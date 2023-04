Configurer un compte Gmail avec Outlook : tout ce que vous devez savoir

Tout professionnel a besoin d’organiser efficacement sa boîte Gmail, mettre fin aux emails non lus et améliorer sa productivité. En réalité, la gestion des mails peut être chronophage et stressante si l’on ne s’y prend pas bien. Les travailleurs qui souhaitent exceller dans leur activité se lancent donc dans la quête de solutions pour bien gérer leur messagerie.

Parmi les astuces efficaces pour réussir cette entreprise, figure le recours à Outlook. Configurer un compte Gmail avec Outlook est très avantageux. Toutefois, il faut avant tout connaître la bonne démarche afin de ne pas se mélanger les pinceaux.

Découvrez ici comment réussir la configuration d’un compte Gmail avec Outlook et les avantages du choix de cette solution.

Une procédure bien précise permet de configurer un compte Gmail avec Outlook. Si vous souhaitez effectuer le paramétrage et organiser votre messagerie avec ce logiciel, vous devez donc respecter toutes les étapes de cette méthodologie.

La première étape consiste à ouvrir votre logiciel Outlook, à sélectionner l’option Fichier et à cliquer sur Ajouter un compte. Vous devrez ensuite renseigner votre adresse email dans la case indiquée afin de vous connecter. Une fenêtre s’affiche automatiquement si vous réussissez cette opération.

Si ce n’est pas le cas, nul besoin de vous inquiéter. Reprenez de nouveau le processus depuis le début. *

Une fois la fenêtre affichée, choisissez l’option Suivant et entrez le mot de passe de votre compte de messagerie. Une déclaration s’affichera à l’écran. Prenez la peine de la lire et cliquez sur Autoriser puis sur Terminé.

La dernière étape pour configurer un compte Gmail avec Outlook est de redémarrer le logiciel. Vous n’avez plus qu’à choisir votre adresse email dans le volet des dossiers et à vous connecter.

Autres articles :