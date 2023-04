Comment savoir si un message Telegram est lu dans vos discussions ?

Telegram est une application de messagerie instantanée très populaire auprès des utilisateurs dans le monde entier.

Comme pour toutes les solutions de communication, il importe de savoir si son message a été lu par le destinataire.

Ceci permet de prendre les mesures conséquentes pour de meilleurs échanges.

Voici des méthodes simples pour savoir si votre message Telegram est bien reçu ou non.

Telegram offre une fonctionnalité pratique qui vous permet de savoir si votre message a été lu par le destinataire. Si une coche verte de deux traits apparait du côté de votre texte, cela signifie qu’il a été bien reçu et lu. Si la fameuse coche s’avère d’un trait, vous pouvez comprendre que le contenu a été envoyé, mais reste non lu.

Pour les discussions de groupe, le principe demeure similaire. L’apparition d’une coche verte signifie que le message a été envoyé avec succès. La seule différence ici réside au niveau de la double coche. Lorsqu’elle apparait, elle traduit tout simplement qu’au moins un membre du forum a reçu et lu votre message. Vous ne pourrez malheureusement pas savoir de qui il s’agit. Soyez au moins certains que vous saurez toujours si votre texte a été lu ou pas.

Sur Telegram, les messages envoyés se distinguent déjà par l’apparition d’une coche verte unique en bas à droite du texte. Dans les cas où c’est une horloge qui s’affiche en lieu et place de la coche, comprenez que l’application n’a pas encore exécuté l’envoi. Une fois le contenu expédié, la première coche verte sera toujours observée.

Ensuite, vous saurez si le destinataire a lu votre texte grâce à l’apparition d’une nouvelle coche verte à côté de la première. En d’autres termes, vous savez que votre message a été bien reçu lu lorsque vous observez deux coches vertes en bas du message.

Si vous ne pouvez pas envoyer de messages à un contact sur Telegram, cela pourrait signifier que vous êtes bloqué. Cependant, cela pourrait également être dû à des problèmes techniques ou à des erreurs de connexion.

Pour savoir si vous avez été réellement bloqué sur Telegram, recherchez le profil du contact en question et essayez d’envoyer un texte. Vos doutes se trouveront confirmés si vous ne pouvez toujours pas lui expédier un contenu ou que vous n’accédez pas à sa photo de profil.

Si vous voulez marquer un message comme non lu sur Telegram, sachez tout simplement que cette fonctionnalité n’existe pas avec la plateforme. Une fois qu’un message est lu, il n’y a aucune possibilité de le cacher.

Telegram n’offre pas la possibilité de désactiver la fonction de confirmation de lecture. Il existe néanmoins deux astuces populaires pour lire un message de la plateforme sans que l’expéditeur le sache. La première approche consiste à développer la notification du message pour le lire sans réellement aller sur l’application. Ainsi, vous lisez sans que Telegram ne puisse marquer les deux coches vertes.

La deuxième méthode se résume à l’activation du mode avion avant d’entrer dans la conversation. En réalité, sans que votre connexion ne soit allumée, la plateforme ne peut pas signaler que vous avez lu le message. Sachez cependant que dès votre retour en ligne, les coches vertes apparaitront immédiatement et l’expéditeur pourra se rendre compte que son contenu est bel et bien lu.

Le vu sur Telegram concerne la notification de votre présence en ligne. Pour passer en mode invisible, ouvrez vos paramètres sur l’application et allez dans la section « Confidentialité et sécurité ». Modifiez l’entrée « Vu en dernier et en ligne » en cochant « personne ». Dès lors, personne ne pourra connaitre votre statut sur la plateforme. Évidemment, la fonctionnalité fonctionne dans les deux sens. Vous ne saurez pas non plus si vos interlocuteurs sont en ligne.

