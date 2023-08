Les différences clés entre les Smart TV et les Android TV résident dans leurs systèmes d’exploitation et leurs écosystèmes.

Les Smart TV intègrent divers systèmes d’exploitation propriétaires, tandis que les Android TV fonctionnent avec le système Android de Google, offrant une personnalisation et une variété d’applications plus étendues. Les Android TV permettent une intégration fluide avec les services Google et une gamme plus large d’applications téléchargeables via Google Play Store.

En revanche, les Smart TV peuvent offrir des fonctionnalités spécifiques à chaque fabricant, mais peuvent être plus limitées en termes d’applications tierces. Ainsi, le choix entre les deux dépend des préférences de personnalisation, de compatibilité d’application et d’intégration aux services Google.

Différencier deux types de télés : Smart TV et Android TV

Dans le monde des téléviseurs, on entend souvent parler de Smart TV et d’Android TV. Si vous envisagez d’acheter un nouveau téléviseur, il est essentiel de comprendre ce que ces termes signifient et comment ils se distinguent l’un de l’autre. Dans cet article, nous allons détailler les principales différences entre une Smart TV et une Android TV, ainsi que leurs avantages respectifs.

Qu’est-ce qu’une Smart TV ?

Une Smart TV est un téléviseur qui offre des fonctionnalités avancées grâce à une connexion Internet. Ces téléviseurs sont équipés d’un système d’exploitation intégré qui permet d’accéder à diverses applications et services en ligne tels que YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify et bien d’autres. Les Smart TV offrent également des options de connectivité sans fil telles que le Wi-Fi et le Bluetooth pour faciliter la connexion avec d’autres appareils compatibles tels que les smartphones, les tablettes ou encore les barres de son.

Les avantages Smart TV

Accès facile aux contenus en ligne : Une Smart TV permet de profiter facilement de vos services de streaming préférés directement sur votre téléviseur, sans avoir besoin d’un appareil externe comme un lecteur multimédia ou une console de jeux vidéo.

Une Smart TV permet de profiter facilement de vos services de streaming préférés directement sur votre téléviseur, sans avoir besoin d’un appareil externe comme un lecteur multimédia ou une console de jeux vidéo. Connectivité sans fil : Grâce au Wi-Fi et au Bluetooth, une Smart TV peut se connecter rapidement et facilement avec d’autres appareils compatibles, ce qui facilite le transfert de contenus et le contrôle des différentes fonctionnalités.

Grâce au Wi-Fi et au Bluetooth, une Smart TV peut se connecter rapidement et facilement avec d’autres appareils compatibles, ce qui facilite le transfert de contenus et le contrôle des différentes fonctionnalités. Mises à jour logicielles : Les fabricants de Smart TV proposent régulièrement des mises à jour pour améliorer les performances de leurs téléviseurs et ajouter de nouvelles fonctionnalités, garantissant ainsi une expérience utilisateur toujours optimale.

Qu’est-ce qu’une Android TV ?

Une Android TV est un type spécifique de Smart TV qui utilise le système d’exploitation Android développé par Google. Il s’agit donc d’une plateforme ouverte qui offre une plus grande flexibilité et personnalisation que les autres systèmes propriétaires utilisés sur certaines Smart TV. Les Android TV donnent accès au Google Play Store, ce qui permet d’installer un grand nombre d’applications conçues spécialement pour cette plateforme.

Les avantages Android TV

Vaste choix d’applications : Le Google Play Store propose une multitude d’applications pour Android TV, allant des services de streaming aux jeux vidéo en passant par les utilitaires et les réseaux sociaux.

Le Google Play Store propose une multitude d’applications pour Android TV, allant des services de streaming aux jeux vidéo en passant par les utilitaires et les réseaux sociaux. Intégration avec Google Assistant : Les Android TV sont généralement compatibles avec l’assistant vocal de Google, ce qui permet de contrôler votre téléviseur à l’aide de commandes vocales et d’accéder rapidement à vos contenus préférés.

Les Android TV sont généralement compatibles avec l’assistant vocal de Google, ce qui permet de contrôler votre téléviseur à l’aide de commandes vocales et d’accéder rapidement à vos contenus préférés. Compatibilité Chromecast : La plupart des Android TV intègrent la fonctionnalité Chromecast, ce qui permet de diffuser facilement des contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur directement sur votre téléviseur.

Applications Android TV

Cependant, je peux vous donner des informations générales sur les applications légitimes et les marques de téléviseurs Android.

Applications pour Android TV : Il existe plusieurs applications légales pour Android TV qui vous permettent de regarder des chaînes de télévision, des films et des émissions. Certaines des applications populaires incluent :

YouTube : Vous pouvez regarder des vidéos en streaming, y compris des chaînes de télévision officielles. Netflix : Pour le streaming de films, de séries TV et de contenus originaux. Amazon Prime Video : Offre également une variété de films et de séries TV. Hulu : Propose des émissions de télévision en direct et en streaming. Disney+ : Pour les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plus encore.

Avoir toutes les chaînes TV sur Android : Pour accéder à toutes les chaînes TV, vous auriez besoin de souscrire à différents services de streaming, à des abonnements de chaînes spécifiques, ou à des services de câble/satellite.

Marques de téléviseurs Android

Marques de téléviseurs Android : Plusieurs marques de téléviseurs utilisent le système d’exploitation Android TV pour alimenter leurs téléviseurs intelligents. Certaines de ces marques sont :

Sony : Propose une large gamme de téléviseurs Android dans différentes gammes de prix. Samsung : Propose également des téléviseurs intelligents, mais utilise son propre système d’exploitation Tizen pour la plupart de ses modèles. LG : Certains modèles utilisent WebOS, mais ils ont également des téléviseurs fonctionnant sous Android TV. TCL : Offre des téléviseurs Android à des prix compétitifs. Hisense : Propose également des téléviseurs Android dans sa gamme.

Il est important de noter que les fonctionnalités et les applications spécifiques peuvent varier en fonction du modèle et de la région. Assurez-vous de vérifier les spécifications du modèle de téléviseur que vous envisagez d’acheter pour voir quelles applications et fonctionnalités sont prises en charge.

Si vous disposez d’un téléviseur non compatible Android TV et que vous souhaitez profiter des avantages de cette plateforme, il est possible d’opter pour l’achat d’une box Android TV externe. Celle-ci se connecte à votre téléviseur via un câble HDMI et offre ainsi les mêmes fonctionnalités qu’une Android TV intégrée. Il vous suffira ensuite de suivre les instructions fournies par le fabricant de la box pour configurer et installer les applications souhaitées.

Pour accéder gratuitement à un grand nombre de chaînes TV en utilisant une Android TV, vous pouvez installer des applications dédiées telles que Molotov, France.tv ou encore 6play. Ces services proposent un accès en streaming à de nombreuses chaînes gratuites et permettent également de revoir certains programmes en replay. Il est toutefois important de noter que l’accès à certaines chaînes payantes nécessite un abonnement ou un achat à la demande.

En résumé

La principale différence entre une Smart TV et une Android TV réside dans le système d’exploitation utilisé. Tandis que les Smart TV possèdent généralement un système propriétaire développé par le fabricant, les Android TV utilisent le système d’exploitation Android de Google. Les deux types de téléviseurs offrent des fonctionnalités similaires en termes de streaming et de connectivité, mais l’Android TV se distingue par sa plus grande flexibilité et son intégration avec les services Google tels que Google Assistant et Chromecast.

