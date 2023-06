FranceConnect connexion : Service d’identification et d’authentification à divers services publics

Zassenhaus planche à découper / planche de service en bois d'acacia 3 pièces 22x15x1 cm

Simplifiez votre quotidien en utilisant un compte unique FranceConnect pour accéder à divers services publics.

Avec FranceConnect, vous pouvez facilement déclarer vos revenus, effectuer une demande de passeport ou encore enregistrer une naissance.

Nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour comprendre son fonctionnement et mettre en place votre compte personnel FranceConnect.

Qu’est-ce que le Service FranceConnect ?

FranceConnect représente une solution d’authentification mise en place par le gouvernement. Elle offre la possibilité à tous les citoyens de se connecter à différents services à l’aide d’un seul compte. Grâce à ce dispositif, vous ne vous sentirez plus dans l’obligation de mémoriser une multitude de mots de passe. Il garantit aussi la sécurité de vos données, car il repose sur un compte vérifié au niveau de l’identité.

FranceConnect vous donne un accès facile à une variété de services, notamment : Alicem, Améli.fr, ANTS, Assurance retraite, Engie particuliers, Identité Numérique La Poste, Impots.gouv.fr, Mobileconnect et moi, Msa.fr, ainsi que de nombreux autres. Vous pourrez également utiliser les différents services proposés par service-public.fr. Au total, vous accéderez à des centaines de services et plus de 900 démarches qui peuvent être effectuées via FranceConnect.

Pourquoi utiliser FranceConnect ?

Aujourd’hui, le citoyen français peut souscrire ou accéder à une multitude de services publics et privés depuis son téléphone portable ou son ordinateur. On recommande généralement de ne pas utiliser le même mot de passe pour accéder à tous ses comptes en ligne. Cela devrait permettre d’éviter qu’une personne mal intentionnée qui arrive à mettre la main sur un de vos mots de passe accède à tous vos comptes.

Mais un problème se pose : celui de la sauvegarde de tous ces mots de passe créés. Comment conserver tous les codes d’accès sans se perdre ? FranceConnect est le moyen trouvé par l’État français pour résoudre le problème. En clair, il vous suffit désormais de créer un seul mot de passe FranceConnect pour accéder à de nombreux services en ligne. Niveau sécurité, il ne faudrait pas s’en faire. L’État a mis de gros moyens sur la table pour s’assurer de proposer une solution ultra sécurisée à tous les Français.

Avantages FranceConnect

On dénote un certain nombre de fraudes liées au Compte personnel de formation par le biais de l’usurpation d’identité, grâce à des appels, des SMS, des e-mails, des publicités sur les réseaux sociaux ou de démarchages agressifs.

France Connect représente la preuve que votre identité numérique constitue un moyen de connexion universel grâce auquel vous pouvez accéder à des centaines de sites avec un seul identifiant.

Cela met fin à la gestion complexe de multiples comptes et mots de passe. Ce nouveau service sécurisé prévient les usurpations et facilite votre connexion à « Mon Compte Formation » ainsi qu’à vos diverses démarches administratives.

Inconvénients FranceConnect

Indéniablement, FranceConnect offre simplicité, commodité et sécurité. Toutefois, il convient de souligner certains inconvénients liés à ce dispositif. En premier lieu, une connexion Internet stable est indispensable pour une utilisation optimale. De plus, certains utilisateurs ont fait part de difficultés rencontrées lors de la connexion à certains services en ligne. Il est donc clair que quelques améliorations sont nécessaires.

Pour créer un compte FranceConnect, il suffit de vous rendre sur le site du service public de votre choix (Améli, L’Assurance retraite, etc.) puis d’accéder à la page de connexion. Maintenant, cliquez sur le bouton « FranceConnect ». Une nouvelle page s’ouvrira, vous permettant de sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser pour vous connecter. Vous pouvez choisir l’un de ces comptes : impots.gouv.fr, Améli. fr (pour vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale), l’Identité numérique de La Poste, Mobileconnect et moi, ou MSA.fr.

Une fois le compte choisi, saisissez votre identifiant et le mot de passe correspondant. Désormais, vous pourrez vous connecter à différents services publics (locaux et nationaux) en utilisant l’identifiant du compte sélectionné. Vos informations personnelles figureront automatiquement et de manière sécurisée sur le site que vous utilisez.

