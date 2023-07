Le monde des Box TV Android 2023 : Comment ça fonctionne et pourquoi en acheter une

Banggood Télécommande universelle sans fil T9C 2.4G Air Mouse pour Android-TV Box PC télécommande avec récepteur USB

Android 12 TV Box 4GB RAM 64GB ROM S905W2 Chipset Smart Set Top Box Builtin 2.4G/5G WiFi Bluetooth 4.2, Support de Lecteur multimédia vidéos 4K 3D UHD, avec Mini Clavier sans Fil

Banggood 2.4G + Bluetooth Double Mode 8 couleurs Rétroéclairage Anglais Air Mouse Touchpad pour Android TV Box PC M9 Mini clavier

Les Box TV Android se sont imposées comme des éléments incontournables dans nos foyers pour profiter pleinement du potentiel de notre téléviseur.

Mais face à la diversité de ces produits, il est normal de se poser des questions quant à leur fonctionnement, leurs avantages et les meilleures options sur le marché. Cet article vous apporte toutes les réponses dont vous avez besoin.

Une box TV Android est un appareil qui se connecte à votre téléviseur via un port HDMI et transforme ce dernier en une véritable smart TV. Grâce à cette box, vous pouvez accéder aux applications et jeux disponibles sur Google Play Store, ainsi qu’à différents services de streaming tels que Netflix ou YouTube.

Pour utiliser une box TV Android, il suffit généralement de suivre les étapes suivantes :

1. Connectez la box à votre téléviseur via un câble HDMI.

2. Branchez l’alimentation électrique de la box.

3. Raccordez la box à Internet en utilisant un câble Ethernet ou le Wi-Fi.

4. Allumez votre téléviseur et sélectionnez l’entrée HDMI correspondant à la box.

5. Suivez les instructions affichées à l’écran pour configurer la box et associer un compte Google.

6. Une fois la configuration terminée, naviguez dans les menus et accédez à vos applications préférées.

Il est important de noter que certaines box TV Android peuvent nécessiter des mises à jour logicielles régulières pour garantir un bon fonctionnement et profiter des dernières fonctionnalités.

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) | Appareil de streaming HD 44,99 €

Fire TV Stick 4K Max | Appareil de streaming Wi-Fi 6, télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) 74,99 €

Nokia Streaming Box - Android TV Smart Box (Ultra HD 4K, HDR, Chromecast, Assistant Vocal Google, Netflix, Disney +, Prime Vidéo, Google Play Store, WiFi, HDMI, LAN, Bluetooth, H.264, HEVC H.265) 69,90 €

Pourquoi acheter une Box Android TV ?

Les box Android TV présentent plusieurs avantages qui les rendent particulièrement intéressantes pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience télévisuelle :

– Transformez votre téléviseur en un véritable smart TV : Les box TV Android vous permettent d’accéder à un grand nombre d’applications et de services de streaming, même si votre téléviseur n’est pas connecté à Internet.

– Mettez à niveau les performances de votre téléviseur : Les box TV Android sont généralement équipées de processeurs puissants et de mémoires vives importantes, ce qui améliore la fluidité et la rapidité de navigation dans les menus et applications.

– Accédez à Google Assistant : Certaines box TV Android intègrent l’assistant personnel de Google, ce qui vous permet de contrôler votre téléviseur à l’aide de commandes vocales.

– Profitez du gaming : Grâce à un large choix de jeux disponibles sur le Google Play Store, vous pouvez jouer directement sur votre téléviseur. Certains modèles de box offrent également la possibilité de streamer des jeux depuis votre PC.

NVIDIA SHIELD Android TV Pro Lecteur Multimédia et de Streaming NVIDIA SHIELD Android TV Pro ; Films 4K HDR, Sports en Direct, Dolby Vision-Atmos, Upscaling Amélioré par l'IA, Jeux dans le Cloud GeForce NOW 219,00 €

NVIDIA Shield TV NVIDIA Shield TV - Appareil de streaming multimédia 4K HDR - Télécommande et manette 229,99 €

Apollo Trotinette Adulte Genesis Pro - Trottinette de Cascade Pro Robuste avec Roulements à Billes ABEC 9, Trottinette de Saut, Trottinette de Démonstration, Trotinette Freestyle 199,99 €

Quelles sont les meilleures Box Android ?

Voici notre sélection des meilleures box Android TV actuellement disponibles sur le marché :

Nvidia Shield TV Pro : Cette box haut de gamme propose des performances exceptionnelles, une excellente compatibilité avec de nombreux formats vidéo et audio, ainsi qu’un accès au service de cloud gaming GeForce Now.

Cette box haut de gamme propose des performances exceptionnelles, une excellente compatibilité avec de nombreux formats vidéo et audio, ainsi qu’un accès au service de cloud gaming GeForce Now. Chromecast avec Google TV : Ce dongle HDMI offre une interface intuitive et fluide, ainsi qu’une télécommande avec un bouton dédié à Google Assistant. Il est également compatible avec la plupart des services de streaming populaires.

Ce dongle HDMI offre une interface intuitive et fluide, ainsi qu’une télécommande avec un bouton dédié à Google Assistant. Il est également compatible avec la plupart des services de streaming populaires. Xiaomi Mi TV Box S : Cette box Android abordable propose une interface simple et efficace, ainsi qu’une compatibilité 4K HDR pour profiter au mieux des contenus en haute définition.

Pourquoi choisir une Box Android plutôt qu’un autre système ?

Opter pour une box TV Android présente plusieurs avantages par rapport aux autres systèmes disponibles sur le marché :

– Compatibilité avec un grand nombre d’applications : Les box TV Android offrent l’accès à un vaste catalogue d’applications et de jeux disponibles sur le Google Play Store.

– Mises à jour régulières : Grâce au soutien de Google, les box TV Android bénéficient de mises à jour fréquentes du système d’exploitation, garantissant un fonctionnement optimal et l’accès aux dernières nouveautés.

– Personnalisation : L’interface des box TV Android peut être facilement personnalisée selon vos préférences, grâce à des launchers ou des applications dédiées.

En conclusion, les box TV Android sont une solution idéale pour transformer votre téléviseur en un véritable smart TV et profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par les applications et services de streaming. N’hésitez donc pas à investir dans l’une des meilleures box TV Android du marché pour améliorer votre expérience télévisuelle.

Sources