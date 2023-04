Comment supprimer plusieurs amis sur Snapchat ?

Snapchat est l’une des applications mobiles les plus populaires au monde. Elle permet non seulement de partager des photos et vidéos entre amis, mais aussi de discuter. L’application est accessible sur les plateformes mobiles iOS et Android et se démarque par son côté pratique.

En outre, son utilisation peut devenir ennuyeuse quand on reçoit quotidiennement des snaps et messages non désirés. Cette situation survient généralement, lorsqu’on ajoute trop d’amis par erreur. Gros plan sur comment les supprimer !

Il est jusqu’à présent impossible de supprimer en masse des amis sur Snapchat d’un seul coup. Néanmoins, il est possible de le faire un par un ou carrément de procéder à un blocage pour une disparition totale de la liste des amis. La première étape de la suppression consiste à se connecter à son compte Snapchat. Sélectionnez ensuite votre profil et cliquez sur Mes amis. Faites un appui long sur le nom de l’ami à supprimer, puis cliquez sur Plus. Il ne vous reste plus qu’à valider la suppression en sélectionnant Supprimer cet ami. Vous devez répéter le même processus pour chacun des amis à supprimer.

Snapchat offre la possibilité aux utilisateurs de retirer quelqu’un de la liste des meilleurs amis, sans le supprimer. Cela revient tout simplement à les cacher en changeant l’emoji associé. Pour commencer, vous devez ouvrir votre profil en appuyant sur votre icône Bitmoji dans le coin supérieur gauche, puis en cliquant sur l’icône de rouage en haut à droite pour ouvrir les « Paramètres ». Vers le bas, vous verrez l’option « Personnaliser les emojis ». Cette partie vous indique les émojis étiquetant vos amis tels que « Bestie », « ami proche », « Bon ami », etc. Cliquez sur l’émoji que vous désirez retirer, puis sélectionnez-en un autre en substitution.

Il peut arriver que vous ayez aussi envie de faire le ménage sur votre compte Facebook. Pour y parvenir en un temps record, vous pouvez faire usage de l’extension Facebook Friends Exterminator. Cette dernière permet de supprimer plusieurs amis d’un coup.

La première étape consiste à installer l’extension. Il faudra ensuite se rendre sur la page d’accueil de Facebook et appuyer sur le bouton de Facebook Friends Exterminator à droite de la barre de recherche de Google Chrome.

Cliquez maintenant sur « Ok » et vous serez redirigé vers votre page d’amis. Grâce à l’extension, vous y trouverez une case à cocher devant chaque ami et un bouton « Delete Selected Friends ». Vous pourrez ainsi procéder à la suppression de tous les amis Facebook que vous aurez sélectionnés.

Quand on bloque sur SNAP, la personne le voit ?

Lorsque vous bloquez un ami sur Snapchat, celle-ci ne recevra pas une notification lui indiquant que vous l’avez bloqué. Vous ne verrez plus ses stories Snapchat et il sera impossible d’envoyer des messages instantanés et d’en recevoir. La personne bloquée ne pourra pas non plus rechercher votre profil.

Quelle est la différence entre bloquer et supprimer sur SNAP ?

La fonctionnalité Snapchat Block permet de supprimer une personne une bonne fois pour toutes. L’utilisateur bloqué ne sera plus en mesure de vous retrouver, de visiter votre profil et de vous contacter via l’application. Pour ce qui concerne la suppression d’un ami, cela affecte directement la liste d’amis sur Snapchat. Le contact n’apparaît plus sur votre compte, mais vous avez la possibilité d’effectuer un rajout ou de rechercher le contact à nouveau.

Quand on supprime un ami sur Snapchat, est-ce qu’il le voit ?

Quand on supprime un ami sur Snap, il est possible que ce dernier s’en aperçoive. Le dernier message envoyé par l’utilisateur supprimé est marqué « En attente », accompagné d’une flèche. Cette flèche se trouve en rouge tout d’abord. Ensuite, elle devient grise, lorsqu’on rafraîchit la page. Cela indique que l’utilisateur a bel et bien été supprimé des contacts !