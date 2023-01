Comment récupérer une story Instagram ?

Instagram est aujourd’hui l’un des médias sociaux les plus utilisés au monde.

Cette plateforme collaborative a su conquérir une très grande audience grâce à ses nombreuses fonctionnalités innovantes et divertissantes. La fonctionnalité du « story » est l’une des plus utilisées sur la plateforme.

Elle permet de partager des moments forts sur internet et d’interagir avec les autres. Mais, comment procéder pour récupérer un story Instagram ? Une problématique qu’on résout dans la suite de cet article.

C’est quoi la story sur Instagram ?

La story sur Instagram est une image ou une vidéo publiée sur le site. Ces contenus ne s’affichent pas dans le fil général, mais en haut de la plateforme.

La story Instagram apparaît généralement sous format portrait et possède un caractère éphémère. Elle est soit une vidéo, soit une photo publiée sur le site. Elle n’a qu’une durée de vie de 24 heures.

Les story doivent leurs succès à leurs caractéristiques exclusives, immersives et vives. À travers les story, les concepteurs de l’application permettent aux utilisateurs de mettre en valeur leur post en associant des contenus interactifs comme les filtres, les stickers, etc. Depuis la mise en place des story sur Instagram, la plateforme a enregistré un taux d’adhésion et d’utilisation record.

Selon une étude menée sur l’application, on constate que plus de 500 millions d’abonnés partagent des story avec leurs amis. Une aubaine pour les entreprises ou les marques en quête de visibilité.

Tous les utilisateurs d’Instagram peuvent télécharger la story des autres abonnés. Ceci, peu importe le type d’appareil que vous utilisez.

Pour les internautes qui possèdent un Android, il est recommandé de télécharger l’application « Story Saver » ou « Story Reposter » sur Google Play. Ensuite, rendez-vous sur la story d’un ami et puis appuyez-la. L’option « Save » apparaîtra et vous n’aurez qu’à cliquer dessus pour finaliser votre action.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad quant à eux peuvent utiliser la fonctionnalité « enregistrement d’écran » pour télécharger une story Instagram. Pour ceux qui n’ont pas la dernière mise à jour du téléphone pour pouvoir utiliser ce procédé, il est également conseillé d’user de l’application « Story Reposter ».

Il n’y a rien de plus facile que de faire une story sur Instagram. Une fois dans l’application, vous devrez appuyer sur le logo en forme d’appareil photo dans le coin gauche tout en haut de la plateforme. Cette démarche vous permet d’entrer dans l’espace dédié pour la création des story.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que les deux flèches rotatives sur l’écran vous servent à prendre une photo ou une vidéo avec la caméra arrière ou avant. Le cercle blanc présent sur l’écran vous servira à prendre une image ou une vidéo.

Ainsi, pour prendre une photo, il suffit d’appuyer sur cette touche. Par contre, pour réaliser une vidéo, vous devrez maintenir votre pouce sur le cercle blanc pendant la durée de votre tournage. Pour utiliser une ancienne photo ou vidéo, vous devez balayer l’écran vers le haut ou cliquer sur la galerie photo pour en sélectionner. À gauche de l’écran, vous trouverez des éléments interactifs comme la création, super zoom, les filtres, les Boomerangs et bien d’autres afin de mettre en valeur votre contenu.

Instagram est une application facile à utiliser à condition d’en maîtriser les rouages. Aujourd’hui, il est possible de visionner le contenu d’un autre abonné sans laisser une trace de sa présence. Cette démarche n’a rien d’illégal sur la plateforme.

Au demeurant, les raisons qui poussent les utilisateurs à regarder la story des autres de manière anonyme sont multiples. Cependant, pour exploiter ce procédé de visionnage, il faut en maîtriser les contours.

La tactique la plus simple consiste à télécharger les applications Insta-Stories.ru et Insta DP. Celles-ci vous permettront de visionner n’importe quel statut sans laisser une trace de votre présence. Vous pouvez également regarder les story des autres et passer anonyme en utilisant le mode avion de votre téléphone.

Le mode éphémère des story Instagram est une épée à double tranchant. Mais, il existe une astuce très simple pour récupérer un contenu récemment publié sur son compte. La plateforme a mis en place une fonction qui fait office d’archives ou de corbeille.

En clair, tous vos anciens story seront présents dans cet espace pendant une durée minimum de 30 jours après la disparition sur votre statut. Ce qui vous laisse assez de temps pour les récupérer.

Pour y accéder, entrez dans la corbeille, cliquez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez réutiliser et appuyez sur la touche restaurée. Vous voilà de nouveau en possession de votre ancienne story.

En résumé, il est très simple de récupérer une story sur Instagram. Il vous suffit de suivre les démarches décrites plus haut, et le tour est joué

