Aperçu Nom Prix 1 SAMSUNG Aspi Robot SAMSUNG VR50T95735W Jetbot AI 698,00 € 2 Samsung Aspirateur Robot Jet Bot AI+ Samsung 1 499,00 € 3 pb Batterie aspirateur robot 4.5Ah 14.4V LI-ION Samsung Navibot VCA-RBT20 69,36 € 4 pb Batterie aspirateur robot 2Ah 14.4V NIMH Samsung Navibot SR8855 / VC-RA50VB / VC-RA52V 42,84 €

Avis Samsung Jetbot AI+ : un aspirateur-robot truffé de technologies

Après un long moment de silence sur le marché des aspirateurs robots, Samsung revient sur la scène en 2021 et sort le JetBot AI+.

Fruit de la rencontre entre design, innovation et performance, cet aspirateur robot haut de gamme est le plus sophistiqué de la marque à ce jour. Il a été conçu pour rendre plus simple le quotidien des utilisateurs grâce à un nettoyage puissant et intelligent.

Découvrez dans ce billet tout ce qu’il faut savoir sur cet aspirateur-robot truffé de technologies.

Samsung Gamme Aspirateur

La gamme Samsung Aspirateur est composée de trois appareils baptisés JetBot. Il s’agit en réalité de deux aspirateurs de milieu de gamme et le JetBot AI+.

Ce dernier est très plébiscité et se place dans le secteur des aspirateurs robots haut de gamme avec son armada de technologies.

Doté d’un télémètre laser avec capteur LiDAR, une caméra avec capteur 3D et une intelligence artificielle Jet AI, le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens pour créer un appareil puissant et intelligent.

Apparemment, le Samsung Jet Bot AI+ serait en mesure de détecter toutes sortes d’objets, des plus imposants aux plus petits. Découvrons ensemble ses principales caractéristiques :

Technologie de la batterie : Li-Ion;

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (ac);

Compatible Google Home: Oui ;

Compatible Amazon Alexa : Oui ;

Poids : 3,4 kg ;

Dimensions : une largeur de 350 mm et une hauteur 350 mm avec une épaisseur de 99 mm ;

Le Samsung JetBot AI+ est livré avec sa CleanStation pour vider son collecteur. Grâce à son système de filtration à cinq couches, il a la capacité de capturer 99,99 % de la micro-poussière.

Avis Samsung Jetbot AI+ aspirateur-robot

Le JetBot AI+ est sans aucun doute l’un des meilleurs appareils de sa catégorie. Cet excellent aspirateur robot bien conçu est à l’aise dans absolument toutes les situations, que ce soit pour un nettoyage quotidien ou un gros passage sur un sol très encombré. Vu sa fiche technique, on peut affirmer que cet outil s’avère un monstre de technologies qui intègre une myriade de fonctionnalités, sans limite.

Cependant, durant notre test, nous avons constaté que l’aspirateur-robot Samsung JetBot AI + bénéficie d’une autonomie trop faiblarde. De plus, il est épais et massif et son système de navigation n’est pas parfaitement au point. Beaucoup d’individus se plaignent également de son prix d’achat qu’ils jugent stratosphérique. En conclusion, malgré ses points faibles, le JetBot AI+ reste un bon investissement. Vous ne serez pas déçu de l’adopter.

Samsung Jet Bot+ Robot aspirateur, Puissance d'aspiration 5 W, 0,3 ℉, Station Propre, capteur LIDAR, contrôle Intelligent, Moteur inverseur numérique, Misty White

Meilleure Offre Samsung Jet Bot AI+ Robot aspirateur, Puissance d'aspiration 30 W, 0,2 ℉, Station Propre, détection d'objets IA, capteur 3D, capteur LIDAR, Misty White

Dreame L10 Ultra Robot Aspirateur et Serpillère avec Vidange Automatique, Auto-Nettoyage de la Serpillère, Navigation LDS, Succion 5300 Pa, Cartographie 3D, et Application de Contrôle

La connectivité et l’application de l’aspirateur-robot

En ce qui concerne la connectivité, Samsung n’a pas choisi une nouvelle technologie et conserve SmartThings. Cette dernière permet de connecter et de contrôler l’électroménager compatible du constructeur. Par ailleurs, la prise en main de JetBot AI+ est très simple. Il suffit de localiser l’aspirateur-robot via l’application, ensuite s’en approcher avec son smartphone et l’enregistrer.

