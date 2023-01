Comment se déconnecter de Facebook ?

Facebook est devenu un réseau social incontournable dans la vie quotidienne de la plupart des humains. Cette plateforme permet de rester en contact avec ses proches, de partager des photos et des vidéos et de suivre les dernières nouvelles.

Mais parfois, il est important de prendre une pause et de s’éloigner un peu de ce réseau social. Cela est aussi valable pour des raisons de santé mentale que pour des raisons de confidentialité.

Découvrez dans ce contenu les différentes manières de vous déconnecter de Facebook.

Il existe plusieurs manières de se déconnecter de Messenger Facebook.

Se déconnecter de Messenger sur un téléphone ou une tablette

Voici les étapes à suivre pour vous déconnecter de Messenger sur un téléphone ou sur une tablette :

Ouvrez l’application Facebook sur votre appareil mobile. Notez qu’il n’est pas possible de se déconnecter de l’application Messenger directement. Toutefois, vous pouvez le faire en utilisant l’application Facebook.

Appuyez sur l’icône en forme de « f » bleu sur votre écran d’accueil. Si vous utilisez un appareil Android et si vous n’avez pas l’application Facebook installée, vous devrez utiliser une autre méthode pour vous déconnecter de Messenger.

Appuyez sur le menu ☰. Sur un iPhone ou un iPad, ce bouton est logé en bas à droite de l’écran. Sur un Android, il se trouve en haut à droite.

Sélectionnez « Paramètres et confidentialité » dans le menu déroulant. Vous verrez d’autres options s’afficher.

Accédez à l’onglet « Paramètres ».

Appuyez sur « Sécurité et connexion ». Cette option se trouve sous l’entête Sécurité.

Recherchez la session Messenger. Une liste des appareils sur lesquels vous êtes connecté (ou avez été connecté récemment) à Facebook ou Messenger apparaîtra sous l’entête « Vos connexions ». Les connexions à Messenger afficheront aussi le mot « Messenger » sous le nom de l’appareil.

Appuyez sur « ⁝ » à côté de la session Messenger. Cela vous ouvrira un menu.

Sélectionnez « Déconnexion ». Vous serez ainsi déconnecté de Messenger (mais pas de l’application Facebook).

Notez que la déconnexion de Messenger via l’application Facebook ne se déconnectera que de Messenger et non de Facebook. Si vous souhaitez vous déconnecter de Facebook, vous devrez suivre les étapes appropriées.

Suivez les étapes ci-après pour vous déconnecter de Messenger sur un appareil Android sans utiliser l’application Facebook :

Fermez l’application Messenger. L’application Messenger ne possède pas d’option de déconnexion. Toutefois, vous pouvez contourner le problème en supprimant les données de l’application depuis votre appareil Android. Pour fermer l’application, appuyez sur le petit carré en bas à droite de l’écran (pour les appareils autres que Samsung). Faites défiler les applications récentes jusqu’à ce que Messenger apparaisse au centre de l’écran. Fermez-le en le faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

Allez dans les paramètres de votre appareil Android. Faites glisser vers le bas la barre de notification en haut de l’écran. Appuyez ensuite sur l’icône en forme de roue crantée en haut à droite.

Sélectionnez « Applications ». Vous pourriez être obligé d’appuyer sur « Gestionnaire d’applications » en fonction de l’appareil que vous utilisez.

Faites défiler la liste et appuyez sur « Messenger ».

Allez dans « Stockage ».

Choisissez « Supprimer les données ». Si vous êtes invité à confirmer, suivez les instructions à l’écran. Cette étape vous déconnectera de Facebook Messenger.

Il est important de noter que cette méthode supprimera également les données de l’application Messenger de votre appareil, y compris les conversations enregistrées. Il est donc recommandé de sauvegarder certaines informations avant de supprimer les données de l’application.

Suivez les étapes ci-après pour vous déconnecter de Facebook :

Faites défiler le contenu de la page Facebook jusqu’en bas.

Cliquez sur Déconnexion.

Si vous vous êtes connecté au compte Facebook sur plusieurs appareils, il faudra vous déconnecter de chaque appareil séparément.

Suivez les étapes ci-après pour vous déconnecter de Facebook avec iOS :

Appuyez sur le menu ☰. Il est logé en bas à droite de l’écran.

Faites défiler l’écran et sélectionnez « Déconnexion » en bas du menu. Vous verrez apparaître une fenêtre de confirmation.

Appuyez sur « Déconnexion » pour confirmer votre choix. Vous serez déconnecté de l’application Facebook et vous serez redirigé vers l’écran de connexion.

Si votre compte Facebook est synchronisé avec votre appareil iOS, cela stoppera la synchronisation.

Suivez les étapes ci-après pour vous déconnecter de Facebook avec Android :

Appuyez sur le menu ☰. Ce bouton se trouve en haut à droite de l’écran.

Cliquez sur « Déconnexion ». Faites défiler l’écran et sélectionnez « Déconnexion » en bas du menu. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

Choisissez « Déconnexion » pour confirmer votre choix. Vous serez déconnecté de l’application Facebook et vous serez redirigé vers l’écran de connexion.

Si votre compte Facebook est synchronisé avec votre appareil Android, la synchronisation sera également coupée.

Le processus de désinstallation de l’application Facebook dépend du système d’exploitation que vous utilisez.

Pour un appareil Android, vous devez :

Accéder aux paramètres de votre appareil Android.

Ouvrir le gestionnaire d’applications.

Cliquer sur Facebook.

Cliquer sur Désinstaller.

Pour réinstaller l’application Facebook pour Android, vous aurez besoin de la télécharger à nouveau sur Google Play Store.

Pour un iPhone ou un iPad, vous devez :

Appuyer et maintenir l’icône de l’application.

Appuyer sur le X qui s’affichera.

Confirmer votre opération en appuyant sur Supprimer.

Pour réinstaller l’application Facebook sur votre iPhone ou iPad, téléchargez-la sur l’iTunes App Store.

Authentification à deux facteurs : de quoi parlons-nous ?

L’authentification à deux facteurs (ou double facteur) est une méthode de sécurité qui ajoute une couche de protection supplémentaire à votre compte. Elle permet de protéger le compte en exigeant une preuve supplémentaire de votre identité. Ce système s’assure que vous êtes bien la personne qui essaie de se connecter au compte ou de réaliser une transaction. Pour y arriver, le système utilise un deuxième moyen d’authentification en plus du mot de passe.

La méthode la plus courante pour l’authentification à deux facteurs est l’utilisation d’un code de sécurité. Il est envoyé par SMS ou généré par une application d’authentification à deux facteurs, comme Google Authenticator. En dehors des réseaux sociaux, cette méthode permet également de protéger les comptes bancaires en ligne et d’autres types de comptes importants.

