Meilleures alternatives à Zone Téléchargement pour télécharger des films

L’essor de la technologie a grandement favorisé l’éclosion de nombreux sites de téléchargement.

Ces derniers permettent aux internautes d’avoir gratuitement les films, séries et leurs animés préférés sans se tracasser. Zone téléchargement figure essentiellement parmi les sites de téléchargement les plus populaires.

Listes des différents sites de téléchargement de film, musique etc

Toutefois, il en existe d’autres, idéals pour un téléchargement direct et gratuit. Vous souhaitez en apprendre davantage sur les meilleurs sites alternatifs à zone de téléchargement? En voici six !

Alternatives avec Darkino : Meilleure alternative à Zone Téléchargement

Parmi les nombreux sites de téléchargement alternatifs à Zone téléchargement, Darkino occupe une place de premier rang.

Cette plateforme est connue pour son interface souple et riche en contenus. Vous y trouverez un large éventail de films et séries, des logiciels et jeux.

La plateforme est également conçue pour les adeptes de musique et animés de tout genre. Les fichiers y sont classés par catégorie pour une navigation plus agréable.

En plus de télécharger vos films préférés, vous pourrez les visualiser en streaming gratuit. Darkino concilie téléchargement gratuit et streaming pour le plus grand bonheur des internautes !

Alternative avec Extreme Download : Une place de choix

Le site Extreme Download attire de nombreux utilisateurs pour son aspect pratique. C’est une plateforme de téléchargement direct qui propose également du streaming.

Son succès est en partie lié aux problèmes rencontrés par le site Zone Téléchargement avec les ayants droit en 2016.

En effet, la plateforme est actualisée régulièrement avec des contenus récents, composés des derniers séries, films, mangas, logiciels et morceaux. On y retrouve plusieurs filtres de recherche permettant d’y voir plus clair et de dénicher rapidement son coup de cœur.

Alternative avec Wawacity : le survivant

Wawacity est l’un des tout premiers sites de téléchargement direct, mais cela ne l’a guère empêché de gravir aisément les échelons, à mesure que le temps passe. Ce site est un choix idéal, que ce soit pour visualiser une série, un film en streaming ou simplement pour les télécharger.

Wawacity propose un catalogue varié composé de films en qualité Blu-Ray ou Ultra HD 4 K. La qualité de l’interface est l’autre point fort du site. Les séries proposées sont disponibles en VF ou VOSTFR. Vous pourrez y découvrir les dernières séries tendance, à l’instar de See, Sex Education, etc.

Alternative avec Free-Telecharger : Petit nouveau

Free-Telecharger est l’une des plateformes les moins en vogue. Néanmoins, la qualité des contenus qui s’y trouvent ne cesse d’attirer l’attention des internautes. Ce site de téléchargement direct propose une interface assimilable à celle de Zone Téléchargement.

Que vous ayez besoin de vous divertir avec un film, une série ou un animé, Free-Telecharger pourrait vous être utile. Cependant, il faut noter que la plateforme ne propose que du téléchargement direct. Et par conséquent, le contenu en streaming n’y est pas disponible !

Alternatives Zone Téléchargement avec LibertyVF, un site qui s’essouffle ?

Autrefois appelée Liberty Land, la plateforme LibertyVF offre aux internautes la possibilité de télécharger des films, des ebooks et divers jeux. Il est possible d’y regarder des séries en streaming.

Toutefois, la plateforme connaît depuis peu quelques lacunes qui suscitent des interrogations chez les utilisateurs. La mise à jour est quasi-inexistante. On y retrouve des liens morts avec des films et des séries de piètre qualité. Ce constat peut être lié à un manque de temps ou l’envie des administrateurs d’abandonner le projet.

Alternatives Zone Téléchargement avec eMule-Island : Le dinosaure

Cette plateforme a également sa place parmi les géants du téléchargement direct. eMule-Island est un excellent recours pour s’offrir des films, des séries en streaming et en téléchargement, sans payer des frais en contrepartie.

Il dispose d’une interface similaire au géant du streaming Netflix et propose aux internautes un large panel de contenus multimédias.

Vous n’aurez qu’à effectuer un simple clic pour accéder au contenu de votre choix. Pour avoir plus d’aisance dans vos recherches, vous pouvez tout de même effectuer un tri par catégorie, par nouveauté, ou encore un tri par les contenus les mieux notés.

En bref, on retrouve en ligne de nombreuses plateformes de téléchargement/streaming, alternatives à Zone téléchargement, bien que certaines soient considérées comme illégales et réprimandées par la loi.