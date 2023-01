Anniversaire Snapchat : Comment voir les anniversaires sur snap ?

Snapchat est une application mobile qui a été développée par Snap Inc. Sa première version a été lancée en septembre 2011 et dès lors l’application a déjà connu de nombreuses mises à jour.

Elle donne ainsi la possibilité aux utilisateurs dont le nombre ne cesse d’accroître, d’explorer de nouvelles fonctionnalités. Il est possible de télécharger Snapchat sur un appareil Android ou iOS pour partager des photos et des vidéos éphémères.

Cela voudra donc dire que les contenus qui sont postés ont une durée de vie limitée et ne sont visibles que quelques secondes après leur publication.

Ce fonctionnement de base est connu par des milliers d’utilisateurs, mais la plupart d’entre eux ne savent pas comment voir les anniversaires. Si vous êtes dans ce cas, les lignes ci-après vous aideront avec quelques astuces.

Il arrive très souvent d’oublier la date d’anniversaire de ses proches, de ses amis ou autres connaissances pour qui l’on a de l’estime. Si cela vous est déjà arrivé par le passé, vous comprenez certainement la déception que cela pourrait causer.

Pour éviter ces situations et aider les utilisateurs à garder les dates, une kyrielle de médias sociaux intègrent une fonctionnalité à cet effet.

Ladite fonctionnalité permet de consulter de temps à autre l’anniversaire des personnes à qui l’on tient ou des amis qu’on s’est constitués à travers les réseaux. Snapchat propose cette fonctionnalité à ses utilisateurs pour les aider à connaître ou à se rappeler des dates d’anniversaire.

Ainsi, pour voir l’anniversaire de quelqu’un sur votre appareil à travers Snapchat, vous pouvez utiliser différentes méthodes comme le Birthday Minis et le mémo de célébration.

Minis d’anniversaire Snapchat

Birthday Minis est une fonctionnalité de Snapchat qui permet à tous les utilisateurs de connaître la date d’anniversaire d’une personne abonnée. Cette fonctionnalité vous permettra de voir une liste de tous vos amis dont l’anniversaire est à venir.

Elle aide à voir aussi le signe zodiaque et à envoyer directement un chat ou un snap d’anniversaire. Si vous avez envie d’accéder à cette option, vous pouvez emprunter l’une des deux méthodes ci-après.

Pour cette méthode, vous devez lancer l’application et parcourir la liste des chats. Ensuite, il vous faudra :

Ouvrir une boîte de discussion ;

Cliquer sur l’icône qui a une forme de fusée ;

Aller dans « Minis » et appuyer sur « Anniversaires ».

Un nouvel onglet se présentera à vous et vous montrera tous les anniversaires prochains. Vous pouvez alors choisir l’icône de la caméra ou celui du chat pour envoyer un contenu plus tard.

Pour explorer la deuxième méthode de Birthday Minis, vous devez lancer Snapchat et défiler vers le bas. Vous verrez « Jeux et miniatures » par la suite et il vous suffira d’appuyer sur l’option « Anniversaires ». L’écran présentant les anniversaires de vos amis s’ouvrira, vous laissant le choix d’envoyer des messages et des snaps d’anniversaire à ces derniers.

Mémos de célébration Anniversaire Snapchat

Mis à part les minis d’anniversaire, Snapchat peut vous aider à voir la date d’anniversaire de vos amis grâce aux mémos de célébration. Il suffit de soumettre une date et vous verrez apparaître une icône de gâteau près de votre nom. Vous pouvez faire défiler la discussion que vous avez avec une personne pour retrouver l’icône et savoir si c’est son anniversaire.

Recevoir un joyeux anniversaire fait plaisir à tous

Bon nombre de personnes aiment fêter leurs jours de naissance pour se faire plaisir et célébrer la vie dans toute sa splendeur. Contribuer à leur donner de la joie à ce jour précis est la bienvenue. Avec Snap, vous avez la possibilité de connaître cette date pour souhaiter un joyeux anniversaire de la plus simple des manières ou avec des cadeaux symboliques.

Snapchat est l’une des applications les plus adulées en ce moment et beaucoup de jeunes adorent l’utiliser. Grâce à cette plateforme, vous pouvez envoyer des SMS. Aussi, vous pouvez passer des appels vidéos et vocaux quand vous le voulez.

En dehors de cela, vous avez la possibilité d’envoyer à vos amis des vidéos et des photos en live pour partager des moments inoubliables avec eux. Grâce à Snapchat, vous pouvez connaître leur date de naissance et leur souhaiter un joyeux anniversaire.

En outre, il faut noter que certains utilisateurs mettent des informations qui ne sont pas correctes et pourraient vous induire en erreur. Soyez vigilant et demandez à des personnes plus proches si possible, afin de vous en rassurer. Il faut signaler également qu’il y a des utilisateurs de Snap qui restreignent les paramètres. Cela pourrait vous empêcher de voir leur date d’anniversaire même après avoir suivi les indications ci-dessus.

Exemples de messages Joyeux Anniversaire Snapchat ?

1. Je te souhaite un jour rempli de bonheur et une année remplie de joie ! Joyeux Anniversaire !

2. Je t’envoie beaucoup d’amour et de bons vœux pour cette journée spéciale. Joyeux Anniversaire !

3. Que chaque moment de ta journée spéciale soit plein de joie et entouré de ceux qui t’aiment le plus. Joyeux Anniversaire !

4. Je vous souhaite le plus joyeux des anniversaires et de nombreuses bénédictions pour l’année à venir.

5. Que votre journée spéciale soit remplie de merveilleuses surprises, de moments inoubliables et de beaucoup de plaisir ! Joyeux anniversaire à toi !

6. En ce jour, je célèbre une personne très spéciale dans ma vie : Toi ! Joyeux Anniversaire à vous !

7. Joyeux Anniversaire Snapchat ! J’espère que ce jour t’apportera autant de joie et de bonheur que tu en apportes aux autres.

8. Je t’envoie mes vœux les plus chaleureux et beaucoup d’amour en ce jour spécial. Je te souhaite le plus heureux des anniversaires !

9. À une nouvelle année pleine de moments inoubliables et des expériences extraordinaires. Joyeux anniversaire à toi !

10. Je te souhaite une journée aussi spéciale en tous points que toi. Joyeux anniversaire à toi !