Videovor : téléchargement vidéos youtube vers mp4

L’outil de téléchargement videovor présente très peu d’inconvénients. Les utilisateurs se délectent de ses nombreuses fonctionnalités et peu d’entre eux font part d’éventuelles insuffisances après utilisation. Cependant, comparativement à d’autres outils de téléchargement, Videovor présente une interface utilisateur peu conviviale, encombrante et pas claire. Mais cela t’entache en rien l’efficacité de l’outil pour télécharger facilement et rapidement des vidéos sur YouTube.

Concurrents de videovor.com

À l’instar de Videovor, de nombreux autres outils permettent aux internautes de télécharger des vidéos YouTube vers le format MP4. Ce sont les concurrents de la plateforme. Il s’agit de :

S’il est possible de télécharger des vidéos YouTube avec chacun de ces sites, ceux-ci n’offrent pas tous les mêmes fonctionnalités. Certains sont plus agréables à utiliser puisque les fonctions qu’ils proposent aux utilisateurs sont intéressantes. Il s’agit entre autres de deturl.com, my converters.com et yt-convert.com.

Videovor VS Youzik

Comme Videovor, Youzik est aussi un outil qui facilite le téléchargement de vidéos YouTube. C’est également un convertisseur accessible et sans aucun abonnement requis. Il offre à ses utilisateurs les mêmes avantages que Videovor. Qu’il s’agisse de sa facilité d’utilisation, de la qualité des vidéos ou encore de sa rapidité. Youzik permet de télécharger des vidéos à une vitesse très impressionnante.

Cependant, Youzik est une plateforme bien plus conviviale que Videovor avec une interface agréable. Le seul point négatif reste les publicités intrusives qui assaillent l’utilisateur. Par contre, Videovor a su éviter toute publicité et permet à l’utilisateur de télécharger ses vidéos sans contrainte.

Pourquoi convertir les musiques en MP4 ?

Le MP4 est l’un des meilleurs formats de lecture de musiques et de vidéos. Vous avez des musiques en MP3 que vous souhaitez sauvegarder ? Convertir vos sons en MP4 vous permettra d’obtenir une meilleure qualité sonore. De bien meilleure qualité, les fichiers ne seront pas pour autant lourds. Ils seront compressés et donc très légers. Les musiques ou vidéos de format MP4 sont faciles à lire.

Vous souhaitez utiliser Videovor pour vos téléchargements de vidéos YouTube ? Si l’outil est très facile à utiliser, vous devez cependant respecter la procédure suivante. Commencez déjà par identifier la vidéo à télécharger sur YouTube.

Une fois la vidéo trouvée, récupérez son URL et rendez-vous sur la page d’accueil de Videovor. Collez ensuite l’URL dans la petite case réservée à cet effet sur le site de Videovor. Acceptez les conditions d’utilisation du site et lancez la conversion de votre vidéo en format MP4 en cliquant sur le bouton « Démarrer ». Videovor analysera l’opération et vous proposera plusieurs formats de téléchargement.

Choisissez le format MP4 et sélectionnez la qualité de vidéo que vous souhaitez obtenir puis validez vos choix. La dernière étape consiste à cliquer sur un lien généré par Videovor afin d’accéder à votre vidéo.

Videovor est une application web SaaS. Vous pouvez donc utiliser facilement l’outil, profiter de toutes ses fonctionnalités sans devoir installer un logiciel au préalable. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site de l’outil avec le lien de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Videovor vous épargne toute contrainte de téléchargement ou d’installation de logiciel.

Importer des fichiers MP4 sur son téléphone

Vous avez téléchargé des vidéos YouTube avec Videovor depuis votre ordinateur ? Vous avez la possibilité de visualiser ces vidéos sur votre téléphone. Il suffit d’importer les fichiers MP4 sur votre appareil mobile. Les fichiers téléchargés avec Videovor sont lisibles et compatibles avec tous les supports.

Qualité du format audio MP4

Videovor vous permet de télécharger des fichiers audio de très bonne qualité. Il s’agit de l’un des principaux atouts de l’outil. En réalité, Videovor vous offre une tout autre expérience avec des audios avec une excellente qualité sonore. C’est un outil très pratique pour obtenir des vidéos d’une qualité acoustique époustouflante.