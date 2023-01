Comment télécharger une story Snapchat ? Les meilleures astuces

Snapchat est l’une des applications les plus connues de réseaux sociaux et qui vous offrent la possibilité de partager avec vos amis des photos et vidéos.

S’il y a une chose qui l’a rendu si populaire, ce sont bel et bien les nombreuses fonctionnalités amusantes que cette application propose. C’est le cas par exemple des filtres, le partage des photos et vidéos, l’envoi de messages, etc.

Cependant, bien que cette application sociale soit si célèbre, elle présente par contre de nombreux inconvénients. Par exemple, il n’est pas possible de télécharger les stories Snapchat qui ne durent que 24 h. Face à cette situation, vous vous demandez s’il n’y aurait pas des alternatives pour télécharger les stories Snapchat comme cela se fait pour les statuts WhatsApp grâce à des applications mobiles particulières. Réponses dans ce guide.

C’est quoi une story Snapchat ?

Une story Snapchat désigne généralement une photo ou une vidéo que vous pouvez poster sur votre compte Snapchat et qui peut être consultée par vos amis ou vos abonnées. Il faut noter qu’elle n’est accessible que durant 24 h. C’est essentiellement là que se trouve le réel avantage d’une story. En réalité, personne n’est censé sauvegarder le contenu de vos stories, les utiliser à d’autres fins ou en faire quoi que ce soit de personnel.

Mais sur ce sujet, il faut faire beaucoup attention. En effet, grâce aux progrès de la technologie, beaucoup de choses sont aujourd’hui possibles. Le côté éphémère des stories a été développé par le réseau social Snapchat dans les années 2011. Une story Snapchat est très utilisée par les plus jeunes utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux.

De nos jours, on constate que les autres réseaux concurrents se penchent également sur le phénomène. Retenez aussi que le géant Facebook a proposé à de nombreuses reprises au directeur de Snapchat de racheter sa marque, mais ce dernier s’opposera toujours par un refus de céder. Aujourd’hui, le terme story rentre dans les habitudes ainsi que dans les langages courants.

Par simple définition, on peut dire qu’un snap désigne une photo distribuée directement à un ou plusieurs utilisateurs de l’application sociale Snapchat.

On peut également réaliser des snaps en vidéo, en appuyant pendant longtemps sur le bouton de l’appareil photo du téléphone.

En principe, les snaps sont supprimés aussitôt qu’ils ont été ouverts. Mais heureusement, la firme a mis à jour de nouvelles fonctionnalités qui permettent d’utiliser Snapchat de façon beaucoup plus convenable. C’est par exemple le cas de la fonction « Replay » qui vous permet de revoir un snap que vous avez reçu il y a longtemps.

De façon générale, la fonctionnalité « Replay » est activée par défaut sur les téléphones Android. Pour vous en servir, vous avez juste à appuyer sur le message reçu et garder cette pression afin de lancer la lecture. Toutefois, il faut retenir que sur les appareils Android ou iOS, vous avez le droit de ne revoir qu’un snap par jour. Au-delà de ce nombre autorisé, Snapchat refuse l’accès aux autres snaps reçus et il faudra attendre qu’une autre 24 h arrive.

Sans l’ombre d’un doute, vous n’êtes pas la première personne à vous demander par quel moyen vous pouvez enregistrer une story Snap postée par l’un de vos amis. En effet, il arrive généralement qu’on retrouve des contenus de stories beaucoup plus attrayants pour être nettoyés. Et directement, c’est l’idée de les sauvegarder qui vous vient l’esprit. Cependant, il faut noter qu’il existe de nombreuses méthodes pour réussir à cet effet et que chacune d’elles a ses avantages et inconvénients. Voici deux options plus simples pour enregistrer une story de quelqu’un d’autre :

Dans le cas d’une photo

Lorsque vous tombez sur une photo qui vous plaît, vous avez la possibilité d’effectuer une capture d’écran. Mais il faut savoir que le réseau social a récemment mis en place un système de surveillance qui enverra rapidement une notification signalant votre action au propriétaire de la story. Mais il y a toujours un moyen pour contourner cela. Ce dernier consisterait à activer le mode avion du téléphone avant de procéder à la capture d’écran.

Dans le cas d’une vidéo ajoutée par quelqu’un d’autre

La méthode expliquée ici peut paraître compliquée, mais elle reste facile à appliquer. Pour réussir ici, vous devez utiliser un deuxième téléphone pour sauvegarder la vidéo pendant que vous la jouez. Cette technique peut sembler un peu banale, mais les résultats sont un peu plus concrets.

Le seul inconvénient ici est que la qualité du son et celle de la vidéo peuvent varier et que le rendu soit beaucoup plus sonore. Mais si tout est fait dans les normes, vous pouvez avoir une bonne copie de la vidéo que vous avez vue sur la story.

Tout d’abord, il faut noter que la récupération d’un snap n’est pas garantie à 100 %, puisque naturellement Snapchat supprime l’historique des messages, photos et vidéos. Mais si les fichiers temporaires sont encore accessibles, vous avez une chance de les reprendre.

La plupart de vos snaps ont été pris par votre appareil photo. Cela signifie qu’ils sont avant tout sauvegardés sur votre téléphone au cours du téléchargement sur l’application Snapchat. Par la suite, ils sont nettoyés après que vous les ayez envoyés à vos amis. Si vous avez un téléphone Android par exemple, vous pouvez récupérer vos snaps dans un dossier enregistré avec l’extension

