent au grand public des prototypes de téléphones modernes et aussi attrayants les uns que les autres.

Comparaison des deux Smartphones : Magic 4 pro VS Pixel 7 pro

La plupart de ces marques misent sur la qualité et sur les besoins réels des utilisateurs.

Parmi elles, on retrouve Honor Magic 4 pro et Google Pixel 7 pro qui innovent.

Elles se positionnent dans l’industrie respectivement avec des modèles comme le Google Honor Magic 4 pro VS Google Pixel 7 pro. Découvrez sans plus tarder des informations à propos de chacun de ces téléphones mobiles.

Présentation Google Pixel 7 pro

Google Pixel est classé comme une gamme grand public. Ce type de smartphones est commercialisé par Google depuis quelques années déjà. Avec le modèle Google Pixel 7 pro, cette gamme est montée d’un cran et a conquis le cœur d’un grand nombre d’utilisateurs. Android 13 est sa version d’OS et son interface constructeur est un Android Stock.

Avantages Google Pixel 7 pro

Le Google Pixel 7 pro est nettement en avant par rapport au Google Pixel pro 6. Ses fonctionnalités sont plus alléchantes et il se révèle plus pratique pour les utilisateurs. Le smartphone permet de prendre de meilleures photos et il faut avouer que son interface est très accessible, assez fluide et agréable. Il est vendu avec un excellent rapport qualité-prix et son écran est plutôt bien calibré.

Inconvénients Google Pixel 7 pro

Pour ce qui concerne les limites, Google Pixel 7 pro n’en présente que très peu. Toutefois, il faut souligner qu’il est un peu cher et que sa prise de charge est lente comparativement à d’autres modèles de la même gamme. Son écran manque aussi de couleurs, mais reste tout de même bien apprécié par les utilisateurs.

Spécifications techniques Google Pixel 7 pro

La taille de l’écran est de 6.7 pouces et sa résolution est de 1440 × 3120 pixels. Pour ce qui est de sa densité de pixels, elle est égale à 416 ppp et sa mémoire vive (RAM) est de 12 Go. Autant dire que c’est un modèle qui saura combler vos attentes sur la vitesse d’exécution. Avec sa technologie OLED, cet appareil présente une mémoire interne (flash) de 128 Go / 256 Go et dispose d’un capteur d’empreintes sous l’écran.

Le Google Pixel 7 pro à des ports (entrées/sorties) USB Type-C. Avec un poids de 197 grammes, il a une dimension de 73,2 x 155,6 x 8,7 mm. La capacité de sa batterie est de 5000 mAh, ce qui permet au téléphone de tenir tout une journée au moins sans se recharger. Il est possible d’acheter ce modèle de Google Pixel en trois coloris, à savoir :

le noir ;

le blanc ;

le vert.

L’appareil photo dorsal dispose de deux capteurs. Le premier est de 50 Mpx et le deuxième de 12 Mpx. Par contre, l’appareil photo frontal à un capteur de 10.8 Mpx. Il est capable d’enregistrer en 4k avec une vitesse de 60 images par seconde. Google Pixel 7 pro est doté d’un Wi-Fi 6E, NFC, d’un Bluetooth 5.2 et propose une navigation Internet en 5G.

Présentation Honor Magic 4 pro

Le Honor Magic 4 Pro est une combinaison révolutionnaire équipée d’un écran LTPO remarquable. Celui-ci possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz3 de même qu’une gradation PWM de 1 920 Hz. Ce modèle se démarque dans l’industrie de la téléphonie mobile grâce à un affichage très fluide.

Avantages Honor Magic 4 pro

Le Honor Magic 4 Pro consomme peu d’énergie et ne soumet presque pas les utilisateurs à la fatigue oculaire. Avec ce téléphone, vous n’aurez plus à craindre les éclaboussures, car il est doté d’une grande et exceptionnelle résistance à l’eau et à la poussière. Il offre une bonne qualité de photos et de vidéos et sa charge est assez rapide.

Inconvénients Honor Magic 4 pro

Le Honor Magic 4 Pro ne présente pas d’inconvénient en tant que tel. Il est vendu un peu cher sur le marché et n’est pas accessible pour les petits budgets. Son mode portrait n’est pas le meilleur et pourrait être amélioré.

Spécifications techniques Honor Magic 4 pro

Avec une hauteur de 163,60 mm, une largeur de 74,70 mm et une profondeur de 9,15 mm, le Honor Magic 4 pro de type OLED a un poids total d’environ 215 g. La taille de son écran est de 6.81 pouces et sa résolution est 2 848 x 1 312 pixels. Le format de ses images est de 19,54:9 et la puissance de sa batterie est équivalente à 4600 mAh. La fréquence dominante du CPU est 1 × Cortex-X2 2,995 GHz + 3 × Cortex-A710 2,496 GHz + 4 × Cortex-A510 1,785 GHz et son processeur a huit différents cœurs.

Différences entre Honor Magic 4 pro VS Google Pixel 7 pro

Entre ces deux prototypes de téléphones, il existe de nombreux points de dissemblance remarquables. Le Google Pixel 7 pro est 5000mAh alors que le Honor Magic 4 pro est de 4600mAh. En plus de cela, le Honor Magic a une version Wi-Fi 5 (802.11ac) tandis que le Google Pixel 7 pro a une version Wi-Fi 6E (802.11ax).

