Supprimer le bot My AI sur Snapchat sans être abonné à Snapchat + : Astuces et Avantages de l’Abonnement

Le célèbre réseau social Snapchat ne cesse d’évoluer, avec des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités qui font le bonheur de ses utilisateurs.

Parmi ces nouveautés, on trouve notamment le bot My AI, une intelligence artificielle intégrée à Snapchat permettant de personnaliser votre expérience utilisateur et de simplifier certaines actions. Cependant, certains utilisateurs pourraient souhaiter se débarrasser de ce bot sans passer par un abonnement à Snapchat +.

Dans cet article, nous vous présentons une astuce pour supprimer le bot My AI sans être abonné à Snapchat +, ainsi que les avantages liés à l’abonnement et les raisons pouvant motiver cette volonté de désactivation.

Qu’est-ce que le bot My AI sur Snapchat ?

Le bot My AI est une intelligence artificielle développée par Snapchat pour offrir une expérience plus personnalisée aux utilisateurs de l’application. Grâce à ce bot, il est possible de recevoir des recommandations de contenu en fonction de vos centres d’intérêt, de gérer plus facilement vos amis et vos conversations, ou encore d’accéder rapidement à des informations et des outils utiles.

Le bot My AI apprend continuellement de vos interactions avec l’application pour mieux répondre à vos besoins et vous proposer du contenu qui vous correspond.

Les avantages bot My AI de Snapchat :

Personnalisation de l’expérience utilisateur

Recommandations de contenu pertinent

Gestion simplifiée des amis et des conversations

Accès rapide à des informations et outils utiles

Pourquoi vouloir supprimer le bot My AI sur Snapchat ?

Bien que le bot My AI offre de nombreux avantages, certains utilisateurs pourraient souhaiter se passer de cette fonctionnalité pour diverses raisons. Parmi les motivations possibles, on peut citer :

Le respect de la vie privée : certaines personnes peuvent être réticentes à l’idée d’être constamment surveillées par une intelligence artificielle et préfèrent garder le contrôle sur leurs données personnelles.

certaines personnes peuvent être réticentes à l’idée d’être constamment surveillées par une intelligence artificielle et préfèrent garder le contrôle sur leurs données personnelles. L’envie de revenir à une expérience plus “classique” : d’autres utilisateurs, nostalgiques de Snapchat dans sa version initiale, peuvent préférer retrouver une navigation sans assistance.

d’autres utilisateurs, nostalgiques de Snapchat dans sa version initiale, peuvent préférer retrouver une navigation sans assistance. Des erreurs ou des bugs : il est possible que le bot My AI rencontre quelques dysfonctionnements, amenant les utilisateurs à vouloir s’en débarrasser temporairement ou définitivement.

Astuce pour supprimer le bot My AI sans être abonné à Snapchat +

Même si l’abonnement à Snapchat + permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, y compris la suppression du bot My AI, il n’est pas nécessaire de payer pour se débarrasser de cette intelligence artificielle. Voici comment procéder :

Ouvrez Snapchat et accédez à votre profil en cliquant sur l’icône en haut à gauche de l’écran. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage pour accéder aux paramètres de l’application. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section “Qui peut…” et sélectionnez “Personnalisation du contenu”. Dans cette rubrique, vous trouverez une option “Bot My AI” : il suffit de désactiver le bouton pour supprimer l’intelligence artificielle de votre compte Snapchat.

Cette manipulation simple et rapide permet de se défaire du bot My AI sans avoir besoin de s’abonner à Snapchat +.

Avantages Abonnement Snapchat +

Pour ceux qui envisagent de s’abonner à Snapchat +, voici les principaux avantages offerts par cette formule payante :

Accès à des filtres et des effets exclusifs

Suppression des publicités

Gestion avancée des amis et des conversations

Support prioritaire en cas de problème ou de question

Suppression du bot My AI si souhaité

En conclusion, le bot My AI est une fonctionnalité intéressante pour personnaliser son expérience utilisateur sur Snapchat. Toutefois, si vous souhaitez le supprimer sans passer par un abonnement à Snapchat +, il est possible de le faire facilement en suivant l’astuce présentée dans cet article. À vous de peser le pour et le contre en fonction de vos préférences et de votre utilisation de l’application.