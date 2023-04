Comment instagram peut utiliser mes informations personnelles ?

Alarme personnelle de sécurité 120 dB

Instagram est un canal prisé pour acquérir une bonne visibilité rapidement. C’est l’un des réseaux sociaux les plus en vogue, permettant de développer sa notoriété en toute aisance. Il est d’ailleurs considéré comme le réseau le plus utilisé, derrière Facebook.

En outre, l’application embarque des outils d’analyses pertinents et utiles pour les web entrepreneurs.

Certains utilisateurs se questionnent davantage sur son fonctionnement, notamment sa façon d’utiliser les informations à titre personnel. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet !

L’utilisation des informations géographiques pour les produits

Au fil des ans, instagram a développé une politique d’utilisation de données commodes. En effet, l’application utilise vos informations géographiques telles que : votre lieu de résidence, votre position actuelle, les lieux que vous fréquentez le plus, les établissements non loin, pour améliorer ses produits, en l’occurrence les publicités.

Cette collecte lui permet aujourd’hui de vous fournir une meilleure expérience. Il faut noter que les renseignements ne sont accessibles que lorsqu’on autorise le recueillement. Généralement, ils proviennent de la localisation précise des appareils, des données liées à votre utilisation des produits instagram et des adresses IP.

L’utilisation des informations concernant les centres d’intérêt, les actions et connexions

instagram utilise également vos données personnelles à sa disposition concernant vos centres d’intérêt, vos actions et vos connexions. Le but est de déterminer la meilleure façon de personnaliser les publicités, les offres et autres contenus sponsorisés qui vous sont destinés.

En consultant les paramètres, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l’application choisit et personnalise ses publicités, tout comme les alternatives qui se présentent à vous concernant la sélection des données qu’elle utilise.

L’amélioration de la sécurité et la protection de l’intégrité

Sur instagram, les informations personnelles sont utilisées pour évaluer les comptes et les activités afin de limiter les comportements déshonorants. Ces informations sont utiles dans la détection et la prévention de contenu indésirable, les expériences décevantes, la conservation de l’intégrité, la sécurité des produits Instagram.

L’application peut utiliser par exemple les données disponibles pour analyser des activités qui éveillent les soupçons, s’assurer du respect des conditions, des règlements ou encore répondre à une préoccupation de manière optimisée. N’hésitez pas à vous rendre sur les pages d’aide concernant les conseils de sécurité relatifs à Intagram pour plus de détails.

L’exploitation des informations pour fournir des analyses et autres services professionnels

Grâce à vos données, instagram fournit des mesures, des analyses et différents autres services professionnels. Les informations exploitées à cet effet, concernent majoritairement votre activité, les plateformes sur lesquelles vous vous rendez le plus souvent et les publicités qui retiennent votre attention. Ces données servent de guide aux annonceurs et autres partenaires puisqu’elles leur permettent d’appréhender l’efficacité, l’expansion de leurs services et de leur publicité. Ils parviennent ainsi à mieux cerner l’engouement autour de leurs offres, les types de personnes qui s’y intéressent en masse.

En fin de compte, instagram utilise vos informations personnelles pour communiquer avec vous ! Cette communication s’articule autour de ses produits, les conditions y afférents, et les différentes autres offres commerciales. Vos informations sont également utilisées pour vous répondre, lorsque vous avez besoin d’assistance !