C’est par le biais de cette application que se passent presque toute la programmation et l’utilisation du robot. À cet effet, vous aurez le choix entre différentes options. D’abord, vous pouvez démarrer/arrêter la machine et gérer le mode d’aspiration c’est-à-dire la trajectoire de l’aspirateur-robot.

Ensuite, il existe la fonctionnalité planification qui permet d’organiser des séances de nettoyage récurrentes, à jour et heure fixe.

Autres articles :

Par ailleurs, la puissance d’aspiration peut se régler selon trois intensités à savoir en :

mode normal ;

mode maximal ;

mode automatique (appelé « intelligent » par Samsung).

Outre ces options, SmartThings vous donne la possibilité de :

consulter le pourcentage de la charge ;

d’ordonner au robot de vider son collecteur ;

demander à la machine d’aspirer jusqu’à épuisement de sa batterie.

Il est important de rappeler que lorsque l’appareil opère dans un espace nouveau, il l’analyse et le cartographie. Après cette étape, l’utilisateur pourra choisir les zones à aspirer. La machine est en mesure d’opérer dans une pièce en particulier, autour du mobilier choisi, dans une zone ciblée ou éviter une zone prédéfinie.

Le JetBot AI+ possède également la fonctionnalité « surveillance du domicile » qui permet à l’utilisateur de voir ce qu’il se passe chez lui durant la séance de nettoyage. Mieux, grâce à un joystick virtuel, vous pouvez aussi prendre le contrôle du robot pour faire un tour de la propriété ou surveiller votre animal de compagnie.

L’aspirateur-robot est même capable de vous avertir en cas de mouvement suspect grâce à son détecteur de mouvements. Vous pouvez aussi installer l’application SmartThings Video pour enregistrer et sauvegarder les vidéos.

Système de navigation du Jetbot AI+

Le JetBot AI+ est doté d’un système de navigation de pointe à savoir : capteur LiDAR, caméras, IA et armée de deux types de capteurs. Il est aussi en mesure de cartographier précisément son environnement et opérer de manière méthodique. Toutefois, ce système de navigation manque de précision et peut selon les situations s’avérer bancal.

En réalité, après avoir cartographié un environnement, le robot est perturbé par l’absence d’une seconde carte surtout lorsqu’il est placé dans une nouvelle pièce ou à l’étage. La navigation de la machine perd en logique et le parcours devient hasardeux. Aussi, il arrive parfois à l’aspirateur robot de foncer sur un objet, d’ignorer les câbles jonchant son chemin alors qu’il devrait reconnaître les objets et éviter ceux qui sont dangereux ou fragiles.

Toutefois, l’équipement de nettoyage de la maison Samsung demeure autonome et sait retourner à sa base lorsqu’il estime le nettoyage terminé.

Kärcher Aspirateur Robot et Laveur RCV 5 , Commande par Appli, Navigation Laser LiDAR, Cartographie, Détection de Pièces & Obstacles, 5000 Pa, Autonomie : 120 MN, pour Sols Durs et Tapis

Meilleure Offre ECOVACS DEEBOT X1 e OMNI Robot Aspirateur Laveur avec Station de Nettoyage Multifonctionnelle, AIVI 3.0 évitement d'obstacles, 260min, 400m2, Cartes 3D, Assistant Vocal Yiko

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI robot aspirateur laveur avec station de nettoyage multifonctionnelle, puissance d'aspiration 5000pa, évitement d'obstacles 3D, batterie 260 min, assistant vocal Yiko

Aspiration du Jetbot AI+

Sur le sol dur, l’aspirateur-robot Samsung Jet Bot AI+ relève le défi en aspirant 100 % des résidus en 4 minutes. Par contre, sur une moquette fine, l’appareil ne récolte que 82 % et 74 % de résidus, respectivement en mode normal et en mode boost. Quant à la moquette épaisse qui représente le cauchemar des aspirateurs-robots, le JetBot AI+ ne déroge pas à la règle.