Créer un compte FranceConnect Ameli

Pour créer un compte sur Ameli.fr, suivez ces étapes simples :

Rendez-vous sur le site Ameli ; Cliquez sur le bouton bleu « Je crée mon compte » ; Une page de création de compte s’ouvrira ; Remplissez les champs requis et cliquez sur « Continuer » ; Suivez les instructions fournies pour finaliser votre inscription. Laissez-vous guider tout au long du processus.

Créer un compte FranceConnect Impôt

Pour créer un compte sur impots.gouv.fr, voici les différentes étapes à suivre :

Ouvrez votre navigateur Web et accédez au site impots.gouv.fr ; Cliquez sur le bouton bleu « Votre espace particulier » situé en haut à droite de la page ; Une page d’authentification s’affiche ; Saisissez votre numéro fiscal à 13 chiffres (vous le trouverez sur votre avis d’imposition, en haut à gauche) et cliquez sur « Continuer ».

La procédure de création du compte s’adapte à votre situation. Suivez alors les instructions fournies et renseignez les informations requises pour finaliser la création de votre compte.

Créer compte FranceConnect Retraite

Voici comment créer un compte FranceConnect Retraite :

Sélectionnez l’option d’accès FranceConnect ; Pour accéder à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr, cliquez sur le bouton « S’identifier avec FranceConnect » ; Vous serez redirigé vers l’interface de FranceConnect ; Choisissez parmi les comptes disponibles (Impôts, l’Assurance Maladie [Ameli], l’Identité Numérique, La Poste, mobileconnect et moi, la MSA ou Yris) ; Renseignez les identifiants du compte sélectionné en étant temporairement redirigé vers le site correspondant, par exemple ameli.fr. Entrez vos identifiant et mot de passe comme vous le feriez normalement lors de votre connexion à ce compte ; FranceConnect vous confirmera que la connexion est établie ; Cliquez sur « Continuer sur l’Assurance retraite » pour accéder à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ; Le système vous redirigera automatiquement vers votre espace personnel de l’Assurance retraite une fois que vous cliquez sur « Continuer sur l’Assurance retraite ». Vous pourrez ainsi profiter de tous les services en ligne proposés.

Pour vous connecter via France Connect, suivez les étapes ci-après :

Assurez-vous tout d’abord que le site sur lequel vous souhaitez vous connecter dispose du bouton France Connect ; Sur ce site, recherchez le bouton « S’identifier avec France Connect » et cliquez dessus ; Choisissez ensuite l’un de vos comptes déjà créés auprès des six administrations suivantes : impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité numérique La Poste, Mobileconnect et moi, msa.fr ou Alicem.

Veillez à ce que les informations de votre compte correspondent à votre état civil comme indiqué sur votre acte de naissance. Il s’agit d’un détail très important pour garantir la conformité de vos données.

Lorsque vous perdez votre mot de passe ou votre code confidentiel, cliquez simplement sur les options « Mot de passe oublié », « Renouveler mon mot de passe » ou « Code oublié » pour les réinitialiser. Vous serez directement redirigé vers le site correspondant à votre compte, où vous pourrez suivre les instructions pour vous reconnecter à FranceConnect. Si aucun bouton n’apparaît, rendez-vous sur le site utilisé pour vous connecter à FranceConnect et suivez les instructions fournies pour réinitialiser le mot de passe ou le code confidentiel.

Qui peut se connecter à FranceConnect ?

Pour pouvoir utiliser FranceConnect, il faut répondre à certaines exigences. Vous devez disposer d’un numéro de sécurité sociale définitif. De même, posséder un compte nominatif parmi ceux disponibles sur la page de connexion FranceConnect constitue aussi une condition. En remplissant ces critères, vous pourrez utiliser ce service et profiter de ses avantages.

Si vous souhaitez vous connecter à un service en ligne sans passer par FranceConnect, vous devez utiliser les méthodes de connexion spécifiques proposées par le service en question. FranceConnect ne constitue qu’un moyen parmi tant d’autres pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux services publics.

Pourquoi je ne peux plus me connecter avec Ameli sur FranceConnect ?

En raison d’une maintenance technique en cours sur FranceConnect, vous ne pouvez pas accéder à votre compte via l’identité numérique Ameli. Par conséquent, si vous utilisez habituellement vos identifiants Ameli, vous ne pouvez pas accéder à votre espace particulier pour le moment. Pendant cette période, vous pouvez vous connecter directement à votre espace particulier en utilisant votre compte impots.gouv.fr. On vous tiendra informé(e) dès que l’accès via l’identité numérique Ameli fonctionnera sur FranceConnect.

