Google TV transforme n’importe quelle télé en smart TV : Chromecast 2023

Le téléviseur est un appareil qui a trouvé une place importante dans les maisons depuis son apparition. Des personnes de tout âge peuvent passer un nombre incroyable d’heures devant la télé, en suivant une émission par exemple, une série ou un film.

Des programmes très alléchants sont constamment diffusés à travers une multitude de chaînes.

Avec la technologie aujourd’hui, vous pouvez suivre un programme vidéo en diffusion directe, depuis votre smartphone sur votre télé. Cette dernière se transforme en une smart TV.

Chromecast et Google TV s’invitent dans vos maisons pour vous faire profiter du meilleur sur vos téléviseurs !

Google TV transforme votre télé en smart TV

Qu’est-ce qu’une Smart TV ?

Une smart TV ou encore une TV connectée est un téléviseur qui a la capacité de se connecter au réseau internet. Il peut s’agir d’une connexion Wi-Fi ou d’un port Ethernet.

Cette connexion lui permet de vous faire bénéficier de fonctionnalités très intéressantes, naturellement au-delà des capacités d’une télévision classique.

Vous pourrez par exemple utiliser des applications, jouer à des jeux vidéo, scroller sur les réseaux sociaux, consulter votre boîte mail, etc.

La smart TV a considérablement repoussé les limites de la télévision telle qu’on la connaissait jadis.

Il faut aussi noter qu’il est possible de transformer un téléviseur classique en smart TV. Cela est possible de diverses façons, et moins onéreux que d’acquérir une smart TV.

Vous pouvez vous servir d’une clé HDMI, d’un boîtier comme l’IPTV Box Android, ou même d’une console de jeux. Amazon Fire TV Stick est également une solution, et bien sûr Google Chromecast.

Qu’est-ce que Chromecast 2023 ?

Il est possible aujourd’hui, et d’ailleurs très simple de diffuser du contenu vidéo depuis votre smartphone ou tablette sur votre télévision. Cela est possible grâce à Chromecast.

Il permet ainsi à l’aide d’une clé HDMI à brancher sur le téléviseur de transformer ce dernier en smart TV pour suivre des films, jouer à des jeux vidéo et autres. L’installation nécessite l’utilisation de l’application Google Home. Vous aurez naturellement besoin d’une bonne connexion internet pour bien profiter de votre expérience.

Nouveautés de Chromecast 2023

Chromecast a subi plusieurs évolutions depuis son apparition en 2013 (2014 en Europe). Les versions les plus récentes sont la Google Chromecast de troisième génération et la Google Chromecast Ultra. Ce sont deux versions très intéressantes avec leurs particularités.

Avec une ultra haute définition et 512 Mb de mémoire RAM, Chromecast 3 est une version qui peut parfaitement combler vos attentes. Il est d’ailleurs très abordable, soit au prix de 40 €. Chromecast Ultra met plus l’accent sur la qualité de l’image.

Elle permet d’obtenir la technologie 4 K HDR avec Google Home et port Ethernet intégrés. Cette version est plus chère, presque le double du prix du Chromecast 3, soit près de 80 €.

Avantages de Chromecast 2023

Opter pour l’utilisation de Chromecast vous fait bénéficier d’une excellente qualité de l’image avec les nouvelles versions de Chromecast.

Si vous aimez regarder des vidéos sur YouTube sur votre téléphone, vous serez parfois obligé de les interrompre pour pouvoir continuer d’utiliser d’autres applications ou fonctionnalités du téléphone.

Avec Chromecast, dès que la diffusion est lancée, vous pouvez continuer d’utiliser votre smartphone tout en regardant directement sur votre téléviseur votre vidéo YouTube.

Il faut aussi noter que Chromecast fonctionne avec diverses applications comme MyCanal ou Netflix. C’est tout comme si vous installiez un écran géant à la maison pour regarder toutes sortes de contenus, seul, avec des amis ou en famille, pour passer des moments chaleureux et intenses !

Inconvénients de Chromecast

Avec Chromecast, votre smartphone ou tablette se comporte en fait comme une télécommande. Aucune interface n’existe sur votre téléviseur pour la diffusion de votre contenu.

Avec Google TV qui offre aujourd’hui une réelle interface et une télécommande pour naviguer à travers les différentes options, vous pourrez bénéficier d’une expérience plus agréable et décontractée devant votre téléviseur.

Les terminologies utilisées peuvent également amener à confusion. Il n’est pas toujours très simple de faire la différence entre Chromecast et Google TV, les fonctionnalités étant rapprochées.

Chromecast sans Wi-Fi : est-ce possible ?

Vous avez effectivement besoin d’un Wi-Fi pour pouvoir utiliser Chromecast. Mais il demeure possible de contourner cela, si votre Wi-Fi ne marche pas, ou simplement si vous essayez d’utiliser Chromecast en dehors de votre domicile.

Vous pouvez essayer par exemple de faire un partage de connexion depuis votre smartphone pour pouvoir utiliser Chromecast. C’est une fonctionnalité très simple à activer. Il suffit de rechercher le point d’accès mobile dans vos paramètres et de l’activer.

Si vous vous retrouvez en dehors de votre domicile et que vous désirez utiliser votre Chromecast, vous pouvez simplement configurer votre point d’accès mobile avec le nom et le mot de passe de votre box domestique.

Quelles sont les applications possibles avec Chromecast ?

Il est important de savoir que Chromecast fonctionne avec de nombreuses applications que vous utilisez régulièrement, que ce soit pour regarder du contenu vidéo, ou écouter de la musique ou des podcasts. Vous pourrez également profiter de vos programmes sportifs en utilisant Chromecast.

Parmi les applications compatibles Google Chromcast, on peut citer par exemple :

YouTube ;

MyCanal ;

Netflix ;

France TV ;

Prime vidéo ;

Disney+ ;

Molotov TV ;

Salto ;

NBA App ;

BeIN SPORTS Connect ;

RMC Sports ;

Spotify ;

Deezer.

Une multitude d’applications proposant des programmes divers sont donc compatibles avec Chromecast. Les plus jeunes comme les plus âgés trouveront certainement leur compte.

La simplicité d’utilisation, la qualité de l’image, les prix abordables et la multitude de programmes disponibles grâce aux applications compatibles font de Chromecast une option très intéressante en 2023 pour faire de votre téléviseur une spéciale smart TV !

