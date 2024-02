filtres sur Snapchat pour des snaps encore plus funs | Comment maitriser les filtres

Les filtres Snapchat sont devenus incontournables pour agrémenter nos snaps et partager des moments toujours plus amusants avec notre entourage. Mais comment faire pour les utiliser au mieux et profiter de toutes leurs fonctionnalités ? Voici un guide pratique pour donner à vos snaps une touche unique et originale.

Ce que vous devez retenir pour réussir un filtre Snapchat :

Pour utiliser les filtres Snapchat, commencez par les activer dans les paramètres de l’application.

Les filtres de couleur et d’image vous permettent de personnaliser vos photos et vidéos en modifiant la colorimétrie ou en ajoutant des éléments graphiques.

Les filtres géolocalisés affichent des éléments spécifiques à votre localisation.

Les Lenses sont des effets de réalité augmentée qui modifient votre apparence en temps réel. Vous pouvez les activer en faisant un appui long sur votre visage dans l’appareil photo de Snapchat

Première étape : activer les filtres

Avant de pouvoir profiter des différents filtres proposés par Snapchat, il est nécessaire d’activer cette fonctionnalité dans l’application. Pour ce faire, suivez ces quelques étapes simples :

Ouvrez Snapchat sur votre smartphone ou tablette ; Balayez vers la gauche pour accéder à l’écran de profil ; Cliquez sur l’icône représentant une engrenage située en haut à droite pour entrer dans les réglages ; Dans la section « Qui peut… », appuyez sur « Gérer » puis activez l’option « Filtres ».

Voilà, vous avez désormais accès aux fameux filtres Snapchat !

Utiliser les filtres de couleur et d’image

Une fois que vous avez activé les filtres, commencez par explorer les différentes possibilités qu’ils offrent. Nous allons d’abord nous intéresser aux filtres de couleur et d’image, particulièrement utiles pour transformer vos photos et les rendre plus esthétiques.

Appliquer un filtre de couleur

Ces filtres vous permettent de donner à vos snaps une ambiance particulière, en modifiant la colorimétrie générale. Voici comment les appliquer :

Prenez une photo ou une vidéo dans Snapchat ; Balayez vers la gauche ou la droite pour découvrir les différents filtres de couleur disponibles ; Lorsque vous trouvez celui qui vous convient, relâchez votre doigt ; Ajoutez du texte, des stickers ou des dessins selon vos envies, puis envoyez votre snap à vos amis ou ajoutez-le à votre story.

N’oubliez pas que vous pouvez également combiner plusieurs filtres de couleur pour créer des effets encore plus intéressants ! Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur l’écran avec un second doigt tout en continuant à balayer.

Utiliser les filtres d’image

Les filtres d’image sont des effets visuels spécifiques qui viennent s’appliquer directement sur le contenu de votre snap. Ils peuvent par exemple transformer la réalité en dessin animé, ajouter des éléments graphiques (cœurs, étoiles…) ou encore jouer sur la perspective.

Pour utiliser un filtre d’image, procédez comme suit :

Prenez une photo ou une vidéo dans Snapchat ; Ouvrez les filtres en appuyant longuement sur l’écran ; Faites défiler les filtres disponibles vers la gauche ou la droite, et sélectionnez celui de votre choix en relâchant votre doigt ; Ajoutez du texte, des stickers ou des dessins selon vos envies, puis partagez votre snap avec vos amis ou ajoutez-le à votre story

Se servir des filtres géolocalisés

Les filtres géolocalisés sont une autre catégorie de filtres Snapchat très prisée. Ils permettent d’afficher un élément graphique spécifique à votre localisation (ville, pays, événement…), idéal pour donner un cachet unique à vos snaps de voyage ou de sortie dans certains lieux particuliers.

Pour utiliser un filtre géolocalisé :

Assurez-vous que la fonctionnalité de localisation est activée sur votre téléphone (dans les réglages) ; Prenez une photo ou une vidéo dans Snapchat ; Balayez vers la gauche ou la droite pour découvrir les différents filtres géolocalisés disponibles ; Lorsque vous trouvez celui qui correspond à votre localisation, appliquez-le en relâchant votre doigt ; Ajoutez du texte, des stickers ou des dessins si vous le souhaitez, et envoyez votre snap à vos amis ou publiez-le dans votre story.

Tout savoir sur les filtres de réalité augmentée avec les Lenses

En plus des filtres traditionnels, Snapchat propose aussi un grand choix de Lenses, des effets de réalité augmentée très élaborés qui modifient votre apparence en temps réel. Voici comment les utiliser pour épater vos amis :

Ouvrez l’appareil photo dans Snapchat ; Faites un appui long sur votre visage ou celui d’un ami (si vous voulez utiliser une Lens à deux) jusqu’à ce que la grille de reconnaissance faciale apparaisse ; Sélectionnez la Lens de votre choix dans le carrousel situé en bas de l’écran ; Suivez les instructions à l’écran pour activer la Lens (par exemple, ouvrir la bouche, lever les sourcils ou toucher l’écran) ; Prenez une photo ou une vidéo avec la Lens activée ; Appliquez d’éventuels filtres supplémentaires, ajoutez du texte, des stickers ou des dessins, et partagez votre snap comme à votre habitude.

Avec ces quelques astuces, vous avez désormais toutes les clés en main pour donner vie à vos snaps grâce aux filtres Snapchat ! Amusez-vous et laissez libre cours à votre imagination pour créer des snaps toujours plus créatifs et originaux.