Il n’aspire que 24 % des résidus en mode boost montrant ainsi une performance d’aspiration médiocre.

Autonomie du Jetbot AI+

Nous avons constaté qu’après une charge complète, le JetBot AI+ s’essouffle au bout de 1 h 35 min en mode normal, et 1 h 10 min en mode boost. Il faut rappeler que la machine retourne à sa base lorsqu’il ne lui reste que 8 % d’énergie. L’aspirateur est beaucoup plus adapté aux environnements de taille moyenne, d’environ 85 mètres carrés.

Bruit du Jetbot AI+

En mode normal, le robot aspirateur Samsung émet un niveau sonore de 57 dB (A). Lorsqu’il est en mode puissance maximale, il émet un niveau sonore de 60 dB (A). Le JetBot AI+ ne se démarque donc pas de ses concurrents en matière du bruit.

Les points forts

Le Samsung Jetbot AI+ est un appareil qui présente plusieurs avantages à savoir :

Un système de détection très performant ;

Une station de recharge de qualité ;

Un système de vidange automatique ;

Une cartographie précise ;

Une surveillance du domicile ;

Une intelligence artificielle Intel.

Les points faibles

En dehors de ses atouts, l’appareil présente quelques inconvénients à savoir :

La hauteur de l’aspirateur-robot ;

Le petit collecteur ;

Les failles dans l’application ;

La capacité d’aspiration médiocre sur moquette.

L’avantage des aspirateurs Robots

Les aspirateurs robots présentent plusieurs avantages à savoir :

Un grand confort d’utilisation ;

Une utilisation sur tous les sols ;

Une intelligence électronique embarquée ;

Une consommation d’énergie modérée.

Quelle est la meilleure puissance d’aspiration pour un aspirateur robot ?

Exprimée en en Watts la puissance d’aspiration permet de mesurer l’efficacité et la capacité de l’aspirateur à aspirer la saleté, la poussière, les moisissures et autres polluants dans votre maison. Pour une utilisation non intensive, une puissance de 1800 watts est suffisante. Par contre, il faudra choisir un modèle avec une puissance de 2400 watts maximum pour un usage plus régulier et plus intense.

Où placer la base d’un robot aspirateur ?

Pour rendre facile le retour de votre robot aspirateur sur sa base, il est recommandé de placer cette dernière sur une surface plane et dure. Elle doit être loin de toutes sortes d’obstacles. Installez-la aussi contre un mur pour éviter de déplacer sa base.

Pourquoi avoir besoin d’un robot aspirateur ?

Les robots aspirateurs font le ménage de manière autonome. Vous n’avez plus besoin d’être présent et de passer des heures à aspirer votre intérieur. Il suffit de programmer votre appareil et il fait le reste du travail. En raison de leur forme et leur compacité, ils peuvent accéder à de nombreux recoins, comme le dessous des meubles.

Enfin, ce sont des appareils très économiques, car leur consommation d’énergie ne pèse qu’une dizaine d’euros dans la facture électrique annuelle.

Pour pouvoir bien utiliser un robot aspirateur, il faut d’abord bien le choisir. Certes, il existe plusieurs modèles sur le marché, mais il est recommandé de se tourner vers un aspirateur robot susceptible d’aspirer votre sol sans difficulté. Une fois que vous aviez fait votre achat, il faudra bien programmer l’appareil. N’oubliez pas aussi de bien l’entretenir. Un bon entretien régulier garantira un fonctionnement optimal de votre aspirateur robot.

Un aspirateur robot se déplace de manière aléatoire, après avoir évalué la taille de la pièce. Il est doté de capteurs lui permettant de changer de manière automatique de direction quand il rencontre un obstacle