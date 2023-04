Vélo gravel c’est quoi : différence entre un VTC et un vélo gravel

Inconvénients vélo gravel

En dépit du fait qu’il soit léger, le vélo gravel est relativement lent. En course sur une chaussée par exemple, vous irez probablement plus vite avec un VTC. En fait, cette situation s’explique par la largeur importante des pneus qui adhèrent plus fortement au sol.

D’autre part, le vélo gravel est moins accessible en matière de prix. En effet, vous aurez à débourser plus pour vous procurer un gravel bike que pour acheter un VTC. C’est un point très important que vous devez prendre en compte, surtout si vous êtes amateur de roadbike.

Qu’est-ce que le sport gravel ?

Le sport gravel est un sport cycliste qui se fait uniquement avec un gravel bike. Il provient des États-Unis, où se déroule notamment la plus grande compétition au monde. Cette activité se pratique au même titre que le BMX, le VTT ou même le très connu cyclo-cross.

Le sport gravel est une course qui se déroule sur une durée bien précise. Vous pouvez participer en solo ou en équipe contre d’autres concurrents. Les règles peuvent varier d’une compétition à une autre, mais sans grande différence dans la plupart des cas. Par ailleurs, vous pouvez être amené à courir sur différents types de chemins. Il peut s’agir de sentiers, de pistes rocheuses ou encore de chemins bitumés.

Qu’est-ce qu’une sortie gravel ?

Une sortie gravel est une course gravel, à la seule différence que celle-ci ne présente pas d’intention compétitive. En effet, il s’agit plus d’une promenade, d’une promenade ludique ou encore d’une exploration. Vous pourrez la pratiquer par exemple à vos heures perdues ou en vacances. Le but de la sortie gravel est de vous faire explorer la nature et de vous faire découvrir des endroits insolites.

Ce type de sortie se fait généralement en groupe, étant donné qu’il s’agit souvent de promenades pouvant durer de longues heures. Par ailleurs, vous pouvez la pratiquer avec vos proches, des amis ou des connaissances. Toutefois, si vous êtes plutôt solitaire ou amoureux des aventures en solo, vous pouvez y aller seul. Vous devez cependant disposer d’un gravel bike en bon état.

Quel est le vélo le plus polyvalent ?

Si vous devez choisir entre un VTC et un gravel bike en ce qui concerne la polyvalence, la seconde serait la plus adéquate. Bien que ce dernier soit moins rapide, il s’adapte à tous les terrains. Il vous accordera également un confort incroyable pendant la conduite.

Le VTC quant à lui, ne vous servira que pour vos petites balades citadines. Sa configuration en dit long d’ailleurs, étant donné qu’elle se rapproche plus de celle du vélo de ville. Il est aussi très peu résistant et ne peut malheureusement arborer des sentiers rudes.

Quel est le prix d’un vélo gravel ?

Comme annoncé précédemment, le vélo de gravel peut s’avérer très coûteux à l’achat. Toutefois, son prix n’est pas statique et peut varier selon plusieurs facteurs. Par exemple, si vous désirez acheter une bicyclette neuve, vous dépenserez normalement plus que pour un modèle d’occasion. C’est pareil si vous désirez vous procurer en plus les accessoires ou équipements de protection.

D’autres facteurs comme la marque ou la matière de fabrication peuvent influer sur le prix de cet engin. Néanmoins, pour un vélo en bon état, vous pouvez compter entre 1 000 et 1 800 €. Si vous voulez une bicyclette neuve avec tous les accessoires, vous devrez prévoir encore plus. Il vous faudra environ 2 200 ou 3 500 € en moyenne.

Qui pratique le gravel ?

En général, tout cycliste peut pratiquer le gravel. Il vous suffira d’avoir un bon équilibre et une parfaite maîtrise du guidon. Vous devez également vous équiper des accessoires de sécurité nécessaires pour la conduite des vélos de type gravel.

Pour transformer votre VTT en gravel, vous devez d’abord modifier la position des pneus. Ensuite, vous devez en choisir de plus grands et de plus résistants. Pour y arriver, il vous faudra initialement récupérer un peu de hauteur en inversant la potence du VTT. Si elle est à plongeur, vous devez carrément la remonter.

Quant au guidon, vous devez complètement le réadapter. Pour cela, vous devez l’équiper d’un cintre gravel. Assurez-vous au passage de refaire la transmission et d’installer les leviers compatibles à ce cintre. Votre pédalier ainsi que le système de freinage devront également subir quelques modifications pour mieux satisfaire aux exigences d’un gravel bike.

Quel gravel pour faire de la route ?

Il existe plusieurs types de gravel bike. Certains sont plus adaptés à la route que d’autres. Néanmoins, vous devez tenir compte de plusieurs paramètres dans vos choix. Il s’agit entre autres de la taille de l’engin, sa vitesse, sa marque, etc. Si vous envisagez de faire de longues distances, vous pourrez par exemple, opter pour un vélo à assistance électrique.

D’autre part, un gravel bike avec une bonne fibre carbone et des composantes en aluminium ferait également l’affaire. Le plus important est que vous soyez à votre aise durant tout votre trajet, quels que soient les sentiers que vous empruntez. Assurez-vous également d’être toujours bien équipé.

Le vélo gravel et le VTC sont deux vélos très pratiques et dotés chacun, de nombreuses caractéristiques. Le seul point qui marque la différence entre ces deux engins est la polyvalence de l’un par rapport à l’autre.