Si les problèmes de connexion à FranceConnect ne concernent pas spécifiquement Ameli, cela peut être dû à une connexion Internet instable. Si le problème ne se situe pas à ce niveau non plus, voici quelques raisons possibles :

Votre nom ne se trouve pas dans la base de données de l’INSEE ; Votre état civil comporte des erreurs de saisie ; Vous figurez dans la base de données avec la dénomination « sans prénom connu » (SPC) ou « sans prénom » (SP) ; L’identité du compte que vous utilisez avec FranceConnect ne correspond pas à votre état civil ; Vous ne possédez pas de numéro de sécurité sociale définitif commençant par 1 ou 2 ; Vous avez essayé d’utiliser plusieurs comptes pour vous connecter.

Si la cause ne figure pas dans cette liste, vous pouvez contacter le service sur FranceConnect pour signaler le problème.

Pour vérifier si vous avez un compte FranceConnect, accédez à votre espace personnel et sélectionnez l’option FranceConnect pour vous authentifier. L’authentification se fera ensuite en utilisant l’identifiant et le mot de passe que vous avez déjà créés auprès de l’une des administrations suivantes : impots.gouv.fr, ameli.fr.

Quelle différence entre ANTS et FranceConnect ?

Un compte ANTS permet seulement de se connecter à votre espace personnel sur le site de l’ANTS. En revanche, un compte FranceConnect offre la possibilité de s’authentifier sur plus de 700 services en ligne proposés par l’État. Le compte FranceConnect revêt une grande importance pour les particuliers, car il leur permet de gagner un temps précieux lors de diverses démarches administratives.

Un tel service leur simplifie considérablement la tâche durant leurs interactions avec les services publics. Elle leur évite de devoir créer de multiples identifiants et mots de passe. Cela facilite grandement leur expérience et leur offre un accès centralisé à un large éventail de services en ligne.

Peut-on effectuer des démarches sur le site de l’ANTS avec FranceConnect ?

Oui, vous pouvez effectuer des démarches comme l’obtention d’une carte grise d’un véhicule sur le site de l’ANTS via FranceConnect. Il s’agit d’une procédure entièrement dématérialisée. Lors de votre connexion à la plateforme, deux choix se présentes à vous :

Utiliser vos identifiants ANTS ;

Ou utiliser FranceConnect.

Avec FranceConnect, vous pouvez accéder à toutes les démarches en ligne nécessaires pour immatriculer un véhicule.

Toutefois, bien que ANTS et FranceConnect soient liés, vous pouvez obtenir votre carte grise sans utiliser France Connect. Il suffit d’utiliser un compte ANTS classique ou de faire appel à un prestataire agréé qui se chargera des démarches en votre nom. FranceConnect agit simplement comme un outil pour faciliter les procédures d’authentification et vous permettre de posséder un seul mot de passe pour différents comptes.

Est-ce que FranceConnect est obligatoire ?

La création d’un compte FranceConnect ne constitue pas une obligation, mais elle simplifie considérablement les interactions avec les services publics. Ce compte permet de s’authentifier sur la plupart des sites administratifs, ce qui facilite des tâches comme la déclaration d’impôts en ligne ou la demande d’un nouveau permis de conduire sur le site de l’ANTS. En optant pour un compte FranceConnect, les utilisateurs bénéficient d’une expérience utilisateur fluide et centralisée.

Les services accessibles avec un compte FranceConnect

Voici une liste des services accessibles avec un compte FranceConnect :

Argent : Paiement des impôts des particuliers (IR, TH, TF, CAP)

Déclaration de l’impôt sur le revenu

Signalement d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire en ligne

Citoyenneté : Demande de passeport : première demande, renouvellement, modification

Demande de carte nationale d’identité : première demande, renouvellement, modification

Changement d’adresse en ligne

Santé : Couverture maladie universelle – complémentaire

Attestation de paiement d’indemnités journalières

Demande de carte européenne d’assurance maladie (Ceam)

Transports : Consultation du solde des points du permis de conduire (Télépoints)

Déclaration de cession d’un véhicule

Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule d’occasion immatriculé en France

Retraite : Info Retraite : consultation des droits, simulations, retraites

Agirc-Arrco : consultation des droits, simulations, retraites

L’assurance retraite : consultation des droits, simulations, retraites

Famille : Déclaration de naissance (ameli)

Consultation du livret scolaire (école)

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : accès au portail des Allocations Familiales

Notez que cette liste n’est pas exhaustive. Il existe de nombreux autres services accessibles via FranceConnect