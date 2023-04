Test Roborock S8+ : les atouts du S8 plus avec un entretien réduit pour un tarif exceptionnel

Craghoppers Kiwi Pro Iii Shorts Pants Bleu 8 Femme

Les appareils électroménagers sont nos meilleurs alliés au quotidien. Leurs technologies nous sauvent pratiquement la vie, et il est quasiment impossible pour l’humain de se passer d’elles dans la vie de tous les jours. Lorsqu’on parle d’appareils électroménagers, l’un des plus utiles est évidemment l’aspirateur.

Ce petit bijou de nettoyage nous aide à nous débarrasser de la poussière et de tout type de saleté. Plusieurs de ces engins pullulent sur le marché, mais certains sont plus développés que d’autres.

Aujourd’hui, nous parlons du Roborock S8+. Ce modèle est disponible depuis mars 2023. Voyons un peu ce qu’il vaut comme aspirateur.

AVIS Roborock S8+

Le Roborock S8+ est un nouveau modèle pensé par Xiaomi. Cette nouvelle version succède au modèle S8, et est mise sur le marché depuis le mois de mars. Il s’agit d’un modèle fait en plastique que vous pouvez retrouver en noir ou blanc. L’aspirateur dispose d’une largeur de 30,5 cm, une hauteur de 44 cm et une épaisseur de 44,8 cm. Il est peu encombrant comme appareil, et vous pouvez le ranger tranquillement dans votre buanderie ou placard.

Il s’agit d’une version dotée de la fonction de lavage, et il reste un appareil plutôt performant avec une grande puissance d’aspiration de 6000 W. Ce modèle dispose d’une couverture de surface qui ne dépasse pas les 300 m². C’est un appareil capable d’aspirer une quantité non négligeable de saleté avec sa grande capacité de remplissage de 0,35 L et un sac de 2,5 litres. Par ailleurs, il peut être programmé en fonction de vos besoins. Ce nouveau modèle a été lancé à 799 euros, ce qui signifie qu’il est un peu plus couteux que le Roborock S8. Mais, quand on voit toutes les technologies intégrées dans le récent appareil, on peut affirmer sans hésiter qu’il en vaut le coup.

Le Roborock S8+ peut fonctionner avec sa charge pendant plus d’un mois. Vous n’aurez besoin de recharger l’aspirateur qu’après 7 semaines d’utilisation. C’est l’une des caractéristiques qui en font un modèle plus développé que le S8. Sa navigation est assez simple, et peut être même faite sans caméra, ce qui fait de lui un appareil intuitif.

Quelles sont les technologies intégrées dans le Roborock S8+ ?

Le Roborock S8+ a été pensé pour faciliter le quotidien de l’humain. Il s’agit en effet de l’un des aspirateurs les plus innovants sur le marché actuellement. En termes de technologies intégrées, ce modèle est au-dessus de nombreux autres appareils de nettoyage. Il dispose par exemple d’une technologie de navigation LiDAR qui lui permet le scannage de l’ensemble de la surface habitable avec une grande précision. Grâce à cette excellente cartographie, l’aspiration se fera sans que votre appareil ne se heurte aux obstacles. Il peut ainsi accéder avec une facilité déconcertante les espaces difficiles à atteindre.

Quels sont les atouts et les faiblesses de la S8+

Le Roborock S8+ est définitivement un appareil innovant. Mais cet aspirateur, comme toutes les œuvres humaines, manque de perfection. Voici alors ses principaux atouts et faiblesses.

Les atouts Roborock S8+

Excellente cartographie ;

Appareil intuitif ;

Excellente qualité du design ;

Entretien réduit ;

Grande capacité de remplissage ;

Excellente autonomie ;

Grande performance d’aspiration.

Les faiblesses Roborock S8+

Absence de caméra ;

Bac à poussière peu fonctionnel ;

Réservoir d’eau pas assez grand.