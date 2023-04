Comment choisir son robot tondeuse avec la superficie de son jardin : Astuces et Conseils

Le robot tondeuse se propose à bien des égards comme l’alternative de jardinage du moment. Il permet d’entretenir sa pelouse plus facilement et de manière efficace. Le robot tondeuse favorise également un gain de temps considérable sans avoir à effectuer beaucoup d’efforts.

Il importe néanmoins de tenir compte de certains facteurs pour sélectionner le robot tondeuse qui vous correspondra. Voici comment vous devriez choisir votre robot tondeuse.

Déterminer les caractéristiques de votre jardin

Pour faire un bon choix de robot tondeuse, vous devez tenir compte des caractéristiques de votre jardin et de la pelouse à tondre. Si votre jardin comporte des zones difficiles d’accès ou si vous disposez d’une pelouse en pente ou encore si des points d’eau sont installés de part et d’autre du jardin, veillez à opter pour votre robot tondeuse en fonction de ces caractéristiques. La superficie du jardin pourra également vous aider à déterminer le robot tondeuse plus ou moins sophistiqué, performant et idéal pour l’entretien de votre jardin.

Veiller à l’autonomie de la batterie

Votre robot tondeuse doit non seulement être pratique mais il est important qu’il soit également autonome. Vous devrez donc veiller à ce détail en faisant votre choix. Aussi, plus votre jardin est grand, plus il nécessitera un robot tondeuse muni d’une grosse batterie.

De même, vous devriez prendre en compte le temps de charge de la batterie de votre robot tondeuse.

Veillez à choisir des batteries qui rechargent rapidement et qui disposent d’une longue durée de vie.

Surtout, vérifiez avant achat que la batterie est facilement changeable.

Tenir compte des fonctionnalités du robot

Les fonctionnalités du robot tondeuse sont diverses et varient d’un modèle ou d’une marque à l’autre. Vous devrez alors choisir votre appareil suivant les fonctionnalités qui correspondent à la pelouse de votre jardin.

Songez tout de même à choisir un robot tondeuse qui dispose de fonctionnalités telles que la tonte en spirale, la tonte en ligne droite ou la détection d’obstacles. Vous pourrez également opter pour un robot que vous pourrez contrôler à distance pour une meilleure direction.

Vérifier que le robot tondeuse est programmable

Vous devez prendre en considération durant le choix de votre robot tondeuse, la programmation de cette dernière. En effet, il serait plus avantageux pour vous et même pour votre voisinage de disposer d’un robot tondeuse programmable à souhait suivant des heures spécifiques.

Cela permettra d’éviter les nuisances sonores et de vous déranger dans l’exercice de vos tâches quotidiennes. Vous pourrez ainsi programmer de tondre facilement votre pelouse en fonction de votre emploi du temps.

Accorder un intérêt au coût du robot

En réalité, le coût du robot tondeuse est déterminant dans le choix à opérer. Vous devrez donc commencer à déterminer votre budget avant de chercher le robot tondeuse qui vous convient. Bien que le coût du robot tondeuse varie en fonction de la marque, il est nécessaire que vous teniez compte des coûts d’entretien de cette dernière.

Se renseigner sur l’entretien du robot

Le robot tondeuse nécessite certes moins d’entretien que la tondeuse à gazon traditionnelle, mais vous devrez vous assurer qu’il soit régulièrement en bon état. L’entretien de votre robot tondeuse inclut le nettoyage et la vidange du bac à herbes ainsi que les remplacements des lames et des batteries en temps voulu.

Vous devrez également vous renseigner sur les instructions spécifiques de votre robot afin de garantir votre capacité à en prendre soin avant de procéder à son achat.

S’assurer que le robot dispose d’une garantie

Vous devez vous assurer que le robot tondeuse sur lequel s’est porté votre choix est couvert par une garantie. Cette garantie varie certes en fonction de la marque ou du modèle que vous avez choisi, mais il est possible que certaines d’entre elles vous offrent de meilleurs avantages.

Il pourra s’agir par exemple de simple réparation ou de remplacement de certaines pièces du robot. Avec certaines garanties, vous aurez même la possibilité de changer le robot tondeuse en cas de défaut de fabrication. Il peut même arriver que votre garantie soit transférable en cas de vente et vous pourrez même prolonger votre garantie auprès de certains fabricants.

Renseignez-vous davantage pour être sûr que le modèle de robot tondeuse que vous envisagez d’acheter dispose d’un maximum de garantie.

Penser au niveau de bruit du robot

Le bruit du robot tondeuse est un facteur non négligeable qu’il est important de considérer. Le robot tondeuse à priori ne fait pas énormément de bruit, mais le niveau de bruit diffère d’un modèle et d’une marque à l’autre.

Vous pourriez donc vous renseigner auprès du fabricant du niveau de décibels émis par le robot tondeuse afin de pouvoir opérer un choix. Si vous portez un intérêt particulier pour un robot tondeuse avec un faible niveau sonore, ce critère pourrait vous être utile